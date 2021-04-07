ازاي وضع اللسان ممكن يغير شكل وشك

الدقن المزدوجة بتتشكل نتيجة الوراثة, الشيخوخة وزيادة الوزن ، ولكن الحقيقة ان في سبب كمان ممكن يسبب الدقن المزدوجة وهو وضع اللسان الغير مناسب ، ولكن الخبر الحلو انك تقدري تتخلصي من المشكلة دي ومش بس كده كمان تحديد ونحت الوش وابراز عضم الفك اللي كل الفنانات دلوقتي بيروحوا يعملوه بحقن وعمليات تجميل ، النهاردة هنقولك تعملي ده ازاي في البيت من خلال تمارين لنحت الوش عن طريق اللسان.
تمارين لنحت الوش عن طريق اللسان:
“الدقن المزدوجة” هو الامتلاء اللي بيتشكل تحت الدقن بسبب تراكم الدهون في المنطقة دي ، وده طبيعي انه يحصل ، وبيكون سببه ان العضلة اللي بتربط ما بين الرقبة والدقن بتضعف ، وبالتالي ده بيأدي لتراكم دهون اكتر في المكان ده وبتتكون الدقن المزدوجة.
وضعية اللسان الضعيفة بتأدي لارخاء العضلات ، وبتبدأ الدقن المزدوجة في التكون ، والمتخصصين كشفوا اننا لو اتعلمنا كيفية وضع اللسان بشكل صحيح ، ده ممكن يخلصك من الدقن المزدوجة ويحسن خط الفك.
1- التمرين 1:
1- حطي طرف لسانك في سقف حلقك ، خلف الاسنان العلوية مباشرة ، واضغطي عليه.
2- اسحبي باقي لسانك بشكل مسطح مقابل سقف الفم.
3- اقفلي الفم واتنفسي بشكل طبيعي ، وحاولي انك تخليه على الوضع ده في كل الاوقات او دايما باكتر قدر ممكن.
2- التمرين 2:
لو مش هتقدري تعملي التمرين اللي فات جربي ده:
1- قولي حرف “N” وثبتي اللسان على الوضع ده.
2- وامتصي الجزء الخلفي من اللسان على الحنك (الجزء الداخلي من الفم).
3- اعملي ضغط على الجزء الخلفي من اللسان واتأكدي من استمرار الضغط مع الدفع لفوق.
4- حاولي تعملي الوضع ده طول الوقت ، ولو نسيتي طريقة الوضع الصحيح ، ارجعي قولي حرف “N”تاني عشان تعملي الوضع بشكل صح مرة تانية.
3- التمرين 3:
تمرين كمان تقدري تعمليه:
1- هاتي قطعة لبان كبيرة وافرديها على سقف الحلق.
2- ابدأي بالجزء الخلفي من اسنانك وبعدها افرديها بلسانك لورا على قد ما تقدري.
3- بعد ما تخلصي ، تقدري تمضغي اللبانة مرة تانية وتكرري نفس الحركة.
طريقة التمارين بالفيديو:
مين سمع عن وضعية اللسان الصحيحة قبل كده؟ اللي ماسمعش عنها ومجربهاش ياللا يجربها ويشاركنا النتيجة.
7 تمارين فعالة للتخلص من الدقن المزدوجة
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