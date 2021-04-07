مش هتشترى عجينه السمبوسه من بره تانى هتعمليها بطريقة سهله وبمكونات موجوده فى كل بيت

طريقة عمل عجينه السمبوسه ، تعتبر السمبوسة من أشهى أنواع الحلويات التي تتطلب من النساء هواة الطبخ بذل الكثير من الجهد حتى يتم تقديمها بالشكل الذي يرغب به جميع أفراد الأسرة، كما يمكن أن يتم حشوها بكثير من المكونات المختلفة كالجبن بأنواعه والقشطة ووالكريمة والمهلبية والمكسرات وغيرهم، وسوف نساعدك سيدتي لكي تقدمين أشهى سمبوسة في رمضان. طريقة عمل عجينه السمبوسه نقدم لكم طريقة عمل عجينة السمبوسة في البيت في أسرع وقت ممكن وبأقل مجهود كالآتي: المقادير: 3 كوب دقيق أبيض.

3 ملاعق كبيرة زيت.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة.

ثلث أرباع كوب ماء دافئ. طريقة التحضير: في وعاء عميق قومي بخلط جميع المكونات الجافة مثل الملح والدقيق واخلطيهم جيداً.

يضاف للدقيق والمكونات الجافة الزيت تدريجياً وابدئي خلطيهم مع بعضهم حتى يمتص الدقيق الزيت تماماً.

قومي بعمل حفرة في منتصف خليط الدقيق ضعي بها البيض وقليل من الفلفل الأسود واخلطي المكونات مع بعض.

ابدئي بعد ذلك في خلط المكونات مع بعضهم باستخدام اليد حتى أن تتجانس.

ضعي الماء الدافئ ولكن تدريجياً مع استمرارية الخلط.

إذا لم تحصلين على عجينة ذات قوام سميك قومي بإضافة القليل من الدقيق.

ثم يتم ترك العجينة حتى أن ترتاح تماماً مع تغطيتها وتغليفها بقليل من الزيت لمدة ساعة كاملة.

تأتين بعد ذلك بالعجينة وتقسيمها ثم ادهني كل قطعة منها بقليل من الزيت أو الدقيق وتركيها مغطاه حتى ترتاح.

ثم يتم حشوها كما ترغبين سواء باللحم المفروم أو بالجبن والزيتون أو بأحد أنواع الخضروات.

فقومي بفرد قطعة من العجينة وضعي بها الحشو ثم يتم لفها بهيئة المثلث كما نرى السمبوسة.

ثم ضعي طاسة على النار ضيفي لها الزيت الوفير وتركيه ليصبح دافئ ثم ابدئي بوضع قطع السمبوسة ليتم تحميرها من جميع الجوانب ورفعها على مناديل المطبخ ليمتص الزيت الزائد. الوسوم

طريقة عمل عجينه السمبوسه ، تعتبر السمبوسة من أشهى أنواع الحلويات التي تتطلب من النساء هواة الطبخ بذل الكثير من الجهد حتى يتم تقديمها بالشكل الذي يرغب به جميع أفراد الأسرة، كما يمكن أن يتم حشوها بكثير من المكونات المختلفة كالجبن بأنواعه والقشطة ووالكريمة والمهلبية والمكسرات وغيرهم، وسوف نساعدك سيدتي لكي تقدمين أشهى سمبوسة في رمضان. طريقة عمل عجينه السمبوسه نقدم لكم طريقة عمل عجينة السمبوسة في البيت في أسرع وقت ممكن وبأقل مجهود كالآتي: المقادير: 3 كوب دقيق أبيض.

3 ملاعق كبيرة زيت.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة.

ثلث أرباع كوب ماء دافئ. طريقة التحضير: في وعاء عميق قومي بخلط جميع المكونات الجافة مثل الملح والدقيق واخلطيهم جيداً.

يضاف للدقيق والمكونات الجافة الزيت تدريجياً وابدئي خلطيهم مع بعضهم حتى يمتص الدقيق الزيت تماماً.

قومي بعمل حفرة في منتصف خليط الدقيق ضعي بها البيض وقليل من الفلفل الأسود واخلطي المكونات مع بعض.

ابدئي بعد ذلك في خلط المكونات مع بعضهم باستخدام اليد حتى أن تتجانس.

ضعي الماء الدافئ ولكن تدريجياً مع استمرارية الخلط.

إذا لم تحصلين على عجينة ذات قوام سميك قومي بإضافة القليل من الدقيق.

ثم يتم ترك العجينة حتى أن ترتاح تماماً مع تغطيتها وتغليفها بقليل من الزيت لمدة ساعة كاملة.

تأتين بعد ذلك بالعجينة وتقسيمها ثم ادهني كل قطعة منها بقليل من الزيت أو الدقيق وتركيها مغطاه حتى ترتاح.

ثم يتم حشوها كما ترغبين سواء باللحم المفروم أو بالجبن والزيتون أو بأحد أنواع الخضروات.

فقومي بفرد قطعة من العجينة وضعي بها الحشو ثم يتم لفها بهيئة المثلث كما نرى السمبوسة.

ثم ضعي طاسة على النار ضيفي لها الزيت الوفير وتركيه ليصبح دافئ ثم ابدئي بوضع قطع السمبوسة ليتم تحميرها من جميع الجوانب ورفعها على مناديل المطبخ ليمتص الزيت الزائد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مش هتشترى عجينه السمبوسه من بره تانى هتعمليها بطريقة سهله وبمكونات موجوده فى كل بيت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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