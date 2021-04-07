طريقة تحضير البسبوسة المحشية بالقشطة لذيذة يبحث عنها الكثير من محبي هذا النوع من الحلوى، حيث أنها من الحلويات الشهية واللذيذة التي تنتشر في الدول العربية بكثرة وخارجها، وتعد من الحلويات القديمة كما يمكن إضافة الكثير من المكونات بها مثل جوز الهند أو الزبادي، ويمكن عمل البسبوسة المحشية بطريقة سهلة وبسيطة وذلك عند متابعة مقالنا هذا. طريقة تحضير البسبوسة المحشية بالقشطة لذيذة طريقة تحضير البسبوسة المحشية بالقشطة لذيذة طريقة عمل البسبوسة هي من الطرق اللذيذة والسهلة ويمكن تزيينها حسب الرغبة. مكونات البسبوسة المحشية بالقشطة لذيذة 2 كوب من السميد الناعم.

ملعقة من البيكنج بودر.

علبة من الزبادي.

كوب من السكر.

نصف كوب زيت.

ثلاثة أرباع كوب من الحليب البودرة.

2 بيضة.

ملعقة فانيليا القطر. مقادير الحشوة نصف كوب من الحليب السائل.

3 ملاعق نشا.

علبة قشطة.

ملعقة سكر. طريقة تحضير وعمل البسبوسة المحشية بالقشطة لذيذة يتم خلط كوبين السميد مع ملعقة بيكنج باودر وتركهم جانبًا.

في آناء آخر يتم خلط السكر والزبادي والزيت والحليب البودرة والفانيليا والبيض وضربهم في الخلاط، ويضاف إليها الخليط في الخطوة السابقة وتقليبها بالمعلقة.

يتم خلط كافة مكونات الحشو مع بعضها البعض ووضعها على النار للتماسك، ويمكن تخفيف القوام من خلال إضافة الماء والتحريك بسرعة.

بعدها يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة ربع ساعة.

نقوم بعدها بدهن الصينية بالزيت، ووضع نصف كمية العجينة وتوزيعها بالتساوي وتوضع في الفرن من الأسفل حتى تنضج أو تبدأ أطرافها بالاحمرار.

يتم إخراج الصينية من الفرن، يتم وضع حشوة القشطة توزيعها على الصينية بالتساوي.

ثم يتم إضافة باقي البسبوسة مع التوزيع بشكل متساوي.

يتم إخراج الصينية من الفرن يتم إدخالها بعد ذلك إلى الفرن وتشغيل النار العلوية الهادئة وتركها حتى تتحمر.

ثم يتم إخراجها من الفرن يتم سكب الشربات عليها. طريقة تحضير البسبوسة المحشية بالجبنة المكونات كوب سميد.

كوب زيت.

كوب من جوز الهند.

ثلاثة أرباع كوب سكر أبيض.

ملعقة بيكنج بودر.

علبة من القشطة. مكونات الحشوة 3 ملاعق صغيرة حليب بودرة.

3 ملعقة وربع صغيرة من النشا.

3 ملاعق صغيرة سكر.

كوب ونصف ماء.

4 قطع من الجبنة السائلة. مكونات القطر كوب من السكر.

كوب من الماء.

القليل من ماء الورد. طريقة التحضير نقوم بخلط المكونات وندهن الصينية بالزيت والدقيق ونضيف إليها نصف كمية الخليط ونضعها في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لـ 10 دقائق.

ثم نخلط مكونات الحشو ونضعها على النار مع تقليبها باستمرار حتى يكتسب القوام الكثيف.

بعدما تنضج من الأسفل نضيف إليها الحشوة بشكل متساوي.

ثم نضع على الحشوة ما تبقى من خليط البسبوسة.

