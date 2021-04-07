بالخطوات طريقة عمل صينية الكنافة بالمنزل

لا يتخلى الشعب العربي من الحلويات الشرقية، وخاصةً خلال شهر رمضان الكريم، فلا يخلى بيت من الكنافة في رمضان, حيث تمتلك الحلويات الشرقية مكانة خاصة عند عشاقها, وسوف نقدم لك طريقة عمل الكنافة بأسهل الخطوات.

عرفت الكنافة في عصر الدولة الأموية, ويرجع أصل الكنافة إلى بلدان الشام، حيث قدمت لأول مرة للخليفة الأموي الأول معاوية بن أبي سفيان أثناء ولايته في دمشق.

لنتعرف فيما يلي على أفضل وأسرع طريقة لعمل شربات الكنافة مع صينية الكنافة بالخطوات.

مكونات تحضير شربات

كوب من الماء.

2 كوب سكر.

كوب كبير من عصير الليمون.

كيلو كنافة طازجة (غير ناشفة).

كوب كبير من السمن الذائب.

ربع كوب من السكر الأبيض (سكر القصب).



ربع ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

ضع الماء والسكر معا في إناء كبير, مع التسخين على النار.

بعد الغليان, قم بإضافة عصير الليمون إليهما مع تقليب الخليط.

اترك الخليط على النار, حتى يغلى جيدًا إلى أن يصبح سميكًا نسبيا.

أطفئ النار, والآن أصبح شربات الكنافة جاهز لوضعه على صينية الكنافة.

أحضر صينية كبيرة, وقم بدهنها بكمية قليلة من السمن لمنع التصاق الكنافة بالصينية.

صينية كبيرة, وقم بدهنها بكمية قليلة من السمن لمنع الكنافة بالصينية. قم بإشعال الفرن على درجة حرارة عالية, للتأكد من طهو الكنافة جيدا.

تأكد من دهن الكنافة جيدا,قبل وضعها في الصينية

أقسم كيلو الكنافة إلى جزأين, وضع الجزء الأول في الصينية، ثم ضع الحشو الذي ترغب فيه “سواء كان مكسرات أو قشطة”, ثم ضع الجزء الثاني من الكنافة فوق طبقة الحشو.

كيلو الكنافة جزأين, وضع الجزء الأول الصينية، ثم ضع الحشو ترغب فيه “سواء كان مكسرات أو قشطة”, ثم ضع الجزء من الكنافة فوق طبقة الحشو. ضع صينية الكنافة في الفرن على درجة حرارة عالية, لمدة نصف ساعة تقريبا حتى تنضج جيدًا.

ثم ضع الصينية أسفل الشواية لمدة 10 دقائق حتى تأخذ اللون الذهبي.

اخرج الصينية من الفرن، وضع الشربات عليها وهي ساخنة حتى تتأكد من شرب الكنافة للشربات.

الكنافةمكونات تحضير الكنافةطريقة تحضير شربات الكنافة:طريقة تحضير صينية الكنافة: