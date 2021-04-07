في يوم الصحة العالمي: أهمية جودة الهواء على الصحة

يوم الصحة العالمي واحد من المناسبات العالمية التي اتفق عليها العالم حتى أصبحت يوماً رسميًا ودوليًا يحتفل فيه الناس ويقدمون الندوات والمحاضرات التعليمية التعريفية بأهمية الصحة في حياة الإنسان.

يوم الصحة العالمي 2021

ويصادف يوم الصحة في هذا العام اليوم الأربعاء السابع من أبريل من عام 2021، سوف يكون يومًا مهمًا للغاية في ظل المعركة الشرسة التي تخوضها الكوادر الطبية مع فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.

سوف يسلط الضوء على أهمية الصحة في حياة البشرية وضرورة اهتمام الإنسان بصحته والالتزام بتعليمات منظمة الصحة العالمية في التعامل مع فيروس كورونا أولًا، ومع الحياة بشكل عام، تأكيدًا على أهمية الصحة البشرية في ظل الأخطار التي تهدد الإنسان واستقرار حياة البشر على الأرض نتيجة الفيروسات والأوبئة الكثيرة التي تضرب العالم في السنوات الأخيرة.

ويقول الخبراء في شركة "بلو اير" ان يوم الصحة العالمي يمثَل فرصة مثالية للتفكير بأهمية الصحة والعافية في حياتنا، وإمعان النظر في ضرورة الحفاظ على جودة الهواء الداخلي بشكل خاص، نظراً لعدم تسليط الضوء كفاية على هذا الموضوع.

وبعد التغيرات الجذرية التي شهدها العالم بعد أزمة كوفيد-19، أصبح الاهتمام بصحتنا أمراً رئيسياً لا يمكننا التوقف عن التفكير به خلال حياتنا اليومية؛ خاصة مع قضاء معظم الوقت داخل البيئات المغلقة، والتي يمكن أن تشكل بدورها أرضاً خصبةً لانتشار الأمراض.

ارتفاع مخاطر تلوث الهواء داخلياً

نظراً للمناخ الحار والطبيعة الصحراوية لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، يقضي الأفراد جزءاً كبيراً من وقتهم ضمن أماكن مغلقة ومكيفة خاصة خلال أشهر الصيف الأكثر حراً، ما يزيد من مستويات الغبار في هذه الأماكن، لترتفع معها مخاطر تنفس الهواء الملوث.

وينظر العديد من الأشخاص إلى موضوع الهواء الداخلي بقلق متزايد، خاصة بعدما أشارت عدة تقارير إلى أن مستويات تلوث الهواء الداخلي تفوق مثيلاتها في الهواء الطلق بخمسة أضعاف.

لكن هنالك العديد من الحلول المتاحة لمواجهة هذه المخاطر بما فيها تركيب جهاز لتنقية الهواء؛ حيث يمكن لهذه الأجهزة أن تحدث اختلافاً جذرياً في نوعية الهواء الذي نتنفسه، مما ينعكس إيجاباً على صحتنا بشكل عام.

واطلقت شركة "بلو اير" احدث منتجاتها لتنقية الهواء في يوم الصحة العالمي، هو جهاز

HealthProtect أحد الحلول الرائدة في مجال تنقية الهواء الداخلي من حيث كفاءة استهلاك الطاقة. ويعتمد الجهاز الجديد على أحدث الابتكارات التقنية ليزيل الملوثات المحمولة في الهواء كالغبار وغبار الطلع ووبر الحيوانات الأليفة والعث بنسبة تصل إلى 99.97%.

جودة الهواء اولوية وطنية في الامارات

من جهتها، أكدت المهندسة عائشة العبدولي مدير إدارة التنمية الخضراء في وزارة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات "تضع مؤشر نسبة جودة الهواء" ضمن 52 مؤشر أداء وطنياً رئيساً تضمنتها أجندتها الوطنية 2021، وتستهدف رفع جودة الهواء إلى نسبة 90% في عام 2021، علماً أن النسب الحالية تجاوزت 78% وهي نسب مطمئنة.

وعززت دولة الامارات خلال الاعوام الماضية، من قدرتها على رصد وقياس مستوى جودة الهواء عبر التوسع في إنشاء محطــات رصــد ذات جــودة عاليــة.

هذا وارتقت جودة الهواء في الامارات الى مستوى الاولوية الوطنية الرئيسية بهدف تحقيق الاستدامة البيئية وتأمين افضل شروط الحياة الصحية لجميع افراد المجتمع.

تجدر الاشارة الى انه ووفقاً للأمم المتحدة، يشكَل تلوث الهواء أكبر خطر بيئي منفرد على الصحة في العالم، ففي كل عام يموت نحو 6.5 ملايين شخص جراء التعرض لتلوث الهواء الخارجي والداخلي، ويستنشق 9 من كل 10 أشخاص هواءً خارجياً ملوثاً يتجاوز المستويات المقبولة التي تحددها المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية.