السر في عمل بسبوسة الحلواني بالزبادي بطريقه سهلة لازم تجربيها طعمها روعه

السر في عمل بسبوسة الحلواني بالزبادي والمكسرات، بسبوسة بالزبادي من الحلويات الشرقية التقليدية التي يحضرها الكثير في البيت حيث أنها سهلة الإعداد وهي مناسبة لتقديمها للضيوف كما أن الأطفال يحبون تناولها ولذا يريدون منها دائمًا وتبحث الامهات عن طريقة عملها بأكثر من طريقة. السر في عمل بسبوسة الحلواني بالزبادي السر في عمل بسبوسة الحلواني بالزبادي استخدام الزبادي يجعل البسبوسة ذات طعم رائع كما أنها تكون طرية وتتمثل تحضير بسبوسة الزبادي كالتالي: مكونات تحضير بسبوسة الزبادي 1 كوب من السميد.

4 ملعقة صغيرة من الزبدة أو الزيت حسب الرغبة.

كوب من اللبن.

كوب من جوز الهند.

كوب زبادي كبير.

كوب سكر خشن.

كيس بيكنج بودر.

مكونات القطر

كوب ماء.

كوب ونصف سكر.

نصف ليمونه.

رشه فانيليا. مكونات تزين البسبوسة جوز هند.

مكسرات. طريقة تحضير القطر ( الشربات ) في إناء نضع الماء والسكر ونقلب جيدًا.

نضع الإناء على نار متوسطة الحرارة ونتركه حتى يذوب السكر ويختفي.

نضيف نصف ليمونه والفانيليا ونقلب.

نترك القطر حتى يغلي لمدة 5-7 دقائق ثم نرفعه من على النار، مع مراعاة أن يظل القطر ساخنًا. مكونات تحضير بسبوسة الزباديمكونات تزين البسبوسةطريقة تحضير القطر ( الشربات ) طريقة تحضير بسبوسة الزبادي نشعل الفرن على درجة حرارة 180 درجة ونتركه حتى يسخن.

في وعاء عميق نضع كل المكونات مع بعضها ونقليها جيدا لعدة مرات حتى تمتزج جميع المكونات حتى تتكون عجينة مع بعضها.

في صينية الفرن مدهونة بقليل من الزيت نضع عجينة البسبوسة ويجب أن تكون متساوية من جميع الأطراف.

ويجب أن تكون متساوية من جميع الأطراف. نضع الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة 50-60 دقيقة حتى تستوي.

نخرج صينية البسبوسة ونضع عليها القطر ويفضل أن يكون القطر ساخنًا والبسبوسه ساخنة ونزينها بجوز الهند والمكسرات.

ويفضل أن يكون القطر ساخنًا والبسبوسه ساخنة ونزينها بجوز الهند والمكسرات. يتم تقديم البسبوسة مع كوب من العصير أو فنجان من القهوة. أسرار نجاح البسبوسة طريقة تحضير بسبوسة الزباديأسرار نجاح البسبوسة وضع جوز الهند ينصح بوضع ¼ كوب من جوز الهند المبشور ناعم جداً على كيلو السميد، وذلك لإعطاء المذاق الجميل . تسوية البسبوسة يجب تسخين الفرن قبل وضع البسبوسة في الفرن، كما يجب تسوية البسبوسة على درجة حرارة 220 مْ أول 5 دقائق ثم تقليلها الى 200 مْ . شربات البسبوسة يجب أن يكون خفيف يجب أن يكون شربات البسبوسة خفيف يتكون من كوب من الماء ومعه كوب من السكر وقليل من الفانيلا السائلة ونضع علية 5 قطرات من عصير الليمون .

نتركهم على نار هادئة حتى يغلى ثم نضع عليه ملعقة واحدة من السمن البلدي ونقلبهم ونصفة النار .

