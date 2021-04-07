القرنفل وماء البصل للتخلص نهائيا من شيب الشعر الوصفة التي حيرت الاطباء في علاج الشيب

القرنفل وماء البصل للتخلص نهائيا من شيب الشعر حيث أن نجد العديد من السيدات والفتيات يهتمون دائماً في الظهور بشكل لائق أكثر حيوية، مما يجعلها تقوم بقص الشعر أو القيام بصبغ الشعر وتغير لونه، ولكن يعاني الكثير من الفتيات من تغير لون الشعر وظهور الشعر الأبيض بين خصلات الشعر وهذا يسبب لها الكثير من الإزعاج أو تساقط الشعر وتقصفه، وكل ذلك له تأثير سلبي على الشعر، ونجد أن الصبغات الكيميائية تعرض الشعر تابعوا معنا القرنفل وماء البصل للتخلص نهائيا الشيب.

يوجد لدينا مجموعة من الطرق الطبيعية التي بإمكانك الاعتماد عليها للتخلص من مشكلة شيب الشعر نهائياً دون صبغة:

يتم استخراج عصير البصل بعد القيام بتقطيع البصل وبشرها واستخراج مائها.

من ثم يتم فرك فروة الرأس بماء البصل مع تدليك الشعر بالعصير.

من ثم يتم غسل الشعر بالشامبو بشكل جيد.

مع الحرص على تكرار هذه الوصفة مرة كل أسبوع حتى تحصلين على أفضل النتائج.

يتم إضافة 6 حبات من القرنفل مع كمية مناسبة من الحناء على أن تناسب طول وكثافة الشعر.

يضاف لها كوب من بذور الكتان والسماق.

ومن ثم يتم إضافة كوب من الزبادي وتقلب المكونات معاً حتى تمام التجانس.

من ثم يتم إضافة ملعقة من عشبة الوسمة المطحونة وقومي بمزج المكونات معاً وتفرد على الشعر ويترك لمدة لا تقل عن ساعتين.

من ثم نقوم بغسل الشعر بالماء بشكل جيد حتى نتخلص من باقي الخليط.