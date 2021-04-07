طريقة تحضير صينية الدجاج الحار بالتورتيلا دائما أطباق الدجاج تحظى بحب الكثير ومن اهم الوجبات المفضلة لأنها لذيذ الطعم وشهية خفيفة على المعدة وبها كمية هائلة من البروتينات التي يحتاج إليها الجسم كما أن الدجاج يعد بأكثر من طريقة فيمكن تخضيره وتقديمه مشويا أو مقليا بالزيت ويمكن تناوله مع الأرز والخضار و طبق المقبلات و يوجد الكثير من طرق الطهي الخاصة بالدجاج واستخدام الكثير من مختلف التوابل في هذا المقال سوف نقدم طريقة عمل تحضير صينية الدجاج الحار بالتورتيلا خطوات سهلة على كل ربه منزل. طريقة عمل صينية الدجاج الحار بالتورتيلا ومكوناتها طريقة عمل صينية الدجاج الحار بالتورتيلا ومكوناتها المكونات.. نص كاس من الأرز.

خمس ملاعق كبيرة زيت زيتون.

ثلاثة كؤوس من الطماطم مكعبات.

ثلاث فصوص ثوم مفرومين فرم ناعم.

حبة بصل كبيرة مكعبات.

اربع ملاعق صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

اثنين ملعقة صغيرة من الكمون.

اثنين ملعقة صغيرة من بابريكا.

اثنين صدور دجاج مخلي من العظم والجلد مقطع مكعبات صغيرة.

فلفل اسود طازج مطحون.

ملح كوشير خشن.

عبوة من الفاصوليا مغسولة ومصفاة 15 أوقية.

عبوة لوبيا مغسولة ومصفاة 15 أوقية.

وعاء زجاجي صلصة الفيردي الخضراء16 أوقية.

18 تورتيلا الدقيق (أو الذرة حسب الحجم).

عبود ذره مصفاة 11 أونصة.

750 غرام جبن جاك تشيدر مبشور.

2 كاس من صلصة الانشيلادا الجاهزة. للتقديم: كزبرة طازجة مفرومة فرم ناعم.

كريمة قشطه حامضة. طريقة عمل وصفة طاجن تورلي الدجاج الحار أولا قومي بطهي الأرز كما هو موجة على العبوة واتركيه جانبا للاستعمال اللاحق.

قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 170 درجة مئوية.

احضري مقلاة كبيرة على نار متوسطة وضعي فيها الزيت بعد أن يسخن ضيفي الطماطم والبصل والثوم.

قلبي المكونات مع بعضها لمدة دقيقة أو اثنين ثم ضيفي 2 ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار مع ملعقة صغيرة من البابريكا مع ملعقة صغيرة من الكمون وقومي بالتقليب حتى تمتزج المكونات مع بعضها على النار لمدة دقيقتين.

قومي بنقل الخليط في وعاء اخر ويترك جانبا للاستعمال اللاحق.

سخني معلقتين من الزيت في نفس المقلاة ثم ضيفي الدجاج وقلبه مع الزيت مع وضع معلقتين مسحوق الفلفل الحار المتبقي و إضافة ملعقة صغيرة من البابريكة و ملعقة صغيرة من الكمون وقليل من الفلفل والملح ثم يطهى الخليط مع التقليب حتى يكتسب اللون الذهبي البني و يتم نضجه في خلال خمس دقائق.

ضيفي كوب من الماء مع التقليب لعمل صلصة.

تترك الصلصة على النار حتى تغلي حوالي دقيقتين.

ضيفي اللوبيا والفاصوليا مع التقليب الجيد للخليط ثم يترك جانبا.

التجميع النهائي: سكوبي نصف الوعاء الزجاجي من صلصة الفيردي الخضراء حوالي كوب في قاعه كسرول خزفي أو قدر قصدير ذو الاستعمال مرة واحدة.

ثم ضيفي نصف كمية التورتيلا على وجه الصلصة الباردة ثم ادخلي حواف التورتيلا في جانبي الصحن.

قومي بتوزيع ملعقة من الأرز فوق التورتيلا ثم وزعي خليط الطماطم فوق الأرز ثم رشي رشه الذرة فوق الطماطم.

ثم اضيفي خليط الدجاج والفاصوليا ثم ضفي نصف كمية الجبن ثم اسكبي عليهم اكثر من نصف صلصة الانشيلادا.

