أسهل طريقة لعمل الكريم كراميل في المنزل بأقل التكاليف وطعم لذيذ

طريقة عمل الكريم كراميل، يمتلك الكريم كراميل شعبية كبيرة بين الكبار والصغار وفي الشرق وفي الغرب، حيث يمتلك مذاقًا مميزًا ورائعًا ما بين صوص الكراميل اللذيذ والكريمة اللينة التي تذوب في الفم، والبعض منا يستسهل ويقوم بشراء الكريم كراميل جاهزًا من الخارج بدلًا من تحضيره في المنزل، ولكن بعد التعرف على طريقة تحضير كريم الكراميل التالية لن تتوقفوا عن تحضيره في المنزل بعد الآن.

طريقة لعمل الكريم كراميل

نقدم لكم مقادير الكريم كراميل المنزليوت تكفي مكونات كريم الكراميل التالية عدد من ست حتى ثماني أشخاص وهي مكونات بسيطة ويمكن شرائها من أي مكان بسهولة وعبارة عني:

فانيليا: خمس أكياس كاملة.

حليب: كيلو واحد ولا يفضل الحليب المعلب بل الطازج.

سكر أبيض: كوب واحد كامل.

سمن: ملعقة واحدة بحجم كبير ويمكن استبدالها بالزيت.

عصير ليمون: عصير نصف ليمونة.

ماء فاتر: مقدار كوب واحد.

بيض: عشر بيضات كاملة.

موز: موزتان كاملتان مقطعتان شرائح للتزيين النهائي.

خطوات تجهيز كريم الكراميل المنزلي

هناك الكثير من طرق تحضير كريم الكراميل ولكن الطريقة التالية تشبه كثيرًا الطريقة المقدمة في المطاعم وعبارة عن: