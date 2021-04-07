كيراتين منزلي طبيعي لتنعيم وترطيب الشعر الجاف الخشن من أول استعمال، الشعر هو سر جمال المرأة الحقيقي وعنوان أنوثتها، ولكن هناك أمور تتسبب في الإزعاج مثل خشونة الشعر أو ضعفه أو كثرة تعرضه للتساقط، ولكن أغلب النساء في هذه الحالة تلجأ إلي الكيراتين الصناعي للتغلب علي هذه المشاكل باعتباره الحل الأسهل، ولكن توجد آثار جانبية تبدأ في الظهور عند زوال مفعول الكيراتين كما أنه مكلف وباهظ الثمن ويتسبب في أضرار كثيرة للشعر، ولهذا ننصح باستخدام المواد الطبيعية التي تقوي بصيلات الشعر وتشكل طبقة عازلة لحماية الشعر من الجفاف والخشونة.

كيراتين منزلي لتنعيم وترطيب الشعر الجاف الخشن ويجعله كالحرير

تبحث الكثير من النساء عن أفضل المنتجات التي تساعد في تنعيم وترطيب الشعر، وذلك حتي تحصل علي شعر ناعم مثل الحرير وعلي الرغم من فاعلية هذه المنتجات، إلا أنها تشكل خطورة علي فروة الشعر وتضعف بصيلاته حيث أنها تتكون من مواد كيميائية ضارة وتجعل الشعر أكثر جفاف وخشونة، ولهذا سوف أقدم لك كيراتين منزلي طبيعي فعال من أول مرة ويمنحك شعر ناعم وأملس.

كيراتين منزلي من النشا وزيت الزيتون لتنعيم وترطيب الشعر الجاف الخشن

النشا وزيت الزيتون من أفضل المكونات التي تمنح الشعر النعومة والترطيب اللازم، حيث أن النشا يساعد علي زيادة نعومة ولمعان الشعر لاحتوائه علي فيتامينات وأحماض أمينيه هامة للشعر، وزيت الزيتون يساعد علي ترطيب الشعر بشكل كبير لأنه يقوم باختراق بصيلات الشعر من العمق.

3 ملاعق كبيرة من النشا.

كوب ونصف من الماء.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

2 ملعقة كبيرة من بلسم الشعر.

بضع قطرات من أي زيت للشعر.

علبة محكمة الغلق.

في إناء ضعي النشا والماء وامزجيهم جيداً حتي الذوبان ، ثم ارفعيهم علي نار هادئة حتي تحصلي علي خليط كريمي.

ضعي الخليط في وعاء ثم أضيفي زيت الزيتون والبلسم وزيت الشعر المفضل، ثم اخلطي كل المكونات حتي تتجانس وضعيها في علبة مغلقة.

قومي بتمشيط الشعر ثم يقسم إلي عدة أجزاء وبعد ذلك وزعي الكيراتين المنزلي علي كامل الشعر، ويترك لمدة 30 دقيقة ثم يغسل الشعر بالماء والبلسم.

يستخدم هذا الكيراتين المنزلي مرتين في الأسبوع وسوف تلاحظي النتيجة من أول استعمال.

مكونات كيراتين منزلي لتنعيم وترطيب الشعرطريقة تحضير الكيراتين المنزلي وكيفية الاستخدام لشعر ناعم حريركيراتين منزلي من الصبار وعصير الجرجير لتنعيم وترطيب الشعر الجاف الخشن

الصبار يحافظ علي توفير الرطوبة اللازمة لفروة الرأس، مما يساعد في زيادة نعومة الشعر والتخلص من الجفاف والخشونة، كما يضفي علي الشعر اللمعان لاحتوائه علي فيتامينات ومعادن هامة للشعر، وعصير الجرجير يحتوي علي العناصر الأساسية التي تساعد علي ترطيب الشعر الجاف والتخلص من الهيشان كما يزيد من نعومة الشعر ولمعانه.

3 ملاعق كبيرة من جل الصبار الخام.

1/2 كوب من عصير الجرجير.

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

قومي بمزج المكونات حتي تتجانس وتحصلي علي خليط كريمي، ثم يمشط الشعر ويوضع الكيراتين المنزلي ثم يلف الشعر ويترك لمدة ساعتين.

يغسل الشعر بالماء والشامبو ويستخدم هذا الكيراتين المنزلي مرة أسبوعياً، مع الاستمرار للحصول علي أفضل نتيجة لشعر ناعم وأملس.

مكونات كيراتين منزلي لتنعيم وترطيب الشعرطريقة تحضير الكيراتين المنزلي وكيفية الاستخدام لشعر كالحريركيراتين منزلي من الأفوكادو والبيض لتنعيم وترطيب الشعر الجاف الخشن

الأفوكادو والبيض من المكونات الغنية بالعناصر الغذائية والأحماض، كما يعد مزيج قوي لتنعيم وترطيب الشعر الجاف الخشن لاحتواء البيض علي البروتين الطبيعي والذي يمنح الشعر النعومة واللمعان.

حبة أفوكادو طازجة.

بيضة واحدة.

2 ملعقة كبيرة من الزبادي.

كوب صغير من زيت الزيتون.

قومي بهرس الأفوكادو حتي يصبح ناعماً ثم أصيفي باقي المكونات واخلطيهم جيداً، ثم يمشط الشعر ويقسم إلي عدة أجزاء وبعد ذلك يوضع الكيراتين المنزلي من الأطراف إلي الجذور.

يلف الشعر بغطاء بلاستيكي ثم منشفة مبللة بماء ساخن، ويترك الكيراتين لمدة من ساعتين إلي 3 ساعات ثم يغسل بالماء الفاتر والشامبو، ويستخدم هذا الكيراتين مرتين في الأسبوع لشعر ناعم وأملس.

مكونات كيراتين طبيعي لتنعيم وترطيب الشعر الجاف الخشنطريقة تحضير الكيراتين الطبيعي وكيفية الاستخدام لشعر ناعم وأملس