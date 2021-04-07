طريقة عمل خبز لفه الصوف الطري الهش لسحور رمضان طريقة جديدة ومبتكرة الكثير يتحدث عنها في المطبخ العربي و اطلق عليها هذا الاسم لأنها تشبه لفائف خيوط الصوف عند تحضيرها وتتميز بانها عجينة بيضاء ناعمة كالقطن ويمكن تناولها في وجبة الإفطار أو وجبة العشاء بجانب كوب اللبن أو أي مشروبات مفضلة لديكي ويمكن صنعها بأكثر من حشوه فى صنية خبز واحدة ومن اهم حشواتها حشوه النيوتيلا أو بالعجوة الطرية أو ممكن تحشوه بالسكر والزبدة أو الجبن تعطى هذه الحشوات طعم مشهي و لذيذ و مفضل لدي الكثير تابعوا معنا عبر موقع ثقفني الإخباري طريقة تحضير خبز لفه الصوف المتميز طريقة تحضير خبز لفه الصوف ومكوناتها طريقة تحضير خبز لفه الصوف ومكوناتها المكونات.. كوبان من الدقيق الأبيض المتعدد الاستعمالات المنخول.

كوب من الحليب الدافئ.

3 حبات بيض بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

2 ملعقة كبيرة من الحليب البودر

2 ملعقة كبيرة من السكر.

رشه ملح صغيرة.

3 ملاعق كبيرة من الزبدة الطرية. مقادير حشو خبز الصوف نصف كوب من شوكولاته النوتيلا.

نصف كوب من خليط السكر البودر مع الزبدة.

2 ملعقة كبيرة من التمر المعجون.

4 ملاعق كبيرة كل من( جبنه أو فواكه مجففة أو لحمة حسب الرغبة). خطوات تحضير وصفة خبز لفه الصوف الطرية احضري وعاء وضعي كل المكونات الجافة من سكر وخميرة ودقيق وملح ثم قلبي كل المكونات جيدا حتى تمتزج ببعضها. قومي بإضافة البيض والحليب الدافئ و قومي بعملية العجن حتى تختفي المكونات جيدا وتتجانس مع بعضها. ثم اضيفي الزبدة الطرية بدرجة حرارة المطبخ مع الاستمرار في عملية العجن لمدة عشر دقائق حتى تتكون لديك عجينة ناعمة وطرية غير ملتصقة باليدين. بعد الانتهاء من العجن يدهن وجه العجين بقليل من الزيت وغطيه بكيس بلاستيك ويترك ليختمر ويتضاعف حجمه. بعد أن يختمر العجين قطعيه الى قطع متساوية الحجم على شكل كور ويترك مرة اخرى ويغطي حتى لا يجف ليختمر لمدة ربع ساعة. خذي قطعة من الكور وأفرديها على شكل مستطيل و من منتصف العجين الى أخرة قمى بعمل شرائح بالسكين من جانب واحد. ثم ضعي الحشو المفضلة لديكي في الطرف الاخر من العجين الغير مشرح وقومي بلف العجينة من الطرف الذي به الحشوة وتلف مثل الرول. لتصبح الشرائط من فوق العجينة من اعلى بعد اللف وهي التي تعطي شكل ومنظر لفه الصوف على الخبز. احضري صينية وادهنيها بقليل من الزبدة ورصي اللفائف داخل الصينية وتترك مرة اخرى لمدة ساعة لتختمر بعد تغطيتها و يدهن الوجه بقليل من الحليب والزبد. ضعي الصينية فى الفرن على الرف الأوسط بعد تسخين الفرن سابقا على درجة حرارة عالية لمدة عشرون دقيقة حتى ينضج الخبز ويكتسب اللون الأحمر الجميل. خطوات تحضير وصفة خبز لفه الصوف الطرية تخرج الصينية من الفرن وتترك حتى تبرد وتهدا وتقدم ساخنة مع المشروبات المفضلة لديكم وبالهناء والشفاء. الوسوم

