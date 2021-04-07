ازاي وضع اللسان ممكن يغير شكل وشك

الدقن المزدوجة بتتشكل نتيجة الوراثة, الشيخوخة وزيادة الوزن ، ولكن الحقيقة ان في سبب كمان ممكن يسبب الدقن المزدوجة وهو وضع اللسان الغير مناسب ، ولكن الخبر الحلو انك تقدري تتخلصي من المشكلة دي ومش بس كده كمان تحديد ونحت الوش وابراز عضم الفك اللي كل الفنانات دلوقتي بيروحوا يعملوه بحقن وعمليات تجميل ، النهاردة هنقولك تعملي ده ازاي في البيت من خلال تمارين لنحت الوش عن طريق اللسان.

تمارين لنحت الوش عن طريق اللسان:

“الدقن المزدوجة” هو الامتلاء اللي بيتشكل تحت الدقن بسبب تراكم الدهون في المنطقة دي ، وده طبيعي انه يحصل ، وبيكون سببه ان العضلة اللي بتربط ما بين الرقبة والدقن بتضعف ، وبالتالي ده بيأدي لتراكم دهون اكتر في المكان ده وبتتكون الدقن المزدوجة.

وضعية اللسان الضعيفة بتأدي لارخاء العضلات ، وبتبدأ الدقن المزدوجة في التكون ، والمتخصصين كشفوا اننا لو اتعلمنا كيفية وضع اللسان بشكل صحيح ، ده ممكن يخلصك من الدقن المزدوجة ويحسن خط الفك.

1- التمرين 1:

1- حطي طرف لسانك في سقف حلقك ، خلف الاسنان العلوية مباشرة ، واضغطي عليه.

2- اسحبي باقي لسانك بشكل مسطح مقابل سقف الفم.

3- اقفلي الفم واتنفسي بشكل طبيعي ، وحاولي انك تخليه على الوضع ده في كل الاوقات او دايما باكتر قدر ممكن.

2- التمرين 2:

لو مش هتقدري تعملي التمرين اللي فات جربي ده:

1- قولي حرف “N” وثبتي اللسان على الوضع ده.

2- وامتصي الجزء الخلفي من اللسان على الحنك (الجزء الداخلي من الفم).

3- اعملي ضغط على الجزء الخلفي من اللسان واتأكدي من استمرار الضغط مع الدفع لفوق.

4- حاولي تعملي الوضع ده طول الوقت ، ولو نسيتي طريقة الوضع الصحيح ، ارجعي قولي حرف “N”تاني عشان تعملي الوضع بشكل صح مرة تانية.

3- التمرين 3:

تمرين كمان تقدري تعمليه:

1- هاتي قطعة لبان كبيرة وافرديها على سقف الحلق.

2- ابدأي بالجزء الخلفي من اسنانك وبعدها افرديها بلسانك لورا على قد ما تقدري.

3- بعد ما تخلصي ، تقدري تمضغي اللبانة مرة تانية وتكرري نفس الحركة.

طريقة التمارين بالفيديو:

مين سمع عن وضعية اللسان الصحيحة قبل كده؟ اللي ماسمعش عنها ومجربهاش ياللا يجربها ويشاركنا النتيجة.

7 تمارين فعالة للتخلص من الدقن المزدوجة