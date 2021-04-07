المكون العجيب ضعيه في الشامبو يخترق فورة الرأس وينمو الشعر الخفيف بغزارة

ضعيه في الشامبو يخترق فورة الرأس وينمو الشعر حيث أن الكثير من السيدات تعاني بدرجة كبيرة من مشكلة تساقط الشعر بغزارة مما يؤدي للإصابة بالصلع وورجود الكثير من الفراغات بفروة الرأس وبين خصلات الشعر، ويقومون بالبحث عن أفضل الطروق والوسائل التي تساعد في زيادة طول وكثافة الشعر طبيعياً وهذا ما نساعدك به اليوم.



يعد القرنفل من أهم المكونات الطبيعية الفعالة والمليئة بالكثير من الفوائد الجمة للعناية بصحة ونمو الشعر بغزارة، لذا ننصح دائماً باستخدامه بعدة طرق متنوعة بانتظام من أجل الحصول على أفضل النتائج ويمد الشعر بالكثير من الفوائد منها:

يساعد في منع تساقط الشعر وتقوية البصيلة والجذور.

يستخدم في التخلص من هيشان الشعر وتقصيفه.

ينشط الدورة الدموية لفروة الرأس مما يساعد في زيادة كثافته.

يمنح الشعر رائحة عطرة.

يضاف للشامبو ليحفز نمو الشعر ويمنحه ملمس ناعم.

يقضي على القشرة من خلال تطهير وتنظيف فروة الرأس.

كل ما عليك فعله هو أن تقومي بخلط بعض حبوب القرنفل المحمص مع عبوة من الشامبو المناسب لنوع شعرك.

يتم تقليب المكونات معاً حتى تلاحظين تغير لون الشامبو للأسود الداكن.

نقوم بوضع الخليط على الشعر وفروة الرأس المبللة مع التدليك برفق لعدة دقائق حتى تحفز البصيلة على النمو.

من ثم نقوم بشطف الشعر وننصح بتطبيق الوصفة مرتين أو ثلاث مرات بالأسبوع للحصول على أفضل النتائج.