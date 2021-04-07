نقدم لكم طريقة تحضير الكنافة بالكريمة أشهى الحلويات الرمضانية بمناسبة شهر رمضان 2021، حيث أن الكنافة هى إحدى الوصفات المحببة للكثير منا وخاصة في شهر رمضان الكريم، يتم تقديم الكنافة كحلوى رئيسية في كل البيوت المصرية، وهناك العديد من الطرق التي يمكنك أن تحضر بها الكنافة، توجد كنافة بالمكسرات، كنافة بالنوتيلا، وكنافة بالمانجا، وكنافة بالكريمة وهى ما سنتناول الحديث عنها في هذا المقال والتي تعد من الوصفات اللذيذة والسهلة التي يمكنك تحضيرها بكل سهولة.

نص كيلو كنافة

كوبين من الزبدة السائلة، أو سمن

كوب من الزبيب

نصف كوب من جوز الهند أو حسب الرغبة.

مكونات تحضير كريمة الكنافة

3 كوب حليب ويفضل كامل الدسم.

5 ملاعق من النشا .

3 ملاعق جوز هند، ويمكنك التخلي عنها حسب الرغبة.

ثلاثة ملاعق سكر .

ملعقتين زبدة .

ملعقتين من ماء الزهر.

مكونات الكنافة بالكريمةطريقة تحضير الكريمة

يتم وضع الحليب على النار وعند الغليان نضيف جوز الهند و2 ملعقة سكر، ثم نضيف النشا ونقلب جيدا حتى يصبح القوام جيد وسميك وعدم وجود تكتلات ونغلق النار ونضيف ملعقة واحدة زبدة ، وماء الزهر.

قم بتقطيع الكنافة باستخدام المقص، ثم نضع الزبدة عليها وندلكها جيدا حتى يصل الزبد إليها جميعا، نقوم بتقسيم الكنافة لقسمين متساويين ونحضر الصينية التي يتم فيها تسوية الكنافة.

وندهنها جيدا بالسمن ثم نبدأ بوضع النصف الأول من الكنافة ونضغط جيدا عليها ويمكن أن نضع صينية أصغر ونضغط بها على الكنافة، بعد ذلك نضع الزبيب وجوز الهند والكريمة.

ثم نضع الطبقة الثانية من الكنافة ونضغط ببطء حتى لا تخرج الكريمة ، وبعد ذلك توضع الصينية في الفرن حتى تمام النضج والحصول على اللون الذهبي.

بعد ذلك نضع الشربات ويجب الحرص على أن يكون الشربات بارد وبعد ذلك نقوم بتغطية الكنافة جيدا حتى تظل طرية، بعد ذلك تقدم وبألف هنا.

طريقة تحضير الكنافة