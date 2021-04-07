طريقة عمل كيكه هريسة الذرة الممتازة فى المنزل بأسهل وأسرع طريقة

طريقة عمل كيكه هريسة الذرة ، كيك الذرة بطريقة رائعة وسهلة ومكونات موجودة في كل منزل والنتيجة رائعة سوف تحبينها وهى كيك تصلح للإفطار مع كوب من الشاي بحليب أو كوب من النسكافية أو للعشاء مع كوب من الحليب أو كوجبه خفيفة بين الوجبات؛ لسد الجوع مؤقتا وسنتعرف بالتفصيل على طريقة عمل كيكه هريسة الذرة بدون أدوات باهظة الثمن.

2كوب من الدقيق الذرة.

نصف كوب من الدقيق الأبيض.

كوب من الروب أو كوب كبير من الحليب المسخن.

4 بيضات كاملين.

ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

نصف معلقة من الفانليا.

2 كوب من السكر.

معلقة كبيرة من السمنة.

ربع كوب من الزيت.

نصف كوب من كيك شيف.

ملعقة كبير خل.

رشه ملح.

طريقة عمل كيكة هريسة الذرة بالمكونات:

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احضري إناء وقومى بوضع المكونات الجافة معا قومى بوضع الدقيق الأبيض ودقيق الذرة والسكر وكيك شيف ورشة الملح و البيكنج باودر بمقاديرهم.

قومى بإحضار الخلاط وضعي المكونات السائلة مثل ملعقة خل والزيت والسمنة والسكر وملعقة فانليا بمقاديرهم و4 بيضات والروب وقومى بخلطهم لحتي يذوب السكر.

قومى بوضع الخليط السائل في الإناء الذي يحتوى على الخليط الجاف وقومى بالتقليب وقومى برش القليل من السكر على وش الخليط وضعيهم في صينية الفرن.

قومى بإشغال الفرن على 180 درجة وانتظري 10 دقائق قبل وضع صينية كيك هريسة الذرة .

. ضعيها في الفرن حتى يحمر وجه كيكة هريسة الذرة وقومى بوضع شوكة في منتصف كيك فا إذا طلعت نظيفة فا قومى بإطفاء الفرن ولا تخرجيها من الفرن قبل أن تهدأ.

طريقة تحضير كيك هريسة الذرة:

واستمتعي أنتي وعائلتك وقومى بأجواء عائلية جميلة مع ألذ كيكة وكيكة صحية ومشبعة وهى كيكه هريسة الذرة فهي ليست ثقيلة أو دسمة مثل كيكة الشكولاتة والسينابون وها هي لقد قدمنا لكى طريقة عمل كيكه هريسة الذرة.