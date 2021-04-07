زبادي بيتي متماسكة ناجحة بثلاث مكونات فقط أحلى وأنظف من الجاهزة

طريقة زبادي البيتي الناجحة، تعد الزبادي من الأغذية الصحية جدا والتي ينصح بتناولها الكثير من الأطباء وخبراء التغذية، فهي من المأكولات التي تريح المعدة جدا كما إن تناولها يشعرك بالشبع لمدة تصل إلى ساعات طويلة لذلك يكثر تناولها في أيام شهر رمضان الكريم خاصة على وجبة السحور وبعض الأشخاص يعتبرونها الوجبة الأساسية في السحور ولا يتناولوا غيرها، كما أن الزبادي يمكن أن تصنع في المنزل بخطوات بسيطة جدا ولا تحتاج إلى مكونات كثيرة ولكن تصنع الزبادي بثلاث مكونات فقط، ولكن يوجد تكات وأسرار لابد من معرفتها أثناء عمل الزبادي حتى تكون ناجحة ومتماسكة مثل التي تباع في المحلات وسنوضح لكم بالسطور التالية تلك النقاط الهامة، وتصنع الزبادي بالبيت وتضمني نظافتها وتوفيرين الكثير من المال فتابعوا معنا كل ما يخص صنع الزبادي بالسطور القادمة.

زبادي بيتي من الأغذية التي من المفضل لها أن تعد في المنزل حتى تضمني أن تكون بمكونات صحية ولا يوجد بها أي نوع من أنواع الغش، فلابد أن تكون زبادي طازجة حتى يكون لها طعم رائع، ويتمتع الجسم بالفوائد الغذائية الكثيرة التي بها.

عدد خمس أكواب من الحليب أو لتر حليب دافئ. كوب كبير من زبادي الجاهزة. ملعقة كبيرة من السكر.

داخل حلة على النار قومي بوضع الحليب وسخنيه حتى قبل أن يصل إلى الغليان ثم أغلقي النار واتركيه جانبا يبرد.

ثم أحضري أوعية أو أكواب التي ستصنعي داخلها الزبادي لابد أن تكون جافة ويفضل إحضار اكواب بها غطاء.

بعد أن يصبح الحليب دافئ بدرجة حرارة التي نستخدمها في تخمير العجينة يقلب في وعاء أخر ويضاف عليه الزبادي.

ثم يضاف معه السكر ويقلب كل من السكر والحليب والزبادي بالمضرب اليدوي جيدا حتى تتأكدي من ذوبان الزبادي بالحليب.

وذوبان السكر أيضا، ثم صبي المزيج داخل أوعية الزبادي واتركي ربع الكوب من فوق بدون زبادي حيث إن القوام سيرتفع لأعلى.

سخني الفرن على درجة حرارة منخفضة لمدة أربع دقائق، ثم أحضري صينية بها كمية من الماء الدافئ.

ورصي أكواب الزبادي داخل الصينية على الماء الدافئ، وأدخلي الصينية الفرن وغطي أكواب الزبادي بالغطاء أو بصينية أخرى.

حتى تحتفظ الزبادي بحرارتها الدافئة أو تغطى بقطعة من القماش وتكون سميكة وتترك داخل فرن لمدة 8 ساعات.

ثم تخرج من الفرن وتدخل الثلاجة لحين تناول الزبادي في سحور وتكون لديك أحلى زبادي بيتي متماسكة.

نحتاج إلى ثلاث أكواب من المياه. كوب من حليب بودرة. عبوة كبيرة من الزبادي الطازجة. ملعقة صغيرة من السكر.

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