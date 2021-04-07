اقوي خلطه صينيه صدمت الاطباء للقضاء علي شيب الشعر نهائيا وللابد فى ساعه فقط

للتخلص من شيب الشعر، يشتكي البعض من ظهور الشعر الأبيض ولا يقتصر هذا على عمر الشيخوخة فقط ولكنه قد يعاني منه البالغين وربما الأطفال، لذا نجد الكثير يبحث عن بعض الوصفات الفعالة للقضاء على شيب الشعر وذلك لأنه أمر مزعج لاكثير لذا تابعونا لتتعرفوا على بعض الوصفات البسيطة للتخلص من شيب الشعر. للتخلص من شيب الشعر للتخلص من شيب الشعر وصفة أوراق الكاري وزيت جوز الهند :- نحضر إناء ونضع به مقدار من زيت جوز الهند وأعشاب الكاري ويجب أن تكون الكمية مناسبة مع طول الشعر وكثافته.

نرفع الإناء على النار ونتركه حتى تمام الغليان.

بعد مرور 10 دقائق ننزل الإناء ونتركه حتى يبرد وحتى يتحول لون عشاي الكاري إلى اللون الأسمر.

نبدأ في فصل أوراق الكاري عن الزيت وذلك باستخدام قطعة قماش ونضع الكمية داخل زجاجة بخاخ.

نضع المحلول على الشعر مباشرة وذلك قبل النوم ويترك حتى تتغلغل جزيئات الزيت إلى جميع بصيلات الشعر للتخلص نهائيا من الشيب .

. عند الاستيقاظ نغسل الشعر جيدا بواسطة شامبو بخلاصة الأعشاب وخالي من الكبريت والسلفات.

تكرر التجربة مرتين في اليوم باستخدام هذه الوصفة حتى نحصل على نتيجة رائعة. وصفة القرنفل والمرمية والشاي الأسود :- وصفة القرنفل والمرمية والشاي الأسود :- المكونات :- نصف ملعقة كبيرة من القرنفل.

خمسة ملاعق صغيرة من ورق المرمية.

نصف كوب من الشاي الأسود الذي تم غليه سابقا لمدة 5 دقائق.

مقدار حناء يتناسب مع كثافة وطول الشعر ولكن لا يجب أن تتخطي هذه الكمية 6 ملاعق. طريقة التحضير :- أغلي كافة الأعشاب في نصف كوب من الماء ولكن يجب أن يكون كل منهم على حدة.

نحضر إناء ونضع به الحناء ثم نسكب الأعشاب عليها ونبدأ في المزج الجيد.

اغسلي شعرك جيدا قبل تطبيق الخلطة وتاكدي من تجفيفه.

ضعي الوصفة واتركيها 30 دقيقة ثم اشطفي شعرك جيدا.

تكرر التجربة ثلاثة مرات بحد أقصى طريقة التحضير :- الوسوم

للتخلص من شيب الشعر، يشتكي البعض من ظهور الشعر الأبيض ولا يقتصر هذا على عمر الشيخوخة فقط ولكنه قد يعاني منه البالغين وربما الأطفال، لذا نجد الكثير يبحث عن بعض الوصفات الفعالة للقضاء على شيب الشعر وذلك لأنه أمر مزعج لاكثير لذا تابعونا لتتعرفوا على بعض الوصفات البسيطة للتخلص من شيب الشعر. للتخلص من شيب الشعر للتخلص من شيب الشعر وصفة أوراق الكاري وزيت جوز الهند :- نحضر إناء ونضع به مقدار من زيت جوز الهند وأعشاب الكاري ويجب أن تكون الكمية مناسبة مع طول الشعر وكثافته.

نرفع الإناء على النار ونتركه حتى تمام الغليان.

بعد مرور 10 دقائق ننزل الإناء ونتركه حتى يبرد وحتى يتحول لون عشاي الكاري إلى اللون الأسمر.

نبدأ في فصل أوراق الكاري عن الزيت وذلك باستخدام قطعة قماش ونضع الكمية داخل زجاجة بخاخ.

نضع المحلول على الشعر مباشرة وذلك قبل النوم ويترك حتى تتغلغل جزيئات الزيت إلى جميع بصيلات الشعر للتخلص نهائيا من الشيب .

. عند الاستيقاظ نغسل الشعر جيدا بواسطة شامبو بخلاصة الأعشاب وخالي من الكبريت والسلفات.

تكرر التجربة مرتين في اليوم باستخدام هذه الوصفة حتى نحصل على نتيجة رائعة. وصفة القرنفل والمرمية والشاي الأسود :- وصفة القرنفل والمرمية والشاي الأسود :- المكونات :- نصف ملعقة كبيرة من القرنفل.

خمسة ملاعق صغيرة من ورق المرمية.

نصف كوب من الشاي الأسود الذي تم غليه سابقا لمدة 5 دقائق.

مقدار حناء يتناسب مع كثافة وطول الشعر ولكن لا يجب أن تتخطي هذه الكمية 6 ملاعق. طريقة التحضير :- أغلي كافة الأعشاب في نصف كوب من الماء ولكن يجب أن يكون كل منهم على حدة.

نحضر إناء ونضع به الحناء ثم نسكب الأعشاب عليها ونبدأ في المزج الجيد.

اغسلي شعرك جيدا قبل تطبيق الخلطة وتاكدي من تجفيفه.

ضعي الوصفة واتركيها 30 دقيقة ثم اشطفي شعرك جيدا.

تكرر التجربة ثلاثة مرات بحد أقصى طريقة التحضير :-

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اقوي خلطه صينيه صدمت الاطباء للقضاء علي شيب الشعر نهائيا وللابد فى ساعه فقط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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