الفطير بالسكر والكاسترد والحليب بطريقة الفطاطري بدون عجن

عشاق الفطير بالسكر والكاسترد أقدمه لكم بطريقة الفطاطري المضبوطة، بطريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة داخل المنزل دون الذهاب لمحل الفطاطري لشرائه مرة آخرى، لأنك ستكوني متميزة في عملة بهذه الطريقة، وسوف تعجبك سيدتي أنتي وأسرتك وتسعدي بها لأنها توفر لكي كثيرا من المال الذي تنفقيه على شراء الفطير بالسكر ولكنه يكون أفضل من طريقة الفطاطري، فإليكم مكونات الفطير.

طريقة تحضير ومكونات الفطير بالسكر والكاسترد والحليب

يحب الأطفال أن يأكلوا فطير بالسكر في أي وقت ولا يكون متوفر لديكي، وبهذه الطريقة التي نقدمها لكم يكون متوفر لديكي عند طلبهم في أي وقت فإليكم المكونات.

لفة جلاش ثلاث ملاعق سمنة ثلاث ملاعق زيت عباد أو ذرة كوب من الحليب الدافئ كوب من السكر البودر

نقوم بدهن ورقة واحدة من الجلاش بالسمن والزيت ونطبقها، ونكرر في باقي لفة الجلاش بأكملها. نحضر طاسة كبيرة ونضع بها قليل من السمن ونضعها على النار. نضع ورقات الجلاش في الطاسة ونقوم بتقليبها حتى الإحمرار من الجانبين. نضع الجلاش في طبق بعد تسويته ونضع عليه الحليب الدافئ بالملعقة ونرش عليه السكر البودر. سوف تحصلون على فطير مقرمش وطري في نفس الوقت أحلى من فطير العجين.

ندهن ورق الجلاش بالسمنة، ونضع ملعقة كبيرة من الكاسترد في وسط الورقة ونقوم بتطبيقها، ونقوم بتسويتها في طاسة من الجانبين.

بعد التسوية نضع الحليب على الجلاش ونرش السكر البودر.

واحد كوب من الحليب ملعقتان من مسحوق الكاسترد نقوم بتذويب مسحوق الكاسترد في الحليب، ونضعه على النار لنحصل على خليط كريمي، ونستخدمه في حشو الفطير كما ذكرنا، هذه الطريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة وكل ست بيت تقدر على عملها لكي تسعد أفراد أسرتها.

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