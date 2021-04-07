كيكه الروانى الأصليه الخطيره بمقادير ناجحة و مضمونه باسهل طريقه هشه وخفيفة جداا

طريقة عمل كيكة الرواني ، تلجأ كثير من الأمهات إلى صنع كيكة الرواني وذلك نتيجة إقبال الأطفال عليها خاصة في أوقات العطلات الأسبوعية كما تعتبر هذه الكيكة خليط من البسبوسة والكيكة فقد نجد البعض لا يحب الكيكة ولا البسبوسة ولكنه يعشق الرواني وتابعونا لتتعرفوا على طريقة تحضيرها بكل سهولة طريقة عمل كيكة الرواني :- طريقة عمل كيكة الرواني :- المكونات :- 125 غرام من الدقيق المتعدد الاستخدام.

150 غرام من السكر الأبيض.

125 غرام من السميد.

رشة ملح.

مربى فراولة أو برتقال.

فانيلا.

ستة ملاعق صغيرة من جوز الهند.

القليل من حبات الفراولة.

عدد اثنين كوب ونصف من الماء الساخن.

نصف كوب من العسل وذلك لصنع الشربات.

برتقال مجفف. طريقة التحضير:- احضري وعاء عميق ونظيف وابدئي في خفق البيض بطريقة جيدة ولمدة خمسة دقائق مع إضافة رشة الملح والفانيليا وذلك لإزالة رائحة البيض.

يخلط كل من جوز الهند والدقيق والسميد والسكر ويقلب جيدًا حتى تختلط كافة العناصر معًا.

يضاف البيض الذي تم خفقه على المزيج السابق ويقلب برفق وذلك منعا لدخول الهواء.

يوضع الخليط داخل قالب كيك ويدخل الفرن حتى تمام النضج ولكن قبل إتمام تلك الخطوة تأكدي أولاً من نثر القليل من الدقيق في القالب وذلك تجنبا للالتصاق.

ضعي القالب في صينية مستطيلة الشكل وذلك منعًا لاحتراق كيكة الروانى نتيجة لسخونة الفرن.

نتيجة لسخونة الفرن. أثناء دخول الكيكة الفرن نبدأ في وضع السكر على الماء الساخن حتى يتكون الشربات.

عند نضج الكيك تخرج وتترك حتى تبرد ثم نضيف عليها الشربات الساخن.

نبدأ في تزين الكيكة باستخدام مربى الفراولة والقليل من قطع الفراولة، أو بمربى البرتقال وبعض من البرتقال المجفف.

نقطع الكيك ونرصه فى طبق التقديم.

نقطع الكيك ونرصه فى طبق التقديم. يتاح تقديم الكيكة مع كوب من القهوة أو الشاي والاستمتاع بها مع العائلة. طريقة التحضير:- الوسوم

طريقة عمل كيكة الرواني ، تلجأ كثير من الأمهات إلى صنع كيكة الرواني وذلك نتيجة إقبال الأطفال عليها خاصة في أوقات العطلات الأسبوعية كما تعتبر هذه الكيكة خليط من البسبوسة والكيكة فقد نجد البعض لا يحب الكيكة ولا البسبوسة ولكنه يعشق الرواني وتابعونا لتتعرفوا على طريقة تحضيرها بكل سهولة طريقة عمل كيكة الرواني :- طريقة عمل كيكة الرواني :- المكونات :- 125 غرام من الدقيق المتعدد الاستخدام.

150 غرام من السكر الأبيض.

125 غرام من السميد.

رشة ملح.

مربى فراولة أو برتقال.

فانيلا.

ستة ملاعق صغيرة من جوز الهند.

القليل من حبات الفراولة.

عدد اثنين كوب ونصف من الماء الساخن.

نصف كوب من العسل وذلك لصنع الشربات.

برتقال مجفف. طريقة التحضير:- احضري وعاء عميق ونظيف وابدئي في خفق البيض بطريقة جيدة ولمدة خمسة دقائق مع إضافة رشة الملح والفانيليا وذلك لإزالة رائحة البيض.

يخلط كل من جوز الهند والدقيق والسميد والسكر ويقلب جيدًا حتى تختلط كافة العناصر معًا.

يضاف البيض الذي تم خفقه على المزيج السابق ويقلب برفق وذلك منعا لدخول الهواء.

يوضع الخليط داخل قالب كيك ويدخل الفرن حتى تمام النضج ولكن قبل إتمام تلك الخطوة تأكدي أولاً من نثر القليل من الدقيق في القالب وذلك تجنبا للالتصاق.

ضعي القالب في صينية مستطيلة الشكل وذلك منعًا لاحتراق كيكة الروانى نتيجة لسخونة الفرن.

نتيجة لسخونة الفرن. أثناء دخول الكيكة الفرن نبدأ في وضع السكر على الماء الساخن حتى يتكون الشربات.

عند نضج الكيك تخرج وتترك حتى تبرد ثم نضيف عليها الشربات الساخن.

نبدأ في تزين الكيكة باستخدام مربى الفراولة والقليل من قطع الفراولة، أو بمربى البرتقال وبعض من البرتقال المجفف.

نقطع الكيك ونرصه فى طبق التقديم.

نقطع الكيك ونرصه فى طبق التقديم. يتاح تقديم الكيكة مع كوب من القهوة أو الشاي والاستمتاع بها مع العائلة. طريقة التحضير:-

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيكه الروانى الأصليه الخطيره بمقادير ناجحة و مضمونه باسهل طريقه هشه وخفيفة جداا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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