علامات تدل علي ان فيروس كورونا الجديد قد هاجم الغدة الدرقية، ويأتي هذا الأمر ضمن العديد من أجهزة الجسم التي يعمد فيروس كورونا الجديد لمهاجمتها مثل الرئتين والدماغ والاعصاب.

وبحسب العديد من تقارير الحالات المرضية لمرض كوفيد 19، تبين ان فيروس كورونا الجديد يمكن ان يسبب التهاب الغدة الدرقية مع تداعيات صحية متفاوتة نستعرضها سوياً.

علامات تدل علي ان فيروس كورونا الجديد قد هاجم الغدة الدرقية

تقع الغدة الدرقية امام القصبة الهوائية وتحوي خلايا خاصة تحمل اسم الخلايا الحويصيلة، وظيفتها افراز هرمونات الغدة.

والغدة الدرقية من الغدد الصماء اي أنه تفرز هرموناتها مباشرة الى الدم بدون قناة. وتتحكم بعملية الايض الحيوي لانتاج الطاقة في الجسم. وتعمل الغدة النخامية على افراز الهرمون المحفز للغدة الدرقية، ما يحفزها على العمل.

ومعلوم ان الغدة النخامية مسؤولة بشكل اساسي عن انتاج هرمون الثيروكسين T4 وهرمون ثلاثي يود الثيرونين T3 الذي يتحول الى ثيروكسين بالنسيج الجسمي، ويتنقلان عبر مجرى الدم لكافة اجزاء الجسم، ويلعبان دوراً بارزاً في التحكم بالعديد من الانشطة في الجسم مثل تبادل السكريات والبروتينات والدهون وتنشيط الدورة الدموية.

ويشير تقرير شبكة "مدونة كلية بايلور للطب" الذي أعدها ريمون غروغان، أستاذ الجراحة المساعد في قسم جراحة الأورام بالكلية، الى ان عدوى كوفيد 19 تتسبب بمشاكل في الغدة الدرقية لدى نسبة قليلة من المصابين (15-30%)، خصوصاً الذين كانت اصابتهم شديدة وحاجتهم لدخول المستشفى.

لكن هذه التغيرات محدودة وعادة ما تعود وظيفة الغدة الدرقية للعمل فور زوال العدوى، بحسب غروغان.

وهناك نوعان من الخلل الوظيفي في الغدة الدرقية يرتبطان بشكل واضح بعدوى كوفيد 19، هما قصور الغدة الدرقية والتسمم الدرقي.

وعلامات تدل علي ان فيروس كورونا الجديد قد هاجم الغدة الدرقية دوت الخليج التالية:

الامساك.

جفاف الجلد.

الشعور الزائد بالبرد.

زيادة الوزن بصورة غير طبيعية.

الاكتئاب .

مشاكل في الذاكرة .

تضخم وتصلب المفاصل .

ألم المفاصل .

انتفاخ الوجه .

بحة الصوت.

الدورة الشهرية الغزيرة او عدم انتظام الحيض.

وكلها علامات على قصور عمل الغدة الدرقية.

اما فرط نشاط الغدة الدرقية فيحمل العلامات التالية على مرضى كوفيد 19:

تسارع حركة الامعاء والاسهال.

فقدان الشعر.

ارتفاع ضغط الدم.

الغثيان والتقيؤ.

تضخم الغدة الدرقية.

فقدان مفاجئ للوزن حتى مع تناول الطعام بكميات كبيرة.

تسارع نبضات القلب .

زيادة الشهية للاكل.

القلق والعصبية.

التعرق الزائد.

تغيرات في الدورة الشهرية.

زيادة الحساسية للاجواء الساخنة.

صعوبات النوم.

الارتعاش.

جحوظ العينين.

وبالنسبة لعلامات التسمم الدرقي، فهي زيادة الحساسية للجو الساخن، وخفقان القلب، والتعب، وخسارة الوزن، وضعف العضلات، فضلاً عن اضطراب الدورة الشهرية، والرعشة، وعدم انتظام دقات القلب.