أسهل طريقة لعمل الكريم كراميل في المنزل بأقل التكاليف وطعم لذيذ

طريقة عمل الكريم كراميل، يمتلك الكريم كراميل شعبية كبيرة بين الكبار والصغار وفي الشرق وفي الغرب، حيث يمتلك مذاقًا مميزًا ورائعًا ما بين صوص الكراميل اللذيذ والكريمة اللينة التي تذوب في الفم، والبعض منا يستسهل ويقوم بشراء الكريم كراميل جاهزًا من الخارج بدلًا من تحضيره في المنزل، ولكن بعد التعرف على طريقة تحضير كريم الكراميل التالية لن تتوقفوا عن تحضيره في المنزل بعد الآن.طريقة لعمل الكريم كراميل
نقدم لكم مقادير الكريم كراميل المنزليوت تكفي مكونات كريم الكراميل التالية عدد من ست حتى ثماني أشخاص وهي مكونات بسيطة ويمكن شرائها من أي مكان بسهولة وعبارة عني:
- فانيليا: خمس أكياس كاملة.
- حليب: كيلو واحد ولا يفضل الحليب المعلب بل الطازج.
- سكر أبيض: كوب واحد كامل.
- سمن: ملعقة واحدة بحجم كبير ويمكن استبدالها بالزيت.
- عصير ليمون: عصير نصف ليمونة.
- ماء فاتر: مقدار كوب واحد.
- بيض: عشر بيضات كاملة.
- موز: موزتان كاملتان مقطعتان شرائح للتزيين النهائي.
هناك الكثير من طرق تحضير كريم الكراميل ولكن الطريقة التالية تشبه كثيرًا الطريقة المقدمة في المطاعم وعبارة عن:
- في قدر عميق يوضع الحليب لتسخينه مع مقدار 12 ملعقة سكر، ونستمر في تقليبه السكر حتى يذوب في الحليب.
- وعندما يغلي الحليب نرفعه عن النار فورًا ويترك لمدة خمس دقائق حتى يبرد.
- وأثناء تلك الفترة نقوم بخفق كل من مقدار البيض كاملًا من الفانيليا.
- بعد ذلك نقوم بإضافة البيض المخفوق مع الحليب الساخن ونقلبهم معًا حتى نضمن امتزاج المكونات معًا.
- وفي وعاء آخر نضع مقدار الماء من كوب السكر وعصير الليمون ونضعهم على النار معًا ونستمر في تقليبهم.
- يجب أن نستمر في التقليب حتى يصبح قوام الكراميل الذائب غليظ وسميك ويكتسب اللون الذهبي ومن ثم يرفع الوعاء عن النار.
- وفي صينية الفرن المدهونة بالسمنة يسكب الكراميل ومن ثم الكريمة بعد تصفيتها.
- وفي حمام مائي نضع صينية الفرن ومن ثم يوضع كلاهما في الفرن حتى ينضج كريم الكراميل.
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طريقة عمل الكريم كراميل، يمتلك الكريم كراميل شعبية كبيرة بين الكبار والصغار وفي الشرق وفي الغرب، حيث يمتلك مذاقًا مميزًا ورائعًا ما بين صوص الكراميل اللذيذ والكريمة اللينة التي تذوب في الفم، والبعض منا يستسهل ويقوم بشراء الكريم كراميل جاهزًا من الخارج بدلًا من تحضيره في المنزل، ولكن بعد التعرف على طريقة تحضير كريم الكراميل التالية لن تتوقفوا عن تحضيره في المنزل بعد الآن.طريقة لعمل الكريم كراميل
نقدم لكم مقادير الكريم كراميل المنزليوت تكفي مكونات كريم الكراميل التالية عدد من ست حتى ثماني أشخاص وهي مكونات بسيطة ويمكن شرائها من أي مكان بسهولة وعبارة عني:
- فانيليا: خمس أكياس كاملة.
- حليب: كيلو واحد ولا يفضل الحليب المعلب بل الطازج.
- سكر أبيض: كوب واحد كامل.
- سمن: ملعقة واحدة بحجم كبير ويمكن استبدالها بالزيت.
- عصير ليمون: عصير نصف ليمونة.
- ماء فاتر: مقدار كوب واحد.
- بيض: عشر بيضات كاملة.
- موز: موزتان كاملتان مقطعتان شرائح للتزيين النهائي.
هناك الكثير من طرق تحضير كريم الكراميل ولكن الطريقة التالية تشبه كثيرًا الطريقة المقدمة في المطاعم وعبارة عن:
- في قدر عميق يوضع الحليب لتسخينه مع مقدار 12 ملعقة سكر، ونستمر في تقليبه السكر حتى يذوب في الحليب.
- وعندما يغلي الحليب نرفعه عن النار فورًا ويترك لمدة خمس دقائق حتى يبرد.
- وأثناء تلك الفترة نقوم بخفق كل من مقدار البيض كاملًا من الفانيليا.
- بعد ذلك نقوم بإضافة البيض المخفوق مع الحليب الساخن ونقلبهم معًا حتى نضمن امتزاج المكونات معًا.
- وفي وعاء آخر نضع مقدار الماء من كوب السكر وعصير الليمون ونضعهم على النار معًا ونستمر في تقليبهم.
- يجب أن نستمر في التقليب حتى يصبح قوام الكراميل الذائب غليظ وسميك ويكتسب اللون الذهبي ومن ثم يرفع الوعاء عن النار.
- وفي صينية الفرن المدهونة بالسمنة يسكب الكراميل ومن ثم الكريمة بعد تصفيتها.
- وفي حمام مائي نضع صينية الفرن ومن ثم يوضع كلاهما في الفرن حتى ينضج كريم الكراميل.
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