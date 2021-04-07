طريقة كفتة الأرز المصرية المشطشطة ونصائح وأسرار هامة لنجاحها

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طريقة كفتة الأرز المصرية المشطشطة التي يعشقها الكثير من الأشخاص، ونحن اعتدنا على تناولها بالطريقة العادية التي تتم من خلال وضعها بالصلصة، ويتم تناولها مع أطباق الأرز والكثير من الأطباق المتنوعة، وفي النهاية قد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدة طرق للابتكار بها فقد اعتاد المصريين بالقيام بالكفتة المحمرة، وتوضع بالصلصة، ولكن بالنهاية تعد كفتة الأرز المشطشطة من بين الأطعمة التي يتم تقديمها في العزومات والموائد الرمضانية، ونحن اليوم حرصنا أن نوفر لكم طريقة سهلة وبسيطة ومجربة لعمل الكفتة بالمنزل.طريقة كفتة الأرز المصرية المشطشطة
المكونات:
تعرفوا معنا اليوم على المكونات المستخدمة في عمل كفتة الأرز المصرية المشطشة بالمنزل:
- كيلو من اللحم المفروم الخالي من الدهون.
- كوبان من الأرز المغسول.
- حبتان من البصل.
- رأس ثوم.
- حزمة بقدونس.
- حزمة شبت.
- حزمة كزبرة.
- ملعقتين من النعناع الناشف.
- كمون.
- فلفل أسود.
- ملح.
- ملعقة شطة.
- والان نبدأ في طريقة كفتة الارز نبدأ بتجفيف الأرز بشكل جيد ومن ثم يوضع بكبة ويطحن حتى أن يصبح بودرة.
- من ثم نقوم بوضع البصل وتفرم بشكل جيد حتى نحصل على قوام ناعم، بعد ذلك نقوم بوضع الخضرة الناعمة البقدونس والشبت والكزبرة معاً.
- يضاف للخضرة البصل ومن ثم يضاف له التوابل وتقلب المكونات حتى تمام التجانس.
- نقوم بوضع الخليط بالكبة حتى تتجانس المكونات معاً، ونلم العجينة من الكبة وتترك قليلاً حتى ترتاح.
- نقوم بتشكيل كور العجين لدوائر أو أصابع كما تفضلين مع القيام بدهن اليدين بالزيت حتى لا يلتصق بها وعند الانتهاء منها.
- نقوم بوضع مقلاة من النوع الغير لاصق ونضع به كمية كبيرة من الزيت العزير ويترك حتى يسخن.
- نقوم بوضع الكفتة في الزيت وتقلب على الجهتين حتى تأخذ اللون الذهبي، ومن ثم توضع على ورق مناديل وتترك جانباً حتى تبرد.
- ونبدأ بتجهيز الصلصة ونضع بها الكفتة المحمرة وتترك حتى تنضج بشكل جيد وتقدم وبألف هنا وشفا.
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طريقة كفتة الأرز المصرية المشطشطة التي يعشقها الكثير من الأشخاص، ونحن اعتدنا على تناولها بالطريقة العادية التي تتم من خلال وضعها بالصلصة، ويتم تناولها مع أطباق الأرز والكثير من الأطباق المتنوعة، وفي النهاية قد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدة طرق للابتكار بها فقد اعتاد المصريين بالقيام بالكفتة المحمرة، وتوضع بالصلصة، ولكن بالنهاية تعد كفتة الأرز المشطشطة من بين الأطعمة التي يتم تقديمها في العزومات والموائد الرمضانية، ونحن اليوم حرصنا أن نوفر لكم طريقة سهلة وبسيطة ومجربة لعمل الكفتة بالمنزل.طريقة كفتة الأرز المصرية المشطشطة
المكونات:
تعرفوا معنا اليوم على المكونات المستخدمة في عمل كفتة الأرز المصرية المشطشة بالمنزل:
- كيلو من اللحم المفروم الخالي من الدهون.
- كوبان من الأرز المغسول.
- حبتان من البصل.
- رأس ثوم.
- حزمة بقدونس.
- حزمة شبت.
- حزمة كزبرة.
- ملعقتين من النعناع الناشف.
- كمون.
- فلفل أسود.
- ملح.
- ملعقة شطة.
- والان نبدأ في طريقة كفتة الارز نبدأ بتجفيف الأرز بشكل جيد ومن ثم يوضع بكبة ويطحن حتى أن يصبح بودرة.
- من ثم نقوم بوضع البصل وتفرم بشكل جيد حتى نحصل على قوام ناعم، بعد ذلك نقوم بوضع الخضرة الناعمة البقدونس والشبت والكزبرة معاً.
- يضاف للخضرة البصل ومن ثم يضاف له التوابل وتقلب المكونات حتى تمام التجانس.
- نقوم بوضع الخليط بالكبة حتى تتجانس المكونات معاً، ونلم العجينة من الكبة وتترك قليلاً حتى ترتاح.
- نقوم بتشكيل كور العجين لدوائر أو أصابع كما تفضلين مع القيام بدهن اليدين بالزيت حتى لا يلتصق بها وعند الانتهاء منها.
- نقوم بوضع مقلاة من النوع الغير لاصق ونضع به كمية كبيرة من الزيت العزير ويترك حتى يسخن.
- نقوم بوضع الكفتة في الزيت وتقلب على الجهتين حتى تأخذ اللون الذهبي، ومن ثم توضع على ورق مناديل وتترك جانباً حتى تبرد.
- ونبدأ بتجهيز الصلصة ونضع بها الكفتة المحمرة وتترك حتى تنضج بشكل جيد وتقدم وبألف هنا وشفا.
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