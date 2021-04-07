طريقة عمل مربى الفراولة بثلاث مكونات فقط مثل المحلات

طريقة عمل مربى الفراولة يتزايد البحث عنها هذه الأيام، خاصة أننا في موسم الفراولة، ويتسابق الكثيرون لتخزينها أو عملها مربي، كما تستخدم في تزيين الكيات والتورتات، ومربي الفراولة من الأشياء الجميلة التي يقبل عليها الكثيرون سواء في الإفطار أو في العشاء كما يمكن استخدام مربي الفراولة في الكيك، وسوف نوضح لكم الطريقة التي يمكن بها تحضير مربي الفراولة بأسهل طريقة يمكن عملها.

لكل كيلو من الفراولة نضع عليها نص كيلو من السكر

عصير نص ليمونه لكل كيلو سنستخدمه من الفراولة

أولاً نقوم بتقطيع جزء من الفراولة أو نأخذ منها جزء نضعه في الخلاط وباقي الفراولة نتركهم قطع، ثم نضع نص كيلو من السكر لكل كيلو من الفراولة ونقلب السكر في الفراولة جيداً ونقوم بتغليفهم ثم نضعها في الثلاجة ليله كاملة وفي اليوم الثاني نفتح الفراولة نجد الفراولة نزلت ماء كثير بسبب السكر نضع الفراولة بعد ذلك في حله تكون الحلة سميكه نضعها علي نار عاليه ونترك الفراولة والسكر علي النار تغلي جيدا وبعد فتره من الغليان يكون قد تكون علي وشها ريم نبدأ نزيح الريم من علي وش حلة مربي الفراولة ونضعها علي النار تغلي كويس ونشيل الريم المتبقي ونبدأ نفرم بعضها بالهاند بلندر نفرم الفروله وهي علي النار واخر خطوه نضع العصير النص ليمونه كبيره بعد ذلك نتركها تبرد ونضعها في البرطمان يكون مغسول كويس وناشف

مكونات مربي الفراولةطريقة تحضير الفراولة في البيت

جدير بالذكر أن مربي الفراولة يتم استخدامها مع الكثير من الحلويات منها التشيز كيك ونحشى بها طبقات التورتة وكما يمكن استخدام مربة الفراولة في بعض أنواع المخبوزات كما يمكن تناول المربي مع الزبدة والقشدة والتوست المحمص.