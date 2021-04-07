أسباب نجاح العجينة الكورية للمخبوزات الهشة والطرية تنفع للبيتزا والمعجنات

العجينة الكورية للمخبوزات، يعد الخبز الكوري مكوناً أساسيًا لمائدة الطعام في كوريا وليس مدينة كوريا فقط بل اشتهرت صناعة الخبز الكوري اللذيذ في الكثير من الدول العربية والغربية حيث يتم بيعها في معظم الأسواق مثل خبز كيونغ جو وسنقوم بتوضيح اسهل طريقة لصنع عجينة المخبوزات الكورية في المنزل. أفضل طريقة تحضير العجينة الكورية للمخبوزات أفضل طريقة تحضير العجينة الكورية للمخبوزات مقادير العجينة الكورية 4 أكواب من الدقيق متعدد الاستخدامات.

3 ملاعق سكر بحجم كبير.

كوب ونصف ماء دافئ.

بيضة كبيرة ونقوم بخفقها جيدًا.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

ملعقة صغيرة من ملح طعام. مقادير حشو الجبن كوب جبن كريمي.

٣ ملاعق كبيرة من السكر. صوص الزبد والثوم كوب مذاب من الزبد.

نصف كوب من الحليب كامل الدسم.

ملعقتين كبيرتين من السكر.

ملعقتين كبيرتين ثوم مهروس.

معلقة ونصف بقدونس مفروم.

بيضتان كبيرتان .

نأخذ من الملح ملعقة صغيرة. طريقة تحضير العجينة الكورية للمخبوزات نضع الماء ثم الخميرة في وعاء ونقوم بتقليبه جيدًا ثم نقوم بترك الخليط لمدة خمس دقائق. نقوم بوضع السكر الأبيض والدقيق ثم الملح فى وعاء كبير ثم نقوم بخفقه جيدًا. نسكب الماء الدافئ بالتدريج على الخليط ويمكن أن تستخدم الأيدي أو الماكينة الكهربائية لعجن الخليط ونستمر في العجن حتى نحصل على عجين طري ومتماسك. نقوم بتغليف الوعاء بورق نايلون لمدة ساعة ونصف ثم نقوم بتقسيم العجين إلى قطع متساوية. نقوم بدهن قطع العجين بالبيض ومن ثم نضعها فى الفرن الساخن عند درجة حرارة ١٨٠م° لمدة ١٥ دقيقة. نخرجه من الفرن ليهدأ قليلًا في خلال فترة تحضير الحشو المناسب. يمكنك تحضير الصوص بإضافة جميع المكونات مع بعضها ووضعها في الميكروويف حتى تذوب وتتجانس جميعًا. نصنع فتحات في الخبر ونحشيها بالجبن والصوص. نضع الخبز في فرن مرة أخرى لمدة ربع ساعة ثم نخرج الخبز في أطباق للتقديم واستمتعي بألذ طعم لعجينة الكورية للمخبوزات. طريقة تحضير العجينة الكورية للمخبوزات الوسوم

العجينة الكورية للمخبوزات، يعد الخبز الكوري مكوناً أساسيًا لمائدة الطعام في كوريا وليس مدينة كوريا فقط بل اشتهرت صناعة الخبز الكوري اللذيذ في الكثير من الدول العربية والغربية حيث يتم بيعها في معظم الأسواق مثل خبز كيونغ جو وسنقوم بتوضيح اسهل طريقة لصنع عجينة المخبوزات الكورية في المنزل. أفضل طريقة تحضير العجينة الكورية للمخبوزات أفضل طريقة تحضير العجينة الكورية للمخبوزات مقادير العجينة الكورية 4 أكواب من الدقيق متعدد الاستخدامات.

3 ملاعق سكر بحجم كبير.

كوب ونصف ماء دافئ.

بيضة كبيرة ونقوم بخفقها جيدًا.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

ملعقة صغيرة من ملح طعام. مقادير حشو الجبن كوب جبن كريمي.

٣ ملاعق كبيرة من السكر. صوص الزبد والثوم كوب مذاب من الزبد.

نصف كوب من الحليب كامل الدسم.

ملعقتين كبيرتين من السكر.

ملعقتين كبيرتين ثوم مهروس.

معلقة ونصف بقدونس مفروم.

بيضتان كبيرتان .

نأخذ من الملح ملعقة صغيرة. طريقة تحضير العجينة الكورية للمخبوزات نضع الماء ثم الخميرة في وعاء ونقوم بتقليبه جيدًا ثم نقوم بترك الخليط لمدة خمس دقائق. نقوم بوضع السكر الأبيض والدقيق ثم الملح فى وعاء كبير ثم نقوم بخفقه جيدًا. نسكب الماء الدافئ بالتدريج على الخليط ويمكن أن تستخدم الأيدي أو الماكينة الكهربائية لعجن الخليط ونستمر في العجن حتى نحصل على عجين طري ومتماسك. نقوم بتغليف الوعاء بورق نايلون لمدة ساعة ونصف ثم نقوم بتقسيم العجين إلى قطع متساوية. نقوم بدهن قطع العجين بالبيض ومن ثم نضعها فى الفرن الساخن عند درجة حرارة ١٨٠م° لمدة ١٥ دقيقة. نخرجه من الفرن ليهدأ قليلًا في خلال فترة تحضير الحشو المناسب. يمكنك تحضير الصوص بإضافة جميع المكونات مع بعضها ووضعها في الميكروويف حتى تذوب وتتجانس جميعًا. نصنع فتحات في الخبر ونحشيها بالجبن والصوص. نضع الخبز في فرن مرة أخرى لمدة ربع ساعة ثم نخرج الخبز في أطباق للتقديم واستمتعي بألذ طعم لعجينة الكورية للمخبوزات. طريقة تحضير العجينة الكورية للمخبوزات

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