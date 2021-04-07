طريقة عمل الهريسة الدمياطي في المنزل مثل المحلات

الهريسة الدمياطي والتي اشتهرت بمذاقها المميز والفريد، حيث أنها تعطي شبه بالبسبوسة ولكن بصورة وطرق مختلفة، وفي أحد برامج الشيف نونا قامت بتقديم تلك الوصفة وكيفية تحضيرها في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة واليوم في هذا المقال سوف نقدم لكم صينية الهريسة الدمياطي وطريقة عملها في البيت فهيا بنا. طريقة عمل الهريسة الدمياطي طريقة عمل الهريسة الدمياطي نقدم لكم مكونات صينية الهريسة الدمياطي سميد بسبوسة (بمقدار كيلو)

جوز هند (بمقدار كوب).

ماء (بمقدار ستة معالق كبيرة).

سمنة (بمقدار كوبين).

عسل جلوكوز (بمقدار ملعقتين كبيرتين).

سكر (بمقدار كوب).

ربع كيلو بندق قشر (بمقدار ربع كيلو). مكونات الشربات سكر (بمقدار أربعة كوبيات).

ماء (بمقدار كوبين).

عسل جلوكوز (بمقدار نصف كوب).

عصير ليمون (بمقدار نصف ليمونة). طريقة تحضير صينية الهريسة الدمياطي قومي بتحضير طاسة وضعي فيها الماء، وأضيفي إليه عسل الجلوكوز، وقومي بإذابته في الماء حتى يختفي العسل تماماً.

بعدما الانتهاء قومي بإحضار بولة وضعي فيها السكر وجوز الهند، وابدئي بإنزال الماء المذاب معه عسل الجلوكوز، وقومي الآن بخلطهم حتى يتم التجانس تماماً وبعد الانتهاء نقوم بالخطوات التالية.

بداية قومي بإحضار العجانة من أجل تحضير عجينة الهريسة وقومي بوضع السمنة ودقيق السميد بداخلها وابدئي بخلطهم جيداً، ثم أضيفي إليه خليط السكر والجلوكوز وجوز الهند، واتركيهم في العجانة حتى تحصلين على عجينة بذات ملمس صالح للهريسة.

الآن قومي بتحضير صينية وقومي بدهنيها بالسمنة، وضعي بداخلها الهريسة وقومي بتسوية الخليط، يمكنك تسويته باليد وضعي عليه البندق، وبعد وضع البندق قومي بالضغط عليه بيديكِ.

بعد ذلك قومي بإشعال الفرن على درجة حرارة تكون متوسطة، وبعدما يتم تسوية الهريسة وتحصلين على اللون الذهبي قومي بسكب الشربات عليه وقطيعه وضعيه في طبق التقديم.

وبهذا نكون قد تعرفنا على طريقة عمل صينية الهريسة الدمياطي خطوة خطوة وبطريقة سهلة الوسوم

الهريسة الدمياطي والتي اشتهرت بمذاقها المميز والفريد، حيث أنها تعطي شبه بالبسبوسة ولكن بصورة وطرق مختلفة، وفي أحد برامج الشيف نونا قامت بتقديم تلك الوصفة وكيفية تحضيرها في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة واليوم في هذا المقال سوف نقدم لكم صينية الهريسة الدمياطي وطريقة عملها في البيت فهيا بنا. طريقة عمل الهريسة الدمياطي طريقة عمل الهريسة الدمياطي نقدم لكم مكونات صينية الهريسة الدمياطي سميد بسبوسة (بمقدار كيلو)

جوز هند (بمقدار كوب).

ماء (بمقدار ستة معالق كبيرة).

سمنة (بمقدار كوبين).

عسل جلوكوز (بمقدار ملعقتين كبيرتين).

سكر (بمقدار كوب).

ربع كيلو بندق قشر (بمقدار ربع كيلو). مكونات الشربات سكر (بمقدار أربعة كوبيات).

ماء (بمقدار كوبين).

عسل جلوكوز (بمقدار نصف كوب).

عصير ليمون (بمقدار نصف ليمونة). طريقة تحضير صينية الهريسة الدمياطي قومي بتحضير طاسة وضعي فيها الماء، وأضيفي إليه عسل الجلوكوز، وقومي بإذابته في الماء حتى يختفي العسل تماماً.

بعدما الانتهاء قومي بإحضار بولة وضعي فيها السكر وجوز الهند، وابدئي بإنزال الماء المذاب معه عسل الجلوكوز، وقومي الآن بخلطهم حتى يتم التجانس تماماً وبعد الانتهاء نقوم بالخطوات التالية.

بداية قومي بإحضار العجانة من أجل تحضير عجينة الهريسة وقومي بوضع السمنة ودقيق السميد بداخلها وابدئي بخلطهم جيداً، ثم أضيفي إليه خليط السكر والجلوكوز وجوز الهند، واتركيهم في العجانة حتى تحصلين على عجينة بذات ملمس صالح للهريسة.

الآن قومي بتحضير صينية وقومي بدهنيها بالسمنة، وضعي بداخلها الهريسة وقومي بتسوية الخليط، يمكنك تسويته باليد وضعي عليه البندق، وبعد وضع البندق قومي بالضغط عليه بيديكِ.

بعد ذلك قومي بإشعال الفرن على درجة حرارة تكون متوسطة، وبعدما يتم تسوية الهريسة وتحصلين على اللون الذهبي قومي بسكب الشربات عليه وقطيعه وضعيه في طبق التقديم.

وبهذا نكون قد تعرفنا على طريقة عمل صينية الهريسة الدمياطي خطوة خطوة وبطريقة سهلة

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