طريقة عمل من البوريك التركي

البوريك التركي هو من اشهر المعجنات وخاصة في المطبخ التركي واصبح الان يشتهر في جميع الدول العربية والذي عرف من خلال المسلسلات التركية ويمكن تحضيره في المنزل بكل سهولة ويمكن حشوه باكثر من حشوة وهذا ما سوف ما نتناوله خلال السطور القادمة. طريقة عمل البوريك التركي في الفرن : المكونات: لفة جلاش

الفيلو

علبة معكرونة لازانيا.

كوب زبدة مذابة

نصف كيلو من جبنة فيتا

حزمة بقدومس مقطعة رفيع

3 ملاعق كبيرة من حبة البركةد2 ملعقة كبيرة من السمسم. طريقة التحضير: نقوم باحضار صينية ثم نقوم بدهنها بالزبدة ثم نضع شرائح الجلاش بجانب بعض حتى نقوم بتغطية قاع الصينية بالجلاش.

ثم نقوم بسلق المعكرونة اللزانيا.

ثم نقوم بتقسيم اللزانيا الى قسمين ونضع القسم الاول على عجينة الجلاش.

ثم نقوم بخفق بيضة مع الخل وع الزيت ثم نقوم برشها فوق اللزانيا.

ثم نقوم بخلط الجبنة مع البقدونس والسمسم وحبة البركة ونضع جزء منها على اللازانيا.

ثم نقوم بوضع المتبقي من اللزانيا ثم نقوم بوضع خلطة البيض عليها ثم نصع الجبنة ثم نقوم بتغطيتها بالجلاش ثم نقوم بوضع الباقي من البيض على سطح الصينية بعد ان قمنا بقفلة بالجلاش.

ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 200 درجة مقوية.

ثم نقوم بوضع الصينية في الفرن .

ثم نترك البريك في الفرن لمدة نصف ساعة حتى تنضج ووشها يحمر .

ثم نقوم بإخراجها من الفرن ونقوم بتقطيعها بالشكل المفضل لكي مربعات او سمبوكسة. الوسوم

البوريك التركي هو من اشهر المعجنات وخاصة في المطبخ التركي واصبح الان يشتهر في جميع الدول العربية والذي عرف من خلال المسلسلات التركية ويمكن تحضيره في المنزل بكل سهولة ويمكن حشوه باكثر من حشوة وهذا ما سوف ما نتناوله خلال السطور القادمة. طريقة عمل البوريك التركي في الفرن : المكونات: لفة جلاش

الفيلو

علبة معكرونة لازانيا.

كوب زبدة مذابة

نصف كيلو من جبنة فيتا

حزمة بقدومس مقطعة رفيع

3 ملاعق كبيرة من حبة البركةد2 ملعقة كبيرة من السمسم. طريقة التحضير: نقوم باحضار صينية ثم نقوم بدهنها بالزبدة ثم نضع شرائح الجلاش بجانب بعض حتى نقوم بتغطية قاع الصينية بالجلاش.

ثم نقوم بسلق المعكرونة اللزانيا.

ثم نقوم بتقسيم اللزانيا الى قسمين ونضع القسم الاول على عجينة الجلاش.

ثم نقوم بخفق بيضة مع الخل وع الزيت ثم نقوم برشها فوق اللزانيا.

ثم نقوم بخلط الجبنة مع البقدونس والسمسم وحبة البركة ونضع جزء منها على اللازانيا.

ثم نقوم بوضع المتبقي من اللزانيا ثم نقوم بوضع خلطة البيض عليها ثم نصع الجبنة ثم نقوم بتغطيتها بالجلاش ثم نقوم بوضع الباقي من البيض على سطح الصينية بعد ان قمنا بقفلة بالجلاش.

ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 200 درجة مقوية.

ثم نقوم بوضع الصينية في الفرن .

ثم نترك البريك في الفرن لمدة نصف ساعة حتى تنضج ووشها يحمر .

ثم نقوم بإخراجها من الفرن ونقوم بتقطيعها بالشكل المفضل لكي مربعات او سمبوكسة.

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