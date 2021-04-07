طريقة عمل الكنافة بالقشطة، تعد الكنافة من الحلويات الشرقية المنتشرة بشكل كبير في الوطن العربي و خاصة بلاد الشام، يكثر تحضيرها في شهر رمضان الكريم ولا تخلوا أي مائدة في هذا الشهر من وجود طبق الكنافة، حيث أنها مقترنة بهذا الشهر الفضيل، يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة فيمكن حشوها بحشوات مختلفة ويمكن تحضيرها بحشوة القشطة أو المهلبية أو الكنافة بالشيكولاتة أو الكنافة بالمانجو والعديد من الحشوات المختلفة، تقدم بكثرة في التجمعات العائلية والمناسبات والأعياد، ويمكن لربة المنزل تحضيرها بكل سهولة بدون شرائها من المحلات جاهزة، فيمكنكم متابعينا من خلال هذا المقال التعرف على طريقة عمل الكنافة بالقشطة. طريقة عمل الكنافة بالقشطة المكونات: نصف كيلو من الكنافة.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

كوب من السمن .

2 كوب من الحليب.

كوب من السكر.

زبيب.

جوز هند. مكونات القطر: كوب سكر.

كوب ونصف من الماء.

عصير نصف ليمونة.

ربع ملعقة فانيليا . طريقة تحضير الكنافة: يحضر إناء كبير وواسع يوضع فيه الكنافة الشعر، ثم يصب عليها السمن والسكر و يتم مزجها بأطراف الأصابع جيداً.

تحضر صينية الكنافة ويوضع فيها ثلث كمية الكنافة، ثم يوضع عليها القشطه ببطء، ورش بعض من الزبيب وجوز الهند عليها.

يوضع باقي كمية الكنافة على الوجه حتى تغطى القشطة تماماً.

تدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة نصف ساعة حتى تصبح لونها ذهبياً.

تخرج من الفرن وتقلب على طبق التقديم، ثم يصب عليها القطر ثم تقطع وتقدم. تحضير القشطة: يتم وضع الحليب والفانيليا والنشا في إناء وتقلب المكونات جيداً، حتى لا يكون هناك أى تكتلات ثم يرفع على نار متوسطة مع الإستمرار بالتقليب حتى يتكون لدينا مزيج متماسك.

يرفع من على النار ويترك قليلاً. طريقة تحضير القطر: يحضر إناء على النار ويوضع فيه الماء والسكر والفانيليا وعصير الليمون ويتم مزجهما جيداً وتترك حتى يغلى لمدة 10 دقائق حتى تمام التكاثف.

ثم يرفع من على النار ويترك ليبرد ثم يصب على الكنافة فور خروجها من الفرن مباشرة وهي ساخنة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الكنافة بالقشطة بمكونات اقتصادية مثل الجاهزة تماماً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.