طريقة عمل عجينة ال10 دقائق السحرية لعمل جميع أنواع المعجنات والفطائر في البيت

يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة عمل عجينة ال10 دقائق، واليوم في مقالنا هذا في موقعكم المتميز دائما ثقفني، سنعلمكم طريقة عمل عجينة ال10 دقائق بمكونات موجودة في كل بيت، وفي 10 دقائق، ويمكنك باستخدام هذه العجينة السحرية عمل جميع أنواع المعجنات وجميع أنواع الفطائر، بل ويمكنك حتى استخدام هذه العجينة لعمل عجينة البيتزا، ولكنها بالطبع لن تكون مثل عجينة البيتزا المتميزة التي تكلمنا عنها في مقال طريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالية في البيت في أقل من 10 دقائق.

طريقة عمل عجينة ال10 دقائق

ستحتاجين لعمل عجينة ال10 دقائق في البيت بالإضافة للمقادير التي ستحتاجينها، إلى وعاء لتقومي بعمل العجينة به، كما ستحتاجين إلى غلاف بلاستيكي (سلوفان)، وذلك حتى تغطين به الوعاء الذي سيحتوي على العجينة أثناء التخمير، تابعي معي لتتعرفي على مقادير وخطوات عمل عجينة ال10 دقائق في البيت.

خمسة 5 كوب من الدقيق (الطحين).

1 ملعقة صغيرة من الملح.

2 كوب من الماء الدافئ.

2 ملعقة كبيرة من الخميرة.

3 ملاعق كبيرة من السكر.

نصف 1/2 كوب من الزيت النباتي.

أحضري الوعاء الذي ستقومين بعمل العجينة به.

ضعي ملعقتين كبيرتين من الخميرة بالوعاء.

أضيفي 3 ملاعق كبيرة من السكر إلى الوعاء.

أضيفي عليهم 2 كوب من الماء الدافئ.

قومي بتقليب الخليط جيدا.

أضيفي 1 كوب من الدقيق (الطحين) إلى الخليط.

قومي بخلط جميع المكونات باستخدام المضرب جيدا حتى يتجانس الخليط.

بعد أن يتجانس الخليط غطي الوعاء بغلاف بلاستيكي (سلوفان)، واتركي الخليط مدة 10 دقائق.

بعد 10 دقائق ستتخمر العجينة ويتضاعف حجمها وسيظهر على سطحها فقاقيع.

قومي بتقليب العجينة بعد تخميرها.

أضيفي 3 أكواب من الدقيق إلى العجينة.

أضيفي ملعقة من الملح.

أضيفي نصف كوب من الزيت النباتي أو زيت الزيتون حسب الرغبة.

أخلطي الخليط جيدا وقومي بعجن العجينة يدويا أو بالعجانة حتى تتماسك.

مقادير عجينة ال10 دقائقخطوات عمل عجينة ال10 دقائق

وهكذا تكوني قد تعلمتي طريقة عمل عجينة ال10 دقائق في البيت، ويمكنك بهذه العجينة عمل المعجنات والفطائر والبيتزا وخلية النحل، إلخ، بصحة وهنا.

ولتتعرفي على طريقة عمل الزبادي في البيت اضغطي على الرابط طريقة عمل الزبادي في البيت بدون ماكينة وبدون فرن وغير مكلفة، ولتتعرف على طريقة عمل مربى الفراولة في البيت اضغطي على طريقة عمل مربى الفراولة في البيت في 5 دقائق أحلى من الجاهزة وصحية، ولتتعرفي على طريقة عمل الكنافة النابلسية اضغطي على الرابط طريقة عمل الكنافة النابلسية بالجبنة السايحة في البيت، بصحة وهنا.

لتتعرفي على طريقة عمل عجينة السمبوسة بسهولة اضغطي على الرابط طريقة عمل عجينة السمبوسة ب4 مكونات وأحلى من الجاهزة، ولتتعرفي على طريقة عمل عجينة القطايف اضغطي على الرابط طريقة عمل عجينة القطايف في البيت 40 حبة قطايف في 30 دقيقة، بصحة وعافية.