طريقة عمل خبز لفه الصوف الطري الهش لسحور رمضان طريقة جديدة ومبتكرة الكثير يتحدث عنها في المطبخ العربي و اطلق عليها هذا الاسم لأنها تشبه لفائف خيوط الصوف عند تحضيرها وتتميز بانها عجينة بيضاء ناعمة كالقطن ويمكن تناولها في وجبة الإفطار أو وجبة العشاء بجانب كوب اللبن أو أي مشروبات مفضلة لديكي ويمكن صنعها بأكثر من حشوه فى صنية خبز واحدة ومن اهم حشواتها حشوه النيوتيلا أو بالعجوة الطرية أو ممكن تحشوه بالسكر والزبدة أو الجبن تعطى هذه الحشوات طعم مشهي و لذيذ و مفضل لدي الكثير تابعوا معنا عبر موقع ثقفني الإخباري طريقة تحضير خبز لفه الصوف المتميز طريقة تحضير خبز لفه الصوف ومكوناتها طريقة تحضير خبز لفه الصوف ومكوناتها المكونات.. كوبان من الدقيق الأبيض المتعدد الاستعمالات المنخول.

كوب من الحليب الدافئ.

3 حبات بيض بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

2 ملعقة كبيرة من الحليب البودر

2 ملعقة كبيرة من السكر.

رشه ملح صغيرة.

3 ملاعق كبيرة من الزبدة الطرية. مقادير حشو خبز الصوف نصف كوب من شوكولاته النوتيلا.

نصف كوب من خليط السكر البودر مع الزبدة.

2 ملعقة كبيرة من التمر المعجون.

4 ملاعق كبيرة كل من( جبنه أو فواكه مجففة أو لحمة حسب الرغبة). خطوات تحضير وصفة خبز لفه الصوف الطرية احضري وعاء وضعي كل المكونات الجافة من سكر وخميرة ودقيق وملح ثم قلبي كل المكونات جيدا حتى تمتزج ببعضها. قومي بإضافة البيض والحليب الدافئ و قومي بعملية العجن حتى تختفي المكونات جيدا وتتجانس مع بعضها. ثم اضيفي الزبدة الطرية بدرجة حرارة المطبخ مع الاستمرار في عملية العجن لمدة عشر دقائق حتى تتكون لديك عجينة ناعمة وطرية غير ملتصقة باليدين. بعد الانتهاء من العجن يدهن وجه العجين بقليل من الزيت وغطيه بكيس بلاستيك ويترك ليختمر ويتضاعف حجمه. بعد أن يختمر العجين قطعيه الى قطع متساوية الحجم على شكل كور ويترك مرة اخرى ويغطي حتى لا يجف ليختمر لمدة ربع ساعة. خذي قطعة من الكور وأفرديها على شكل مستطيل و من منتصف العجين الى أخرة قمى بعمل شرائح بالسكين من جانب واحد. ثم ضعي الحشو المفضلة لديكي في الطرف الاخر من العجين الغير مشرح وقومي بلف العجينة من الطرف الذي به الحشوة وتلف مثل الرول. لتصبح الشرائط من فوق العجينة من اعلى بعد اللف وهي التي تعطي شكل ومنظر لفه الصوف على الخبز. احضري صينية وادهنيها بقليل من الزبدة ورصي اللفائف داخل الصينية وتترك مرة اخرى لمدة ساعة لتختمر بعد تغطيتها و يدهن الوجه بقليل من الحليب والزبد. ضعي الصينية فى الفرن على الرف الأوسط بعد تسخين الفرن سابقا على درجة حرارة عالية لمدة عشرون دقيقة حتى ينضج الخبز ويكتسب اللون الأحمر الجميل. خطوات تحضير وصفة خبز لفه الصوف الطرية تخرج الصينية من الفرن وتترك حتى تبرد وتهدا وتقدم ساخنة مع المشروبات المفضلة لديكم وبالهناء والشفاء.

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