طريقة عمل القرص الفلاحي بالحليب في المنزل بوصفة سهلة وبسيطة

نقدم لكم طريقة عمل القرص الفلاحي حيث تعد القرص الفلاحي من الوصفات المحببة لدي العديد من الناس، ويتم تحضيرها بطريقة سهلة وبسيطة، والتي تعد من أفضل وألذ المخبوزات المصرية التي يتم تحضيرها في الكثير من البيوت المصرية، وتقدم القرص الطرية على وجبة الافطار، أو تقدم مع الشاي، وتتسم بحشواتها المتنوعة فيمكنك حشوها بالجبن، أو بالعجوة، أو بأى وصفة محببة لديك، وفي هذا المقال سنتحدث عن طريقة اعداد القرص الطرية. طريقة عمل القرص الفلاحي طريقة عمل القرص الفلاحي نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني طريقة عمل القرص الفلاحي: 2 كيلو من الدقيق.

نصف كيلو من السمن البلدى السائحة.

2 كوب من الزيت.

كوب من السمسم المحمص.

4 ملاعق كبيرة من الخميرة.

4 ملاعق كبيرة من السكر.

كوبين من الحليب او كوبين من اللبن الرايب الدافئ.

سمسم محمص للوجه. خطوات تحضير القرص الطرية نضع وعاء على النار ونضع فيه السمن على النار، وننتظر حتى يسيح تماما، ثم نضيف الزيت ونقلب جيدا.

نقوم باضافة الدقيق بطريقة تدريجية.

نضع كل من السكر والخميرة ونقوم بتقليبها جيدا حتى تذوب تماما، وننتظر حتى تتفاعل الخميرة.

نقوم باضافة اللبن على الدقيق بالاضافة الى السمسم ونعجن جيدا حتى نحصل على عجينة متماسكة.

نترك العجينة حتى تختمر تماما.

نشكل العجينة كور ونرصها في صينية، ونقوم بتغطيتها حتى تختمر العجينة وننتظر لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

نضع القرص في الصينية ونقوم بدهن القرص بالزيت أو لبن ونرش عليها سمسم.

نقوم بتشغيل الفرن حتى يسخن تمام.

نقوم بوضع الصينية في الفرن حتى تنضج تماما.

يمكنك حشو القرص بعد تكويرها بالجبن أو بالعجوة.

بعد أن تنضج القرص الفلاحي يجب تغطيتها حتى تبقي طرية تماما.

من أسرار نجاح القرص الطرية ما يلي:

أستخدام اللبن الرائب.

عند الرغبة بحشو القرص بالعجوة نقوم باضافة اللبن مع العجوة ونعجنها جيدا.

أستخدام السمن البلدي. الوسوم

نقدم لكم طريقة عمل القرص الفلاحي حيث تعد القرص الفلاحي من الوصفات المحببة لدي العديد من الناس، ويتم تحضيرها بطريقة سهلة وبسيطة، والتي تعد من أفضل وألذ المخبوزات المصرية التي يتم تحضيرها في الكثير من البيوت المصرية، وتقدم القرص الطرية على وجبة الافطار، أو تقدم مع الشاي، وتتسم بحشواتها المتنوعة فيمكنك حشوها بالجبن، أو بالعجوة، أو بأى وصفة محببة لديك، وفي هذا المقال سنتحدث عن طريقة اعداد القرص الطرية. طريقة عمل القرص الفلاحي طريقة عمل القرص الفلاحي نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني طريقة عمل القرص الفلاحي: 2 كيلو من الدقيق.

نصف كيلو من السمن البلدى السائحة.

2 كوب من الزيت.

كوب من السمسم المحمص.

4 ملاعق كبيرة من الخميرة.

4 ملاعق كبيرة من السكر.

كوبين من الحليب او كوبين من اللبن الرايب الدافئ.

سمسم محمص للوجه. خطوات تحضير القرص الطرية نضع وعاء على النار ونضع فيه السمن على النار، وننتظر حتى يسيح تماما، ثم نضيف الزيت ونقلب جيدا.

نقوم باضافة الدقيق بطريقة تدريجية.

نضع كل من السكر والخميرة ونقوم بتقليبها جيدا حتى تذوب تماما، وننتظر حتى تتفاعل الخميرة.

نقوم باضافة اللبن على الدقيق بالاضافة الى السمسم ونعجن جيدا حتى نحصل على عجينة متماسكة.

نترك العجينة حتى تختمر تماما.

نشكل العجينة كور ونرصها في صينية، ونقوم بتغطيتها حتى تختمر العجينة وننتظر لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

نضع القرص في الصينية ونقوم بدهن القرص بالزيت أو لبن ونرش عليها سمسم.

نقوم بتشغيل الفرن حتى يسخن تمام.

نقوم بوضع الصينية في الفرن حتى تنضج تماما.

يمكنك حشو القرص بعد تكويرها بالجبن أو بالعجوة.

بعد أن تنضج القرص الفلاحي يجب تغطيتها حتى تبقي طرية تماما.

من أسرار نجاح القرص الطرية ما يلي:

أستخدام اللبن الرائب.

عند الرغبة بحشو القرص بالعجوة نقوم باضافة اللبن مع العجوة ونعجنها جيدا.

أستخدام السمن البلدي.

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