مسحة منها علي بطنك البارزة المترهلة 3 ايام فقط والنتيجة بطن متسطح ومشدود وازالة الترهلات نهائيا 

مسحة منها علي بطنك البارزة المترهلة 3 ايام فقط فإن ترهلات مناطق متنوعة بالجسم من أكثر المشكلات تداول لدى فئة كبيرة من السيدات، وحلم الحصول على الرشاقة وقوام ممشوق حلم يروج العديد من الأشخاص، ولكن على الرغم من ذلك يواجه معظم السيدات مشكلة الوزن الزائد وعند خسارته ينتج عنه ترهلات الجلد وأيضاً بعد الحمل والولادة ترغب السيدات في استعادة شكل البطن المسطحة من جديد، ونحن اليوم جئنا لكم بمكونات طبيعيو فعالة في شد ترهلات الجلد والحصول على بطن مسطحة دون الحاجة لاتباع حمية قاسية أو ممارسة تمارين رياضية شاقة.

بإمكانك الآن عمل كريمات في المنزل بمكونات طبيعية تساعد على شد البطن والتخلص من الترهلات الزائدة وتعيد للجسم رشاقته منها:

يعتبر بياض البيض من المواد الطبيعية القابضة ويوجد بها كمية هائلة من البروتينات التي تساعد على شد الجلد.

من خلال القيام بتطبيق بياض البيض بكافة أنحاء الجسم والمناطق التي تعاني من ترهلات الجلد.

يترك لمدة نصف ساعة حتى أن يجف ونقوم بمسحه بقطعة من القماش المبللة، ومن الممكن القيام بذلك بشكل يومي.

يتم تطبيق زيت الزيتون على البشرة للعمل على ترطيبها لشد البشرة، من خلال وضع كميات متساوية من الشبه والنشا وزيت

الزيتون ويضاف للخليط القليل من الماء وتقلب المكونات معاً حتى نحصل على قوام كريمي.

يتم تطبيق الخليط على المنطقة المتضررة وتدلك برفق حتى يمتصه الجلد ويتم القيام بها بشكل يومي.