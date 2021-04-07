طريقة عمل بسبوسة المحلات المشهورة في مطبخك من الألف للياء

البسبوسة من أكثر الحلويات الشرقية التي يحبها جميع الأشخاص في الوطن العربي، حيث أنها تتميز بالطعم اللذيذ والخفيف، ويقبلون دائماً على شرائها من الخارج للتمتع بطعمها اللذيذ، ولكن نقدم لكم وصفة البسبوسة مثل المحلات في هذا المقال، لكي تتمكن الأمهات من تحضيرها لأولادها وأسرتها بأقل التكاليف وذلك في شهر رمضان المبارك، والذي يشتهر بتقديم أنواع متعددة من الحلويات الشرقية كل يوم. مكونات عمل بسبوسة المحلات كوب وربع كوب من السميد.

1/3 كوب من السمنة البلدي.

ربع كوب من جوز الهند المبشور.

رشة صغيرة من الفانيليا.

رشة من البيكنج باودر.

1/3 كوب من السكر. مكونات عمل بسبوسة المحلات للشربات: كوبان من الماء.

نصف كوب من السكر.

رشة صغيرة من الفانيليا. طريقة عمل البسبوسة مثل المحلات في البيت أولاً نقوم بخلط كلاً من السميد والبيكنج باودر في وعاء عميق.

وبعد ذلك نقوم بإضافة السمنة البلدي إلى الخليط.

نقوم بعجن المكونات باليدين مع بعضهما البعض للحصول على عجينة متجانسة.

في وعاء آخر نقوم بخلط كلاً من الماء والبيكنج باودر والسكر وجوز الهند.

نقلب المكونات حتى تتجانس، ثم نقوم بإضافتها إلى خليط السميد.

نقوم بدهن صينية الفرن بالسمنة، ونصب الخليط بها، ونساويه جيداً.

نقوم بتقطيع البسبوسة إلى مربعات حسب الرغبة.

نقوم بتسخين الفرن على درجة 180، وندخل الصينية حوالي 20 دقيقة حتى تنضج.

نقوم بتجهيز الشربات من خلال خلط الماء مع السكر في وعاء على النار.

نترك الخليط على النار حتى يغلي، ثم نقوم بإضافة الفانيليا له.

نتركه على النار حتى يتماسك ويصبح سميك.

نقوم برفعه من على النار، ونتركه جانباً.

بعد إخراج البسبوسة من الفرن نقوم بصب الشربات عليها وهي ساخنة ثم نتركها جانباً حتى تبرد.

يمكن تقديمها بالهنا والشفا. طريقة عمل البسبوسة مثل المحلات في البيت الوسوم

البسبوسة من أكثر الحلويات الشرقية التي يحبها جميع الأشخاص في الوطن العربي، حيث أنها تتميز بالطعم اللذيذ والخفيف، ويقبلون دائماً على شرائها من الخارج للتمتع بطعمها اللذيذ، ولكن نقدم لكم وصفة البسبوسة مثل المحلات في هذا المقال، لكي تتمكن الأمهات من تحضيرها لأولادها وأسرتها بأقل التكاليف وذلك في شهر رمضان المبارك، والذي يشتهر بتقديم أنواع متعددة من الحلويات الشرقية كل يوم. مكونات عمل بسبوسة المحلات كوب وربع كوب من السميد.

1/3 كوب من السمنة البلدي.

ربع كوب من جوز الهند المبشور.

رشة صغيرة من الفانيليا.

رشة من البيكنج باودر.

1/3 كوب من السكر. مكونات عمل بسبوسة المحلات للشربات: كوبان من الماء.

نصف كوب من السكر.

رشة صغيرة من الفانيليا. طريقة عمل البسبوسة مثل المحلات في البيت أولاً نقوم بخلط كلاً من السميد والبيكنج باودر في وعاء عميق.

وبعد ذلك نقوم بإضافة السمنة البلدي إلى الخليط.

نقوم بعجن المكونات باليدين مع بعضهما البعض للحصول على عجينة متجانسة.

في وعاء آخر نقوم بخلط كلاً من الماء والبيكنج باودر والسكر وجوز الهند.

نقلب المكونات حتى تتجانس، ثم نقوم بإضافتها إلى خليط السميد.

نقوم بدهن صينية الفرن بالسمنة، ونصب الخليط بها، ونساويه جيداً.

نقوم بتقطيع البسبوسة إلى مربعات حسب الرغبة.

نقوم بتسخين الفرن على درجة 180، وندخل الصينية حوالي 20 دقيقة حتى تنضج.

نقوم بتجهيز الشربات من خلال خلط الماء مع السكر في وعاء على النار.

نترك الخليط على النار حتى يغلي، ثم نقوم بإضافة الفانيليا له.

نتركه على النار حتى يتماسك ويصبح سميك.

نقوم برفعه من على النار، ونتركه جانباً.

بعد إخراج البسبوسة من الفرن نقوم بصب الشربات عليها وهي ساخنة ثم نتركها جانباً حتى تبرد.

يمكن تقديمها بالهنا والشفا. طريقة عمل البسبوسة مثل المحلات في البيت

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