طريقة تحضير دجاج بالفرن مع الخضار حيث يعد من اهم الأغدية الأساسية على المائدة ويستخدم في جميع مطابخ العالم ولكن تتنوع طريقة طهيه حسب مذاق شعب كل بلد ويقدم بأكثر من طريقة منها المشوي والمقلي ويمكن أكلة مع الأرز والخضار وغير ذلك الدجاج غنى بالبروتين المفيد لصحة الجسم كما تتميز هذه الوجبة بسهولة تحضيرها لان يوجد الكثير من الأشخاص ليس لديهم الوقت الكافي في تحضير الأطباق المعقدة وتوافر كل مقاديرها في كل منزل من خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني الإخباري سوف نقوم بتحضير اسرع وأسهل صنية خضار بالدجاج بالفرن. طريقة عمل الدجاج بالخضار في الفرن ومكوناته طريقة عمل الدجاج بالخضار في الفرن ومكوناته المكونات.. كيلو من الدجاج مقطع حسب الرغبة بعظمه.

معلقه صغيرة كل من ( كزبرة جافة مطحونة- مسحوق الكمون – بصل بودر- ثوم بودر- بابريكا – كركم).

ملعقة صغيرة كل من ( بهارات كاري- زنجبيل مطحون – فلفل اسود مطحون – ملح).

حبه بصل كبيرة مفرومة فرم ناعم.

ملعقة ثوم مفروم فرم ناعم.

حبتان من قرون الفلفل الاخضر المفروم.

حبتان جزر متوسطتان الحجم.

حبتان من البطاطا مقطعه لأربع قطع.

10 وحدات من الفطر الطازج.

كوب من الفاصوليا الخضراء.

حبه طماطم واحدة مقطعة الى أربعة. طريقة تحضير وصفة الدجاج بالفرن مع الخضار في وعاء عميق ضعي كل من الثوم البودر والبصل البودر والبابريكا والكركم والكمون والكزبرة والزنجبيل والفلفل الأسود والملح و اخلطي جميع البهارات جيدا حتى تمتزج ببعضها. قسمي البهارات الى نصفين وخذي القسم الأول منها وافركي بها قطع الدجاج جيد. ثم ضيفي البصل والثوم البودر الى قطع الدجاج مع التقليب الجيد. احضري صينية الفرن لطهي الدجاج ونضع فيها كيس الشواء ثم نضع بداخله الجزر والفاصوليا والبطاطا والفطر والطماطم ثم ضعي الكمية المتبقية من القسم الأول من البهارات مع تقليب المكونات داخل الكيس جيدا حتى تتوزع البهارات على الخضار ثم نضع قطع الدجاج فوق الخضار و نغلق الكيس حسب المعلومات الاسترشادية الموجودة على العبوة. نضع الصينية على الرف الأوسط في فرن سابق التسخين على درجة حرارة 180 درجة. يترك الدجاج بالخضار في الفرن لمدة ساعة الى ساعة ونصف حتى ينضج الدجاج جيدا بالخضار. قومي بإخراج الصينية من الفرن واتركيها لمدة خمس دقائق ثم افتحي الكيس بحذر وسكوبي الدجاج بالخضار في طبق التقديم المفضل لديكي بجانب طبق الأزر والصلطة وبالهناء والشفاء. طريقة تحضير وصفة الدجاج بالفرن مع الخضار الوسوم

طريقة تحضير دجاج بالفرن مع الخضار حيث يعد من اهم الأغدية الأساسية على المائدة ويستخدم في جميع مطابخ العالم ولكن تتنوع طريقة طهيه حسب مذاق شعب كل بلد ويقدم بأكثر من طريقة منها المشوي والمقلي ويمكن أكلة مع الأرز والخضار وغير ذلك الدجاج غنى بالبروتين المفيد لصحة الجسم كما تتميز هذه الوجبة بسهولة تحضيرها لان يوجد الكثير من الأشخاص ليس لديهم الوقت الكافي في تحضير الأطباق المعقدة وتوافر كل مقاديرها في كل منزل من خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني الإخباري سوف نقوم بتحضير اسرع وأسهل صنية خضار بالدجاج بالفرن. طريقة عمل الدجاج بالخضار في الفرن ومكوناته طريقة عمل الدجاج بالخضار في الفرن ومكوناته المكونات.. كيلو من الدجاج مقطع حسب الرغبة بعظمه.

معلقه صغيرة كل من ( كزبرة جافة مطحونة- مسحوق الكمون – بصل بودر- ثوم بودر- بابريكا – كركم).

ملعقة صغيرة كل من ( بهارات كاري- زنجبيل مطحون – فلفل اسود مطحون – ملح).

حبه بصل كبيرة مفرومة فرم ناعم.

ملعقة ثوم مفروم فرم ناعم.

حبتان من قرون الفلفل الاخضر المفروم.

حبتان جزر متوسطتان الحجم.

حبتان من البطاطا مقطعه لأربع قطع.

10 وحدات من الفطر الطازج.

كوب من الفاصوليا الخضراء.

حبه طماطم واحدة مقطعة الى أربعة. طريقة تحضير وصفة الدجاج بالفرن مع الخضار في وعاء عميق ضعي كل من الثوم البودر والبصل البودر والبابريكا والكركم والكمون والكزبرة والزنجبيل والفلفل الأسود والملح و اخلطي جميع البهارات جيدا حتى تمتزج ببعضها. قسمي البهارات الى نصفين وخذي القسم الأول منها وافركي بها قطع الدجاج جيد. ثم ضيفي البصل والثوم البودر الى قطع الدجاج مع التقليب الجيد. احضري صينية الفرن لطهي الدجاج ونضع فيها كيس الشواء ثم نضع بداخله الجزر والفاصوليا والبطاطا والفطر والطماطم ثم ضعي الكمية المتبقية من القسم الأول من البهارات مع تقليب المكونات داخل الكيس جيدا حتى تتوزع البهارات على الخضار ثم نضع قطع الدجاج فوق الخضار و نغلق الكيس حسب المعلومات الاسترشادية الموجودة على العبوة. نضع الصينية على الرف الأوسط في فرن سابق التسخين على درجة حرارة 180 درجة. يترك الدجاج بالخضار في الفرن لمدة ساعة الى ساعة ونصف حتى ينضج الدجاج جيدا بالخضار. قومي بإخراج الصينية من الفرن واتركيها لمدة خمس دقائق ثم افتحي الكيس بحذر وسكوبي الدجاج بالخضار في طبق التقديم المفضل لديكي بجانب طبق الأزر والصلطة وبالهناء والشفاء. طريقة تحضير وصفة الدجاج بالفرن مع الخضار

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