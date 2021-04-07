وصفة تحضير السمبوسة باللحمة المفرومة بحشوة مميزة والاحتفاظ بها لشهر رمضان الكريم

تعتبر السمبوسة باللحمة المفرومة من أشهر المقبلات التي يتم تقديمها على المائدة في شهر رمضان المبارك، وليس ذلك فحسب ولكن تتعدد الحشوات بعيداً عن اللحم المفروم بين الجبن بأنواعها المختلفة، أو الخضروات المشكلة، أو السبانخ مع الجبن، كل منها له مذاقه وطعمه الرائع والغني، وتشتهر سفرة شهر رمضان بطبق السمبوسة، وتسهيلاً على المرأة في ذلك الشهر الكريم نقدم لكم طريقة عمل حشو اللحم المفروم للسمبوسة والاحتفاظ بها طوال الشهر في الفريزر. طريقة عمل السمبوسة باللحمة المفرومة طريقة عمل السمبوسة باللحمة المفرومة عجينة السمبوسة المكونات 4 كوب من الدقيق الأبيض.

2 كوب من الماء.

حبة من البيض.

1/2 كوب من الزيت النباتي.

1/2 كوب من زيت الزيتون البكر.

1 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

1/2 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. طريقة التحضير نقوم بتقليب الخميرة مع الماء وتترك على جنب حتى تتفاعل معها. في وعاء كبير نخلط الدقيق مع البيكنج بودر والبيض، ثم نضيف لهم الماء. نبدأ في العجن جيداً تى نحصل على عجينة لينة ومتجانسة. يتم تغطيتها بورقة من النايلون وتترك جانباً حتى يتضاعف حجمها. تقطع على شكل دوائر وتوضع بها كمية مناسبة من الحشو. يتم الاحتفاظ بها في أطباق بالفريزر لحين الاستخدام. يتم استخراجها وقليها في زيت غزير. طريقة عمل حشوة السمبوسة طريقة عمل حشوة السمبوسة المكونات 1/2 كيلو من اللحم المفروم.

2 حبة من الطماطم المقطعة مكعبات.

2 ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

1/4 كوب من الزيت النباتي.

حبة من البصل المبشور.

2 حبة من الفلفل الألوان.

1/2 ملعقة من الفلفل الأسود.

1/2 ملعقة من توابل اللحمة.

1 ملعقة من الملح.

رشة من الزنجبيل المجفف.

3 فصوص من الحبهان.

عود من القرفة الخشب.

رشة من الحبهان المطحون. طريقة التحضير في مقلاة عميقة نقوم بتشويح اللحم المفروم في الزيت حتى يصبح بني اللون. نبدأ بإضافة البصل مع التقليب المستمر حتى يذبل. نضيف الخضروات ماعدا البقدونس حتى تنضج اللحمة. نقوم بإضافة التوابل والبقدونس وتصبح جاهزة للاستخدام. الوسوم

تعتبر السمبوسة باللحمة المفرومة من أشهر المقبلات التي يتم تقديمها على المائدة في شهر رمضان المبارك، وليس ذلك فحسب ولكن تتعدد الحشوات بعيداً عن اللحم المفروم بين الجبن بأنواعها المختلفة، أو الخضروات المشكلة، أو السبانخ مع الجبن، كل منها له مذاقه وطعمه الرائع والغني، وتشتهر سفرة شهر رمضان بطبق السمبوسة، وتسهيلاً على المرأة في ذلك الشهر الكريم نقدم لكم طريقة عمل حشو اللحم المفروم للسمبوسة والاحتفاظ بها طوال الشهر في الفريزر. طريقة عمل السمبوسة باللحمة المفرومة طريقة عمل السمبوسة باللحمة المفرومة عجينة السمبوسة المكونات 4 كوب من الدقيق الأبيض.

2 كوب من الماء.

حبة من البيض.

1/2 كوب من الزيت النباتي.

1/2 كوب من زيت الزيتون البكر.

1 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

1/2 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. طريقة التحضير نقوم بتقليب الخميرة مع الماء وتترك على جنب حتى تتفاعل معها. في وعاء كبير نخلط الدقيق مع البيكنج بودر والبيض، ثم نضيف لهم الماء. نبدأ في العجن جيداً تى نحصل على عجينة لينة ومتجانسة. يتم تغطيتها بورقة من النايلون وتترك جانباً حتى يتضاعف حجمها. تقطع على شكل دوائر وتوضع بها كمية مناسبة من الحشو. يتم الاحتفاظ بها في أطباق بالفريزر لحين الاستخدام. يتم استخراجها وقليها في زيت غزير. طريقة عمل حشوة السمبوسة طريقة عمل حشوة السمبوسة المكونات 1/2 كيلو من اللحم المفروم.

2 حبة من الطماطم المقطعة مكعبات.

2 ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

1/4 كوب من الزيت النباتي.

حبة من البصل المبشور.

2 حبة من الفلفل الألوان.

1/2 ملعقة من الفلفل الأسود.

1/2 ملعقة من توابل اللحمة.

1 ملعقة من الملح.

رشة من الزنجبيل المجفف.

3 فصوص من الحبهان.

عود من القرفة الخشب.

رشة من الحبهان المطحون. طريقة التحضير في مقلاة عميقة نقوم بتشويح اللحم المفروم في الزيت حتى يصبح بني اللون. نبدأ بإضافة البصل مع التقليب المستمر حتى يذبل. نضيف الخضروات ماعدا البقدونس حتى تنضج اللحمة. نقوم بإضافة التوابل والبقدونس وتصبح جاهزة للاستخدام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفة تحضير السمبوسة باللحمة المفرومة بحشوة مميزة والاحتفاظ بها لشهر رمضان الكريم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.