نقدم لكم اليوم أحدي الوجبات الشهية ذات القيمة الغذائية العالية والمكونات البسيطة والتي تتوافر بسهولة في معظم البيوت العربية، طريقة عمل سكالوب الدجاج المقرمش ، ونتحدث اليوم عن أحد اشهر الأطباق في المطابخ العصرية والمطاعم وهو طبق شهي يجذب الكثيرين من محبي الأكلات المقرمشة ، ووفق ما نقدمه من نصائح بتجنب بعض الأطعمة للحفاظ علي وزن صحي فالوجبة تتسم باعتدال السعرات الحرارية والقيمة الغذائية ، وطبق اليوم متميز بطعم لذيذ ومميز واسم عصري وجذاب ، ولنتعرف معاً علي طريقة تحضير الاسكالوب ، وعلكيي في البداية تحضير نصف كيلو جرام من فيليه الدجاج المقسم لشرائح ومقدار ملعقة صغيرة من الملح و بودرة الثوم والفلفل الأسود والبيض والحليب ومطحون خبز التوست الأبيض والدقيق أو الطحين ومقدار من زيت الذرة للقلي وهي مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في معظم البيوت اليوم ويمكن التحصل عليها بسهولة وثمن بسيط في المحال التجارية.

نحضر شرائح الدجاج الفيليه في وعاء للخلط ونقوم بتتبيلها بالملح والفلفل الأسود وبوردة الثوم والحليب بمقدار الملعقة من كل مسحوق ونصف كوب حليب.

نقوم بتحضير وعاء مفتوح به طحين أو دقيق ووعاء آخر به بيض مخفوق ووعاء ثالث به مطحون الخبز التوست المخلوط بالملح والفلفل الأسود.

نقوم بعد ذلك بتقليب شرائح الفيليه المتبلة في وعاء الطحين ثم وعاء البيض ثم وعاء التوست علي الترتيب، ثم يوضع في طبق جانبي كبير.

نقوم بتحضير مقلاه علي الزيت ونضع بها مقدار 2 سم زيت ذرة للقلي وننتظر حتي تحمي الزيت ونبدأ بوضع الشرائح من الطبق الأخير بالزيت تباعاً.

نقوم بتقليب الشرائح في زي القلي علي الوجهين حتي يأخذ لونها درجة ذهبية وينضج الحشو.

نخرج الشرائح الناضجة في طبق مفروش بمحارم مطبخ لامتصاص الزيت منها.

طريقة عمل سكالوب الدجاج المقرمش

يتم تقديم الاسكالوب بجانب طبق البطاطس المقرمشة اللذيذة ومقبلات مثل الخيار المخلل ، وهي أطباق خفيفة فاتحة للشهية يسهل تحضيرها في دقائق معدودة ومكوناتها سهلة وبسيطة كما شرحنا سابقاً طريقة عمل كل منها.

مقادير وجبة الاسكلوب

طريقة عمل سكالوب الدجاج المقرمش كما شرحناها تقوم علي بعض المقادير التي نوضحها لكم تفصيلا:

مقدار نص كيلو من صدور الدجاج الفيليه المقطع لشرائح.

مقدار ملعقة صغيرة من الملح.

مقدار ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

مقدار ملعقة صغيرة من بودرة الثوم.

مقدار نصف كوب من الحليب.

مقدار كوب من الطحين أو الدقيق.

مقدار كوب مطحون التوست الأبيض.

عدد 2 بيضة.

مقدار من زيت القلي الذرة.

ويراعي استخدام نوع الزيت الذرة ويكون بارتفاع 2 سم في المقلاة وان لا يستخدم زيت القلي أكثر من مرة للحفاظ علي الصحة العامة وتجنب أكسدته كما هو الحال في تحضير أصابع الدجاج المقرمش بالجبن التي شرحناها سابقاً.