أفكار مبتكرة لعمل كب كيك الكنافة في رمضان وتقديمه بشكل عصري للأطفال والكبار

يعتبر كب كيك الكنافة من أحدث الابتكارات في عالم الحلوى الرمضانية، في كل عام يتم ابتكار وصفة جديدة لتقديم الكنافة، ومنها الكنافة بالمانجو والكنافة بالشوكولاتة، والكنافة بالنوتيلا، والكنافة بكريمة اللوتس، ولكننا في هذا العام نتحدث عن شكل مختلف تماماً عن صينية الكنافة المعهودة في جميع المنازل، فتعتبر الكنافة م أشهر رموز الشهر الكريم، والذي يرتبط تحضيرها بحلول الشهر المبارك، ونادراً ما يتم إعدادها في وقت آخر، لذلك نقدم لكم اليوم أفكار مبتكرة لإعداد وتقديم كب كيك الكنافة. طريقة عمل كب كيك الكنافة طريقة عمل كب كيك الكنافة المكونات كيلو من عجينة الكنافة.

علبة من الحليب المكثف المحلى.

200 جرام من الجبن الكريمي.

1/2 كوب من السمن البلدي.

كمية من الفسدق المجروش.

صفار بيضة.

1/2 ملعقة من الفانيلا.

1/2 ملعقة من بشر البرتقال.

1/2 ملعقة من الزعفران.

شربات حسب الحاجة طريقة التحضير نقوم بتسخين السمن في وعاء على النار مع إضافة الزعفران إليها والتقليب جيداً. في وعاء جانبي كبير نبدأ في تفتيت الكنافة إلى قطع صغيرة للغاية. نضيف السمن إلى الكنافة وتقلب جيداً بحيث تتغلف كل شعرة منها بالسمن. في قوالب الكب كيك نبدأ بإضافة الأكواب الورقية ونضع بها الكنافة. تضغط الكنافة جيداً بحيث نصنع بداخلها تجويف، وتكرار العملية مع باقي الأكواب. تدخل الكنافة إلى فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي. في وعاء نقوم بخفق كل من البيض والحليب والجبن والفانيلا وبشر البرتقال حتى يتجانسوا جيداً. نقوم بتوزيع الخليط على الكنافة بشكل متساوي وتدخل إلى الفرن مرة ثانية لدقائق حتى تصبح متماسكة. تخرج من الفرن وتغطى بالشربات وتزين بالفسدق وتقدم باردة. من الممكن استبدال حشوة الكريمة بالعديد من الحشوات الأخرى، ومن بينها الشوكولاتة أو كريمة اللوتس، أو حتى الفواكه المشكلة. الوسوم

يعتبر كب كيك الكنافة من أحدث الابتكارات في عالم الحلوى الرمضانية، في كل عام يتم ابتكار وصفة جديدة لتقديم الكنافة، ومنها الكنافة بالمانجو والكنافة بالشوكولاتة، والكنافة بالنوتيلا، والكنافة بكريمة اللوتس، ولكننا في هذا العام نتحدث عن شكل مختلف تماماً عن صينية الكنافة المعهودة في جميع المنازل، فتعتبر الكنافة م أشهر رموز الشهر الكريم، والذي يرتبط تحضيرها بحلول الشهر المبارك، ونادراً ما يتم إعدادها في وقت آخر، لذلك نقدم لكم اليوم أفكار مبتكرة لإعداد وتقديم كب كيك الكنافة. طريقة عمل كب كيك الكنافة طريقة عمل كب كيك الكنافة المكونات كيلو من عجينة الكنافة.

علبة من الحليب المكثف المحلى.

200 جرام من الجبن الكريمي.

1/2 كوب من السمن البلدي.

كمية من الفسدق المجروش.

صفار بيضة.

1/2 ملعقة من الفانيلا.

1/2 ملعقة من بشر البرتقال.

1/2 ملعقة من الزعفران.

شربات حسب الحاجة طريقة التحضير نقوم بتسخين السمن في وعاء على النار مع إضافة الزعفران إليها والتقليب جيداً. في وعاء جانبي كبير نبدأ في تفتيت الكنافة إلى قطع صغيرة للغاية. نضيف السمن إلى الكنافة وتقلب جيداً بحيث تتغلف كل شعرة منها بالسمن. في قوالب الكب كيك نبدأ بإضافة الأكواب الورقية ونضع بها الكنافة. تضغط الكنافة جيداً بحيث نصنع بداخلها تجويف، وتكرار العملية مع باقي الأكواب. تدخل الكنافة إلى فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي. في وعاء نقوم بخفق كل من البيض والحليب والجبن والفانيلا وبشر البرتقال حتى يتجانسوا جيداً. نقوم بتوزيع الخليط على الكنافة بشكل متساوي وتدخل إلى الفرن مرة ثانية لدقائق حتى تصبح متماسكة. تخرج من الفرن وتغطى بالشربات وتزين بالفسدق وتقدم باردة. من الممكن استبدال حشوة الكريمة بالعديد من الحشوات الأخرى، ومن بينها الشوكولاتة أو كريمة اللوتس، أو حتى الفواكه المشكلة.

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