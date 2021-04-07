طريقة عمل بيتزا طرية وهشة ولذيذة في المنزل مثل المطاعم تماماً، جميعنا يعشق البيتزا وتريد كل أم الحفاظ على صحة أطفالها فتفضل الأمهات تحضير الوجبات السريعة مثل البيتزا في المنزل، وأقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل البيتزا في المنزل مثل المطاعم تماماً. مكونات تحضير البيتزا في المنزل مثل المطاعم تماماً مكونات تحضير البيتزا في المنزل مثل المطاعم تماماً مقادير صوص البيتزا عدد 4 حبات طماطم متوسطة الحجم. ملعقة زيت زيتون كبيرة. ملعقة صغيرة من البصل المفروم. ملعقة صغيرة ملح. ملعقة صغيرة سكر. ربع ملعقة صغيرة ثوم مفروم. ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود. نصف ملعقة صغيرة زعتر. مقادير البيتزا 2 كوب دقيق للمعجنات. 1كوب زبادى صغير. 2 ملعقة كبيرة لبن بودرة. 2 ملعقة كبيرة مايونيز. 1 ملعقة كبيرة خميرة فورية. 1 ملعقة كبيرة سكر. جبنه موتزريلا. 1 ملعقة صغيرة بيكينج باودر. نصف ملعقة صغيرة ملح. ربع كوب ماء دافئ. طريقة عمل بيتزا طرية وهشة مثل المطاعم تماماً نقوم بإحضار وعاء عميق ثم نقوم بغسل الطماطم جيداً ومن ثما تقشيرها عصرها جيداً حتى نحصل على عصير طماطم مناسب لصوص البيتزا. نقوم بإحضار مقلاة متوسطة الحجم ونضع بها الزيت ثم نقوم بتسخينها جيدا على نار عالية. الآن نقوم بوضع البصل والثوم المفروم إلى الزيت ونقلب جيداً. ثم نقوم بإضافة عصير الطماطم إلى الزيت والبصل والثوم ونقلب جيداً. وبعدها نقوم بإضافة الملح والفلفل الأسود والزعتر والسكر إلى الخليط ونستمر في التقليب حتى تمتزج مع بعضها جيداً ونحصل على قوام متماسك ثم نرفعها عن النار ونتركها حتى تبرد. نقوم بوضع ملعقة السكر والملح وملعقة الخميرة الفورية على ربع كوب الماء الدافئ ويتم التقليب جيدا وتترك 10 دقائق حتى تفور وترتفع فى الكوب. الآن نقوم بإحضار وعاء عميق ونضع به الدقيق واللبن البودرة والبيكنج بودر ونخلطهم جيداً ثم نضيف الزبادى والمايونيز ويتم المزج بينهم جيداً. وبعد ذلك تضاف الخميرة ويتم عجن وخلط جميع المكونات جيداً لمدة لا تقل عن 10 دقائق حتى تتماسك العجينة وتمتنع من الإلتصاق باليد. عندها نقوم بوضع العجينة في وعاء زجاجي وتغطى جيدا وتترك فى مكان دافئ لمدة نصف ساعه حتى تتخمر ويتضاعف حجمها. الآن نقوم بتقطيعها على شكل كرات ونتركها قليلاً حتى ترتاح. نحضر صينية فرن ونقوم بدهانها بالقليل من الزيت ثم نبدأ بفرد العجين في الصينية ونجعل أطرافها على جوانب الصينية. نقوم بوضع الصوص في منتصف العجينة ونفرده بالتساوي ثم نضع الحشوة التي نريدها وبعدها نضع الموتزريلا فوق الحشوة. يجب تسخين الفرن لمدة 10 دقائق على درجة حرارة عالية. نقوم بوضع صينية الفرن فى الرف الأسفل لمدة ربع ساعه تقريبا مع تشغيل الفرن من الأعلى والأسفل. نقوم بإخراج الصينية من الفرن بعد ان نضجت وتحول لونها إلى الذهبي وتقدم ساخنة وإلى جانبها الكاتشب. طريقة عمل بيتزا طرية وهشة مثل المطاعم تماماً الوسوم