ثم ضيفي طبقة من التورتيلا المتبقية واسكبي فوقها بقيت صلصة الفيردي وصلصة الانشيلادا ورشي باقي الجبن.

ثم غطي الكاسرول بورق الألومنيوم لمدة عشرون دقيقة ليتم النطج ثم قومي بإزالة القصدير وأعيده الى الفرن واخبزيها حتى يسخن الكسرول ويغلي من على الوجه لمده 15 الى 20 دقيقة.

اتركي الكسرول جانبا حتى يهدا قليلا قبل التقديم حتى يتماسك وقدميه مع القشطه الحامضة ورشة كزبرة من على الوجه وصحة وهناء. تورلي دايت لأصحاب الرجيم مقدم من الشيف سالي فؤاد طريقة عمل وصفة طاجن تورلي الدجاج الحارتورلي دايت لأصحاب الرجيم مقدم من الشيف سالي فؤاد مقادير تورلي دايت:- ربع كيلو لحمه حمراء مقطعة مكعبات خالية من الدهون.

ملعقة كبيرة زيت نباتي.

2 حبه بصل مكعبات مشوحه حتى تذبل و تتحول الى اللون الذهبي.

كوب من الجزر مكعبات.

2 حبه كوسه مكعبات.

2 ملعقة كبيرة من الصلصة.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود مطحون.

حبه ورق لورا.

ماء حسب احتياج كمية الطبخ.

ملعقة كبيرة من النشا.

فلفل احمر حار. طريقة التحضير ضعي مقلاة على نار متوسطة الحرارة ثم ضعي فيها الزيت ثم يضاف الكوسا والجزر.

ثم تضاف الصلصة والملح والفلفل الأسود المطحون والبصل وورق اللورا.

ضعي الخليط السابق في صينية أو طاجن.

قومي بتذويب النشا في قليل من المرقة ثم ضيفيه الى المكونات السابقة في الطاجن.

ثم قومي بإضافة باقي المرقة وضعي الطاجن في الفرن السابق تسخينه وبعد أن يتم نضخه يخرج من الفرن ويزين بالفلفل الحار وبالهناء والشفاء. طريقة التحضير الوسوم

طريقة تحضير صينية الدجاج الحار بالتورتيلا دائما أطباق الدجاج تحظى بحب الكثير ومن اهم الوجبات المفضلة لأنها لذيذ الطعم وشهية خفيفة على المعدة وبها كمية هائلة من البروتينات التي يحتاج إليها الجسم كما أن الدجاج يعد بأكثر من طريقة فيمكن تخضيره وتقديمه مشويا أو مقليا بالزيت ويمكن تناوله مع الأرز والخضار و طبق المقبلات و يوجد الكثير من طرق الطهي الخاصة بالدجاج واستخدام الكثير من مختلف التوابل في هذا المقال سوف نقدم طريقة عمل تحضير صينية الدجاج الحار بالتورتيلا خطوات سهلة على كل ربه منزل. طريقة عمل صينية الدجاج الحار بالتورتيلا ومكوناتها طريقة عمل صينية الدجاج الحار بالتورتيلا ومكوناتها المكونات.. نص كاس من الأرز.

خمس ملاعق كبيرة زيت زيتون.

ثلاثة كؤوس من الطماطم مكعبات.

ثلاث فصوص ثوم مفرومين فرم ناعم.

حبة بصل كبيرة مكعبات.

اربع ملاعق صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

اثنين ملعقة صغيرة من الكمون.

اثنين ملعقة صغيرة من بابريكا.

اثنين صدور دجاج مخلي من العظم والجلد مقطع مكعبات صغيرة.

فلفل اسود طازج مطحون.

ملح كوشير خشن.

عبوة من الفاصوليا مغسولة ومصفاة 15 أوقية.

عبوة لوبيا مغسولة ومصفاة 15 أوقية.

وعاء زجاجي صلصة الفيردي الخضراء16 أوقية.

18 تورتيلا الدقيق (أو الذرة حسب الحجم).

عبود ذره مصفاة 11 أونصة.

750 غرام جبن جاك تشيدر مبشور.

2 كاس من صلصة الانشيلادا الجاهزة. للتقديم: كزبرة طازجة مفرومة فرم ناعم.

