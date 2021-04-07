طريقة عمل الكباب المشوي على الفحم الشهي اللذيذ في المنزل استعداداً لشهر رمضان

يعد الكباب المشوي ، من ألذ وأطعم الوجبات التي يتم تحضيرها في المنزل، ويعتبر الوجبة المفضلة للكبار والصغار لما تتميز به من طعم شهي ولذيذ، والوجبة المفضلة لدى جميع شعوب العالم، وهو أفخر أنواع الأطعمة، ولأول مرة توجد وجبة في العالم تجمع بين الطعم اللذيذ وعدم احتوائها على أي ضرر لصحة الإنسان، ويعتبر اللحم الضأن أفضل أنواع اللحوم إذا تم نزع السمين منه، ويحتوي الكباب المشوي على الفحم على سعرات حرارية قليلة، واللحم عموماً مصدر أساسي لتكوين الأنسجة والعضلات في جسم الإنسان، لأنه مصدر مهم للبروتين والحديد والزنك، لكن يجب عدم الإفراط في تناول اللحوم حتى لا يزيد اليورك آسيد أو ما يعرف بحمض البوليك الذي يسبب مرض النقرس، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل الكباب المشوي على الفحم بالمنزل بأبسط الخطوات.

مكونات عمل الكباب المشوي على الفحم

يجب أن تتوفر بعض المكونات الأساسية لعمل هذه الوجبة اللذيذة في المنزل وهى كما يلي:-

1 كيلو من اللحم العجالي المقطع قطع صغيرة رفيعة.

6 أكواب من الكعك المطحون الجاف.

عدد 2 كوب من جبن الكاشو كافالو المبشور.

عدد 8 ملاعق طعام زيت زيتون.

4 ملاعق طعام بقدونس مقطع.

2 فص ثوم مقطع قطع صغيرة.

عدد 32 ورقة غار طازج.

فلفل أسود، وملح.

زيت زيتون لدهن اللحم.

عدد 8 بصلات مقطعة أرباع.

طريقة التحضير

سوف نتعرف معكي يا سيدتي على طريقة تحضير الكباب المشوي على الفحم في المنزل وهى كالتالي:-

نقوم بخلط البقدونس، والكعك المطحون، وزيت الزيتون، والجبن المبشور، والثوم، ثم نقوم بتتبيل الخليط بالفلفل الأسود، والملح، ثم نضع قطع اللحم ونقلبهم على الجهتين. نقوم بوضع كمية متساوية من الحشو باستخدام ملعقة في منتصف كل قطعة لحم ونضغط على كل قطعة بهدوء ثم نلفها. نقوم بوضع شريحة بصل، وورقة غار، ثم نضع لفائف اللحمة بالسيخ، ونكرر هذه الطريقة على بقية الكمية المتبقية من المكونات، ثم نقوم بوضع ورقة غار، وشريحة بصل في النهاية. ندهن الكباب بزيت الزيتون، ثم نقوم بشويه على الفحم.

فوائد الكباب المشوي

يحتوي على العديد من الفوائد الضرورية لجسم الإنسان وهى كما يلي:-