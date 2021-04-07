الخلطة الجبارة لتفتيح وتقشير الوجه من أول مرة لبشرة منعشة وأكثر إشراقاً، تحلم كل فتاة بالوجه المثالي والخالي من العيوب أو الشوائب حيث أن جمال المرأة يبدأ من العناية بوجهها، ولذلك تسعي للبحث عن أفضل الطرق للحصول علي بشرة نظيفة ومشرقة، ولكن مشاكل البشرة كثيرة وتتعرض لعوامل خارجية تتسبب في اسمرارها مثل عدم تنظيف البشرة باستمرار أو تقشيرها بانتظام للتخلص من طبقة الجلد الميتة، وذلك لأن تقشير البشرة من الخطوات الأساسية لتتمتعي بوجه مضيء وناعم، ويمكنك الحصول علي بشرة ناصعة البياض ومنعشة من خلال استخدام مكونات طبيعية بسيطة ولكن لها تأثير رائع.

أقوي خلطة لتفتيح وتقشير الوجه في دقائق بمكونات بسيطة وفعالة

تفتيح وتقشير الوجه من أكثر الأمور التي تهتم بها كل النساء لأنها تريد أن تتمتع بوجه منعش ونضر، ولكن المنتجات الكيميائية ليست الحل المثالي للحصول علي بشرة بيضاء وخالية من أي مشاكل، حيث أنها تضر بطبقة الجلد الداخلية والخارجية في حين أنه توجد الكثير من الخلطات الطبيعية والتي تساعد علي تبييض وتقشير الوجه وكذلك اليدين بنتيجة فعالة من أول مرة.

خلطة الكركديه المطحون وعصير الليمون لتفتيح وتقشير الوجه

يعد الكركديه مقشر رائع للبشرة حيث يساعد علي إزالة طبقة الجلد الميت والتخلص من الأوساخ والشوائب العالقة، لبشرة نضرة وصافية كما يساعد علي تبييض الوجه وإزالة تصبغات الجلد وتوحيد لونها.

2 ملعقة كبيرة من الكركديه المطحون.

عصير نصف ليمونه.

2 ملعقة صغيرة ن ماء الورد.

قومي بخلط المكونات جيداً ثم توضع علي الوجه مع التدليك في حركات دائرية لمدة 5 دقائق، ثم يترك لمدة 30 دقيقة حتي يجف.

يغسل الوجه بالماء ويتم وضع كريم مرطب، وتستخدم هذه الخلطة مرتين في الأسبوع لبشرة أكثر إشراق وانتعاش.

مكونات خلطة تفتيح وتقشير الوجه من أول مرةطريقة تحضير خلطة تفتيح وتقشير الوجه وكيفية الاستخدام لوجه مضيء