كريمة قشطه حامضة. طريقة عمل وصفة طاجن تورلي الدجاج الحار أولا قومي بطهي الأرز كما هو موجة على العبوة واتركيه جانبا للاستعمال اللاحق.

قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 170 درجة مئوية.

احضري مقلاة كبيرة على نار متوسطة وضعي فيها الزيت بعد أن يسخن ضيفي الطماطم والبصل والثوم.

قلبي المكونات مع بعضها لمدة دقيقة أو اثنين ثم ضيفي 2 ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار مع ملعقة صغيرة من البابريكا مع ملعقة صغيرة من الكمون وقومي بالتقليب حتى تمتزج المكونات مع بعضها على النار لمدة دقيقتين.

قومي بنقل الخليط في وعاء اخر ويترك جانبا للاستعمال اللاحق.

سخني معلقتين من الزيت في نفس المقلاة ثم ضيفي الدجاج وقلبه مع الزيت مع وضع معلقتين مسحوق الفلفل الحار المتبقي و إضافة ملعقة صغيرة من البابريكة و ملعقة صغيرة من الكمون وقليل من الفلفل والملح ثم يطهى الخليط مع التقليب حتى يكتسب اللون الذهبي البني و يتم نضجه في خلال خمس دقائق.

ضيفي كوب من الماء مع التقليب لعمل صلصة.

تترك الصلصة على النار حتى تغلي حوالي دقيقتين.

ضيفي اللوبيا والفاصوليا مع التقليب الجيد للخليط ثم يترك جانبا.

التجميع النهائي: سكوبي نصف الوعاء الزجاجي من صلصة الفيردي الخضراء حوالي كوب في قاعه كسرول خزفي أو قدر قصدير ذو الاستعمال مرة واحدة.

ثم ضيفي نصف كمية التورتيلا على وجه الصلصة الباردة ثم ادخلي حواف التورتيلا في جانبي الصحن.

قومي بتوزيع ملعقة من الأرز فوق التورتيلا ثم وزعي خليط الطماطم فوق الأرز ثم رشي رشه الذرة فوق الطماطم.

ثم اضيفي خليط الدجاج والفاصوليا ثم ضفي نصف كمية الجبن ثم اسكبي عليهم اكثر من نصف صلصة الانشيلادا.

ثم ضيفي طبقة من التورتيلا المتبقية واسكبي فوقها بقيت صلصة الفيردي وصلصة الانشيلادا ورشي باقي الجبن.

ثم غطي الكاسرول بورق الألومنيوم لمدة عشرون دقيقة ليتم النطج ثم قومي بإزالة القصدير وأعيده الى الفرن واخبزيها حتى يسخن الكسرول ويغلي من على الوجه لمده 15 الى 20 دقيقة.

اتركي الكسرول جانبا حتى يهدا قليلا قبل التقديم حتى يتماسك وقدميه مع القشطه الحامضة ورشة كزبرة من على الوجه وصحة وهناء. تورلي دايت لأصحاب الرجيم مقدم من الشيف سالي فؤاد طريقة عمل وصفة طاجن تورلي الدجاج الحارتورلي دايت لأصحاب الرجيم مقدم من الشيف سالي فؤاد مقادير تورلي دايت:- ربع كيلو لحمه حمراء مقطعة مكعبات خالية من الدهون.

ملعقة كبيرة زيت نباتي.

2 حبه بصل مكعبات مشوحه حتى تذبل و تتحول الى اللون الذهبي.

كوب من الجزر مكعبات.

2 حبه كوسه مكعبات.

2 ملعقة كبيرة من الصلصة.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود مطحون.

حبه ورق لورا.

ماء حسب احتياج كمية الطبخ.

ملعقة كبيرة من النشا.

فلفل احمر حار. طريقة التحضير ضعي مقلاة على نار متوسطة الحرارة ثم ضعي فيها الزيت ثم يضاف الكوسا والجزر.

ثم تضاف الصلصة والملح والفلفل الأسود المطحون والبصل وورق اللورا.

ضعي الخليط السابق في صينية أو طاجن.

قومي بتذويب النشا في قليل من المرقة ثم ضيفيه الى المكونات السابقة في الطاجن.

ثم قومي بإضافة باقي المرقة وضعي الطاجن في الفرن السابق تسخينه وبعد أن يتم نضخه يخرج من الفرن ويزين بالفلفل الحار وبالهناء والشفاء. طريقة التحضير

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