طريقة عمل بيتزا طرية وهشة ولذيذة في المنزل مثل المطاعم تماماً، جميعنا يعشق البيتزا وتريد كل أم الحفاظ على صحة أطفالها فتفضل الأمهات تحضير الوجبات السريعة مثل البيتزا في المنزل، وأقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل البيتزا في المنزل مثل المطاعم تماماً. مكونات تحضير البيتزا في المنزل مثل المطاعم تماماً مكونات تحضير البيتزا في المنزل مثل المطاعم تماماً مقادير صوص البيتزا عدد 4 حبات طماطم متوسطة الحجم. ملعقة زيت زيتون كبيرة. ملعقة صغيرة من البصل المفروم. ملعقة صغيرة ملح. ملعقة صغيرة سكر. ربع ملعقة صغيرة ثوم مفروم. ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود. نصف ملعقة صغيرة زعتر. مقادير البيتزا 2 كوب دقيق للمعجنات. 1كوب زبادى صغير. 2 ملعقة كبيرة لبن بودرة. 2 ملعقة كبيرة مايونيز. 1 ملعقة كبيرة خميرة فورية. 1 ملعقة كبيرة سكر. جبنه موتزريلا. 1 ملعقة صغيرة بيكينج باودر. نصف ملعقة صغيرة ملح. ربع كوب ماء دافئ. طريقة عمل بيتزا طرية وهشة مثل المطاعم تماماً نقوم بإحضار وعاء عميق ثم نقوم بغسل الطماطم جيداً ومن ثما تقشيرها عصرها جيداً حتى نحصل على عصير طماطم مناسب لصوص البيتزا. نقوم بإحضار مقلاة متوسطة الحجم ونضع بها الزيت ثم نقوم بتسخينها جيدا على نار عالية. الآن نقوم بوضع البصل والثوم المفروم إلى الزيت ونقلب جيداً. ثم نقوم بإضافة عصير الطماطم إلى الزيت والبصل والثوم ونقلب جيداً. وبعدها نقوم بإضافة الملح والفلفل الأسود والزعتر والسكر إلى الخليط ونستمر في التقليب حتى تمتزج مع بعضها جيداً ونحصل على قوام متماسك ثم نرفعها عن النار ونتركها حتى تبرد. نقوم بوضع ملعقة السكر والملح وملعقة الخميرة الفورية على ربع كوب الماء الدافئ ويتم التقليب جيدا وتترك 10 دقائق حتى تفور وترتفع فى الكوب. الآن نقوم بإحضار وعاء عميق ونضع به الدقيق واللبن البودرة والبيكنج بودر ونخلطهم جيداً ثم نضيف الزبادى والمايونيز ويتم المزج بينهم جيداً. وبعد ذلك تضاف الخميرة ويتم عجن وخلط جميع المكونات جيداً لمدة لا تقل عن 10 دقائق حتى تتماسك العجينة وتمتنع من الإلتصاق باليد. عندها نقوم بوضع العجينة في وعاء زجاجي وتغطى جيدا وتترك فى مكان دافئ لمدة نصف ساعه حتى تتخمر ويتضاعف حجمها. الآن نقوم بتقطيعها على شكل كرات ونتركها قليلاً حتى ترتاح. نحضر صينية فرن ونقوم بدهانها بالقليل من الزيت ثم نبدأ بفرد العجين في الصينية ونجعل أطرافها على جوانب الصينية. نقوم بوضع الصوص في منتصف العجينة ونفرده بالتساوي ثم نضع الحشوة التي نريدها وبعدها نضع الموتزريلا فوق الحشوة. يجب تسخين الفرن لمدة 10 دقائق على درجة حرارة عالية. نقوم بوضع صينية الفرن فى الرف الأسفل لمدة ربع ساعه تقريبا مع تشغيل الفرن من الأعلى والأسفل. نقوم بإخراج الصينية من الفرن بعد ان نضجت وتحول لونها إلى الذهبي وتقدم ساخنة وإلى جانبها الكاتشب. طريقة عمل بيتزا طرية وهشة مثل المطاعم تماماً

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