طريقة عمل كسكسي بالسميد نجلاء الشرشابي خطوات تفوار السميدة الرقيقة

طريقة عمل كسكسي بالسميد ، واحدة من أسهل طرق عمل الكسكسي، خاصة وأن هناك الكثير من تلك الطرق، منها طريقة تفوار السميدة الرقيقة، وطريقة فتل المفتول بالسميد، ويعد الكسكسي سميد خسن الملمس، وهو أحد العناصر الرئيسة، يعشقها سكان الجزء الشمالي من أفريقيا، وهو مشهور للغاية تحديدًا، في دول المغرب العربي، وحاليًا هو أحد أشهر الأطباق المعروفة، في أمريكا وغيرها من الدول، خاصة القريبة منها من منطقة المغرب العربي، حيث انتقلت طريقة عمل الكسكسي، إليهم عن طريق المهاجرين من دول المغرب العربي، مثل تونس والمغرب والجزائر وليبيا، وهي أكلة معروفة بهم، وأصبحت شهيرة أيضًا في مصر حاليًا. يتم صناعة الكسكسي من الطحين والسميد بالإضافة إلى المياه والملح، ويمكن عمل الكسكسي باللحم، أو طريقة عمل الكسكسي بالخضروات، وهناك أيضًا طريقة عمل الكسكسي بالدجاج. وجدير بالذكر أيضًا، أن الكسكسي غني بالعناصر الغذائية، مثل الكربوهيدرات والألياف كذلك، وهو أشبه بالحبوب والبقوليات، ولكن في الحقيقة هو أقرب إلى الأرز، نظرًا لأنه يتم تنفيذه باستخدام دقيق السميد، الذي يدخل في طريقة خبز الدار بالفرينة والسميد.

كيلو دقيق سميد.

¼ ملعقة صغيرة ملح.

½ كوب ماء بارد.

ملعقة كبيرة من السمن.

سكر بودر.

زبيب.

جوز هند.

مكسرات حسب ذوقك.

طريقة فتل المفتول بالسميد