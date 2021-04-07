الوصفة الجبارة للقضاء علي الشعر الأبيض والشيب المبكر وعدم عودته نهائياً، تعاني أغلب النساء من مشكلة الشعر الأبيض أو الشيب المبكر حيث أصبحت منتشرة بين العديد من الفئات، ولكن هناك العديد من الأسباب التي تؤدى إلى ظهور الشعر الأبيض أهمها التقدم في العمر أو أسباب نفسية مثل التوتر والقلق أو لأسباب متعلقة بالوراثة، وعلي الرغم من معرفة الأسباب إلا أن علاجها أصبح ليس صعباً، ولكن الكثير من النساء تلجأ إلي الطرق السريعة مثل صبغ الشعر باعتباره الحل البسيط والأمثل ولكن الصبغات تسبب ضرر كبير علي بصيلات الشعر حيث تحتوي تلك الصبغات على مواد كيميائية مما يجعلها تضعف البصيلات.

وصفة سريعة للتخلص من الشعر الأبيض والشيب المبكر بدون رجعة

يعد الشعر الأبيض والشيب المبكر من الأمور المزعجة التي تؤرق الكثير من الفتيات، حيث يمنحها عمراً أكبر وهذا ما لا تحبذه كل النساء، وذلك لأنها تريد الاحتفاظ بجمالها وأنوثتها ولهذا تعتبر الوصفات الطبيعية من أفضل الحلول السريعة والآمنة وتعطيك نتيجة فعالة وبدون أي آثار جانبية لذلك سنقدم لكى وصفة أوراق الكاري وزيت جوز الهند للتخلص من شيب الشعر والشعر الأبيض.

وصفة أوراق الكاري وزيت جوز الهند للقضاء علي الشعر الأبيض والشيب المبكر

تعمل أوراق الكاري علي زيادة قتامة الشعر كما تساعد علي إخفاء الشيب، وتعد أوراق الكاري منشط طبيعي لإعادة مادة الميلانين للشعر، وزيت جوز الهند يعمل علي استرجاع لون الشعر الطبيعي وذلك من خلال تحسين صحة فروة الرأس والبصيلات.

حفنة صغيرة من أوراق الكاري.

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

مكونات وصفة التخلص من الشعر الأبيض والشيب المبكر بسرعة فائقةطريقة تحضير وصفة القضاء علي الشعر الأبيض والشيب المبكر وكيفية الاستخدام

لتحضير وصفة أوراق الكاري وزيت جوز الهند للتخلص من الشعر الأبيض والشيب المبكر نتبع الأتي:-

أولاً قومي بوضع أوراق الكاري في إناء علي النار ثم أضيفي زيت جوز الهند.

ثانياً اتركيهم علي نار هادئة حتي الغليان ويصبح لون الخليط أسود.

ثالثاً يصفي الزيت ويترك ليبرد ثم يدهن به فروة الرأس مع التدليك والتركيز علي أماكن الشيب.

رابعاً يترك لمدة 45 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر وتستخدم هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

وصفة زيت جوز الهند وعصير الليمون للتخلص من الشعر الأبيض والشيب المبكر

زيت جوز الهند يعد من أفضل الزيوت المعالجة لشيب الشعر، حيث يحتوي علي خصائص وأحماض دهنية تحافظ علي لون الشعر وحمايته من الشيب المبكر، وعصير الليمون يحتوي علي فيتامين سي كما يحتوي علي عناصر هامة تعمل علي حماية الخلايا الصبغية في بصيلات الشعر.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

3 ملاعق صغيرة من عصير الليمون.

قومي بمزج المكونات ثم يتم تدليك فروة الرأس والشعر الأبيض جيداً، ثم يترك علي الشعر لمدة ساعة.

يغسل الشعر بالماء والشامبو وتستخدم هذه الوصفة مرتين أسبوعياً للقضاء علي الشعر الأبيض والشيب المبكر نهائياً.

مكونات وصفة التخلص من الشعر الأبيض والشيب المبكر نهائياًطريقة تحضير الوصفة وكيفية الاستخدام لشعر طبيعي بدون شيب