يجب أن نضع الشربات ساخن على البسبوسة هي ساخنه . البسبوسة بالزبادي من أسهل أنواع الحلويات والتي يمكن تحضيرها في وقت بسيط جدًا وبأقل الإمكانيات ويصبح طعمها كالمحلات ويمكنكم الاستمتاع بتناولها مع العائلة. الوسوم

السر في عمل بسبوسة الحلواني بالزبادي والمكسرات، بسبوسة بالزبادي من الحلويات الشرقية التقليدية التي يحضرها الكثير في البيت حيث أنها سهلة الإعداد وهي مناسبة لتقديمها للضيوف كما أن الأطفال يحبون تناولها ولذا يريدون منها دائمًا وتبحث الامهات عن طريقة عملها بأكثر من طريقة. السر في عمل بسبوسة الحلواني بالزبادي السر في عمل بسبوسة الحلواني بالزبادي استخدام الزبادي يجعل البسبوسة ذات طعم رائع كما أنها تكون طرية وتتمثل تحضير بسبوسة الزبادي كالتالي: مكونات تحضير بسبوسة الزبادي 1 كوب من السميد.

4 ملعقة صغيرة من الزبدة أو الزيت حسب الرغبة.

كوب من اللبن.

كوب من جوز الهند.

كوب زبادي كبير.

كوب سكر خشن.

كيس بيكنج بودر.

مكونات القطر

كوب ماء.

كوب ونصف سكر.

نصف ليمونه.

رشه فانيليا. مكونات تزين البسبوسة جوز هند.

مكسرات. طريقة تحضير القطر ( الشربات ) في إناء نضع الماء والسكر ونقلب جيدًا.

نضع الإناء على نار متوسطة الحرارة ونتركه حتى يذوب السكر ويختفي.

نضيف نصف ليمونه والفانيليا ونقلب.

نترك القطر حتى يغلي لمدة 5-7 دقائق ثم نرفعه من على النار، مع مراعاة أن يظل القطر ساخنًا. مكونات تحضير بسبوسة الزباديمكونات تزين البسبوسةطريقة تحضير القطر ( الشربات ) طريقة تحضير بسبوسة الزبادي نشعل الفرن على درجة حرارة 180 درجة ونتركه حتى يسخن.

في وعاء عميق نضع كل المكونات مع بعضها ونقليها جيدا لعدة مرات حتى تمتزج جميع المكونات حتى تتكون عجينة مع بعضها.

في صينية الفرن مدهونة بقليل من الزيت نضع عجينة البسبوسة ويجب أن تكون متساوية من جميع الأطراف.

ويجب أن تكون متساوية من جميع الأطراف. نضع الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة 50-60 دقيقة حتى تستوي.

نخرج صينية البسبوسة ونضع عليها القطر ويفضل أن يكون القطر ساخنًا والبسبوسه ساخنة ونزينها بجوز الهند والمكسرات.

ويفضل أن يكون القطر ساخنًا والبسبوسه ساخنة ونزينها بجوز الهند والمكسرات. يتم تقديم البسبوسة مع كوب من العصير أو فنجان من القهوة. أسرار نجاح البسبوسة طريقة تحضير بسبوسة الزباديأسرار نجاح البسبوسة وضع جوز الهند ينصح بوضع ¼ كوب من جوز الهند المبشور ناعم جداً على كيلو السميد، وذلك لإعطاء المذاق الجميل . تسوية البسبوسة يجب تسخين الفرن قبل وضع البسبوسة في الفرن، كما يجب تسوية البسبوسة على درجة حرارة 220 مْ أول 5 دقائق ثم تقليلها الى 200 مْ . شربات البسبوسة يجب أن يكون خفيف يجب أن يكون شربات البسبوسة خفيف يتكون من كوب من الماء ومعه كوب من السكر وقليل من الفانيلا السائلة ونضع علية 5 قطرات من عصير الليمون .

نتركهم على نار هادئة حتى يغلى ثم نضع عليه ملعقة واحدة من السمن البلدي ونقلبهم ونصفة النار .

يجب أن نضع الشربات ساخن على البسبوسة هي ساخنه . البسبوسة بالزبادي من أسهل أنواع الحلويات والتي يمكن تحضيرها في وقت بسيط جدًا وبأقل الإمكانيات ويصبح طعمها كالمحلات ويمكنكم الاستمتاع بتناولها مع العائلة.

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