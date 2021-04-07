أقوى وصفة لتفتيح البشرة وتوحيد لونها من مكونات طبيعية وغير مكلفة

إن تفتيح البشرة وتوحيد لونها أمر تبحث عنه جميع الفتيات في كل مكان، حيث يحلمون بالحصول على بشرة صافية وموحدة اللون خالية من العيوب والبقع الداكنة، ولذلك يقومون باستخدام أدوات التجميل المختلفة التي تحقق لهم هذا الأمر، ولكنهم لا يعلمون أنهم يقومون بإهلاك بشرتهم ويضرونها أكثر، ويجب عليهم علاج بشرتهم بالمكونات الطبيعية الفعالة والمغذية للبشرة، وسوف نستعرض مع حضراتكم بعض الوصفات السحرية لتفتيح لون البشرة بكل سهولة في وقت قصير.

كمية مناسبة من قشر البرتقال.

ملعقة كبيرة الحجم من اللبن الزبادي.

وصفة طبيعية لتفتيح البشرة

نقوم بتجفيف قشر البرتقال في الشمس جيداً حوالي 3 أيام، وبعد ذلك نقوم بطحنه، ونقوم بإضافة الزبادي له، ونخلطهم بشكل جيد حتى يصبح لدينا عجينة ناعمة، ونقوم بتوزيعها على البشرة النظيفة، ونتركها حوالي ربع ساعة حتى تجف تماماً، ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر، وتكرر هذه الوصفة مرتين كل أسبوع حتى نحصل على النتيجة المطلوبة.

ملعقة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ملعقة كبرة الحجم من الحليب.

ملعقة كبيرة الحجم من العسل.

وصفة لتوحيد لون البشرة

نقوم بخلط هذه المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد، وبعد ذلك نقوم بتوزيع الخليط الناتج على الوجه بعد غسله جيداً، ونتركه لمدة ربع ساعة حتى يجف تماماً، ثم نقوم بغسله بالماء الفاتر، ونكرره كل يوم قبل النوم.

2 ملعقة كبيرة من الدقيق.

2 ملعقة صغيرة من ماء الورد.

وصفة تفتيح البشرة

نقوم بخلط المكونين مع بعضهما البعض بشكل جيد حتى نحصل على عجينة ناعمة، ونقوم بتوزيع الخليط على الوجه، ونتركه لمدة 20 دقيقة، وبعد أن يجف نقوم بغسله بالماء الدافئ، ثم الماء البارد، ونقوم بتكرار الماسك 3 مرات في الأسبوع قبل النوم، وسوف تلاحظون الفرق بسرعة.