طريقة اعداد حشوة فطيرة الموز في المنزل بأقل التكاليف مثل المحلات

من خلال هذه المقالة نقدم لكم اعداد حشوة فطيرة الموز حيث تعد فطيرة الموز من أنواع الفطائر الشهية والممتعة، والتي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل، وتتسم وصفة الفطائر بحشواتها المتنوعة، ويمكن تحضير فطيرة الموز بسهولة في المنزل، وتتميز هذه الوصفة بأن مكوناتها موجودة في كل منزل في وقت قليل، وفي هذا المقال سنتعرف على طريقة تحضير فطيرة الموز بسهولة. اعداد حشوة فطيرة الموز اعداد حشوة فطيرة الموز نقدم لكم عبر موقعنا مقادير الوصفة: 2 كوب من الحليب السائل.

أربع أكواب من السكر.

واحد كوب كريمة مخفوقة.

كوب من الماء.

ربع كوب من النشا.

500 مل من كريمة جوز الهند.

6 حبات من الموز.

أربع ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

رشة ملح.

صفار عشر بيضات. طريقة تحضير فطيرة الموز في وعاء كبير نضع كل من صفار البيض، مع مقدار السكر، والنشا، ونقوم بخفقهم بالمضرب الكهربائي، حتى تحصل على مزيج أصفر فاتح.

في اناء اخر نقوم باضافة الحليب ونقلب جيدا ثم نقوم باضافة الملح، وكريمة جوز الهند، تظل المكونات على حرارة متوسطة حتى تبدأ بالغليان، بعد ذلك نرفع الاناء من النار.

ننتظر حتى يهدأ اللبن ثم نضيف اخليط البيض ونقلب جيدا، ثم نقوم بوضع هذا الخليط مرؤة أخري على النار خمس دقائق، حتى نحصل على قوام ثقيل.

نضع الخليط في الثلاجة حتى يبرد تماما، ثم نقوم بوضع الكريمة في اناء ونضيف عليها حوالي ثلث كمية الكاسترد، ونخفق حتى نحصل على قوام ناعم، ثم نقوم باضافة باقي كمية الكاسترد ونخفق جيدا.

نقوم بتقطيع أصابع الموز الى شرائح ثم نقوم باضافة عصير الليمون، نضرب المكونات جيدا حتى نحصل على القوام المناسب,

نضيف هذه الحشوة على الفطيرة ويمكن تزينها بالموز، وتقدم بألف هنا. الوسوم

من خلال هذه المقالة نقدم لكم اعداد حشوة فطيرة الموز حيث تعد فطيرة الموز من أنواع الفطائر الشهية والممتعة، والتي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل، وتتسم وصفة الفطائر بحشواتها المتنوعة، ويمكن تحضير فطيرة الموز بسهولة في المنزل، وتتميز هذه الوصفة بأن مكوناتها موجودة في كل منزل في وقت قليل، وفي هذا المقال سنتعرف على طريقة تحضير فطيرة الموز بسهولة. اعداد حشوة فطيرة الموز اعداد حشوة فطيرة الموز نقدم لكم عبر موقعنا مقادير الوصفة: 2 كوب من الحليب السائل.

أربع أكواب من السكر.

واحد كوب كريمة مخفوقة.

كوب من الماء.

ربع كوب من النشا.

500 مل من كريمة جوز الهند.

6 حبات من الموز.

أربع ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

رشة ملح.

صفار عشر بيضات. طريقة تحضير فطيرة الموز في وعاء كبير نضع كل من صفار البيض، مع مقدار السكر، والنشا، ونقوم بخفقهم بالمضرب الكهربائي، حتى تحصل على مزيج أصفر فاتح.

في اناء اخر نقوم باضافة الحليب ونقلب جيدا ثم نقوم باضافة الملح، وكريمة جوز الهند، تظل المكونات على حرارة متوسطة حتى تبدأ بالغليان، بعد ذلك نرفع الاناء من النار.

ننتظر حتى يهدأ اللبن ثم نضيف اخليط البيض ونقلب جيدا، ثم نقوم بوضع هذا الخليط مرؤة أخري على النار خمس دقائق، حتى نحصل على قوام ثقيل.

نضع الخليط في الثلاجة حتى يبرد تماما، ثم نقوم بوضع الكريمة في اناء ونضيف عليها حوالي ثلث كمية الكاسترد، ونخفق حتى نحصل على قوام ناعم، ثم نقوم باضافة باقي كمية الكاسترد ونخفق جيدا.

نقوم بتقطيع أصابع الموز الى شرائح ثم نقوم باضافة عصير الليمون، نضرب المكونات جيدا حتى نحصل على القوام المناسب,

نضيف هذه الحشوة على الفطيرة ويمكن تزينها بالموز، وتقدم بألف هنا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة اعداد حشوة فطيرة الموز في المنزل بأقل التكاليف مثل المحلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.