ونعيدها على الفرن مع تشغيل النار العلوية فقط لتنضج بسرعة، ونقوم بإخراجها وتقطيعها وسكب الشربات عليها. مكونات البسبوسة المحشية بالقشطة لذيذةمقادير الحشوةطريقة تحضير وعمل البسبوسة المحشية بالقشطة لذيذةطريقة تحضير البسبوسة المحشية بالجبنة المكوناتمكونات الحشوةمكونات القطرطريقة التحضير الوسوم

طريقة تحضير البسبوسة المحشية بالقشطة لذيذة يبحث عنها الكثير من محبي هذا النوع من الحلوى، حيث أنها من الحلويات الشهية واللذيذة التي تنتشر في الدول العربية بكثرة وخارجها، وتعد من الحلويات القديمة كما يمكن إضافة الكثير من المكونات بها مثل جوز الهند أو الزبادي، ويمكن عمل البسبوسة المحشية بطريقة سهلة وبسيطة وذلك عند متابعة مقالنا هذا. طريقة تحضير البسبوسة المحشية بالقشطة لذيذة طريقة تحضير البسبوسة المحشية بالقشطة لذيذة طريقة عمل البسبوسة هي من الطرق اللذيذة والسهلة ويمكن تزيينها حسب الرغبة. مكونات البسبوسة المحشية بالقشطة لذيذة 2 كوب من السميد الناعم.

ملعقة من البيكنج بودر.

علبة من الزبادي.

كوب من السكر.

نصف كوب زيت.

ثلاثة أرباع كوب من الحليب البودرة.

2 بيضة.

ملعقة فانيليا القطر. مقادير الحشوة نصف كوب من الحليب السائل.

3 ملاعق نشا.

علبة قشطة.

ملعقة سكر. طريقة تحضير وعمل البسبوسة المحشية بالقشطة لذيذة يتم خلط كوبين السميد مع ملعقة بيكنج باودر وتركهم جانبًا.

في آناء آخر يتم خلط السكر والزبادي والزيت والحليب البودرة والفانيليا والبيض وضربهم في الخلاط، ويضاف إليها الخليط في الخطوة السابقة وتقليبها بالمعلقة.

يتم خلط كافة مكونات الحشو مع بعضها البعض ووضعها على النار للتماسك، ويمكن تخفيف القوام من خلال إضافة الماء والتحريك بسرعة.

بعدها يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة ربع ساعة.

نقوم بعدها بدهن الصينية بالزيت، ووضع نصف كمية العجينة وتوزيعها بالتساوي وتوضع في الفرن من الأسفل حتى تنضج أو تبدأ أطرافها بالاحمرار.

يتم إخراج الصينية من الفرن، يتم وضع حشوة القشطة توزيعها على الصينية بالتساوي.

ثم يتم إضافة باقي البسبوسة مع التوزيع بشكل متساوي.

يتم إخراج الصينية من الفرن يتم إدخالها بعد ذلك إلى الفرن وتشغيل النار العلوية الهادئة وتركها حتى تتحمر.

ثم يتم إخراجها من الفرن يتم سكب الشربات عليها. طريقة تحضير البسبوسة المحشية بالجبنة المكونات كوب سميد.

كوب زيت.

كوب من جوز الهند.

ثلاثة أرباع كوب سكر أبيض.

ملعقة بيكنج بودر.

علبة من القشطة. مكونات الحشوة 3 ملاعق صغيرة حليب بودرة.

3 ملعقة وربع صغيرة من النشا.

3 ملاعق صغيرة سكر.

كوب ونصف ماء.

4 قطع من الجبنة السائلة. مكونات القطر كوب من السكر.

كوب من الماء.

القليل من ماء الورد. طريقة التحضير نقوم بخلط المكونات وندهن الصينية بالزيت والدقيق ونضيف إليها نصف كمية الخليط ونضعها في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لـ 10 دقائق.

ثم نخلط مكونات الحشو ونضعها على النار مع تقليبها باستمرار حتى يكتسب القوام الكثيف.

بعدما تنضج من الأسفل نضيف إليها الحشوة بشكل متساوي.

ثم نضع على الحشوة ما تبقى من خليط البسبوسة.

ونعيدها على الفرن مع تشغيل النار العلوية فقط لتنضج بسرعة، ونقوم بإخراجها وتقطيعها وسكب الشربات عليها. مكونات البسبوسة المحشية بالقشطة لذيذةمقادير الحشوةطريقة تحضير وعمل البسبوسة المحشية بالقشطة لذيذةطريقة تحضير البسبوسة المحشية بالجبنة المكوناتمكونات الحشوةمكونات القطرطريقة التحضير

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