طريقة كفتة الأرز المصرية المشطشطة ونصائح وأسرار هامة لنجاحها

طريقة كفتة الأرز المصرية المشطشطة التي يعشقها الكثير من الأشخاص، ونحن اعتدنا على تناولها بالطريقة العادية التي تتم من خلال وضعها بالصلصة، ويتم تناولها مع أطباق الأرز والكثير من الأطباق المتنوعة، وفي النهاية قد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدة طرق للابتكار بها فقد اعتاد المصريين بالقيام بالكفتة المحمرة، وتوضع بالصلصة، ولكن بالنهاية تعد كفتة الأرز المشطشطة من بين الأطعمة التي يتم تقديمها في العزومات والموائد الرمضانية، ونحن اليوم حرصنا أن نوفر لكم طريقة سهلة وبسيطة ومجربة لعمل الكفتة بالمنزل.



تعرفوا معنا اليوم على المكونات المستخدمة في عمل كفتة الأرز المصرية المشطشة بالمنزل:

كيلو من اللحم المفروم الخالي من الدهون.

كوبان من الأرز المغسول.

حبتان من البصل.

رأس ثوم.

حزمة بقدونس.

حزمة شبت.

حزمة كزبرة.

ملعقتين من النعناع الناشف.

كمون.

فلفل أسود.

ملح.

ملعقة شطة.