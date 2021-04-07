وصفات طبيعية لتفتيح الأماكن الحساسة من الأمور التي تبحث عنها الكثر من السيدات، حيث يعتبر تفتيح المناطق الحساسة من أصعب الأمور التي قد تواجه الكثير من السيدات الذين يعانون من اللون الداكن في هذه المناطق، وتعتبر هذه المنطقة من أكثر المناطق التي يجب أن تتعامل السيدات بحرص عند استخدام أي وصفات لتفتيحها، لذلك ينصح دائما الكثير من السيدات بالتوجه إلى الوصفات الطبيعية التي تساعد في تفتيح هذه المناطق حتى إذا كانت تحتاج إلى وقت طويل ولكن لتجنب النتائج السلبية التي قد تضر بمثل هذه المناطق إذا تم استخدام وصفات كيميائية من الممكن أن تتحسس منها هذه المناطق.

هناك الكثير من السيدات التي تعاني من مشاكل اللون الغامق في المناطق الحساسة مثل منطقة تحت الإبط ومنطقة العانة وما جاورها، وفي كثير من الأحيان تخجل المرأة وتسبب لها الضيق لاكتساب مثل هذه المناطق اللون الغامق، لذلك تبذل الكثير من السيدات جهد كبير في عمل الوصفات الطبيعية والبحث عن أفضل المنتجات التي يمكن أن تساعد في حل هذه المشكلة.

أسباب أسمرار المناطق الحساسة

هناك الكثير من الطرق التي من الممكن أن تؤدي إلى اكتساب المناطق الحساسة اللون الغامق وليس من الضروري أن يكون سبب هذه المشكلة أي نوع من الأمراض أو المشكلات الصحية، ولكن في الغالب يظهر هذا اللون في المناطق الحساسة نتيجة الكثير من العوامل المختلفة التي تساهم في حدوث هذا الأمر مثل التعرض للشمس استخدام شفرة الحلاقة، استخدام الكريمات التي تعمل على إزالة الشعر الزائد، ومزيلات العرق.

ومن المؤكد أن هناك الكثير من الوصفات الكيميائية والكريمات التي يمكن استخدامها لتفتيح هذه المناطق ولكن يصعب التأكد من مدى إيجابية هذه المنتجات على الجسم. وكذلك لا يضمن عدم تحسس هذه المناطق من المنتجات الكيميائية لذلك يتجه الكثير من السيدات إلى البحث عن أهم الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها لحل مشكلة اللون الداكن في الجسم ومن المؤكد أن مثل هذه الوصفات لا تضر بالجسم.

أفضل وصفات طبيعية لتفتيح الأماكن الحساسة

ومن أفضل الوصفات التي يمكن استخدامها لحل مشكلة اللون الغامق في الأماكن الحساسة الاتي:

نبات البطاطا

حيث يحتوي نبات البطاطا على مواد حمضية تعمل على تبييض البشرة بطريقة طبيعية بدلاً من استخدام المنتجات الكيميائية التي من الممكن أن تؤدي إلى تهيج البشرة وحساسيتها، ويمكن استخدام البطاطا تحت منطقة الإبط عن طريق:

نقوم بوضع شريحة رفيعة من البطاطا على منطقة تحت الإبط ثم نقوم بالتدليك بشكل دائري لمدة دقتين.

من الممكن أن يتم عصر حبة بطاطا ونقوم بوضع العصير على المنطقة ثم نتركه لمدة نصف ساعة ثم نقوم بغسل المنطقة بالماء.

نبات الخيار

من المعروف أن نبات الخيار يساعد بطريقة كبيرة على تبييض البشرة وتفتيح اللون الداكن ويعد من أفضل وصفات طبيعية لتفتيح الأماكن الحساسة ويمكن استخدام الخيار بالطريقة التالية:

وضع قطعة رفيع من الخيار على المنطقة التي تريدين تفتيحها او عن طريق عصر الخيار ووضعه تحت الإبط.

كذلك يمكن استخدام عصير الخيار مع مسحوق الكركم وعصير الليمون إذا لم يتحسس الجسم منها ثم تقومي بوضع المزيج على المنطقة المراد تفتيحها لمدة نصف ساعة.

نبات الالوفيرا

يعتبر نبات الألوفيرا من أكثر النباتات التي يتم استخدامها لتفتيح البشرة بطريقة طبيعية وبكفاءة عالية عند استخدامه على فترات منتظمة. حيث تعمل الألوفيرا على تفتيح الجلد و إزالة كافة البقع الموجودة عليها، ذلك بالإضافة إلى تحسين الخلايا وإصلاحها وتجديدها. وينصح دائما باستخدام نبات الالوفيرا على المناطق الحساسة كل يوم للحصول على أفضل النتائج بسرعة.

عصير الليمون

يعتبر الليمون من أكثر العناصر المفيدة بالنسبة للبشرة والجسم ويعمل على تفتيح البشرة وإزالة كافة الخلايا الميتة الموجودة على الجلد ويعتبر أيضاً من ضمن وصفات طبيعية لتفتيح الأماكن الحساسة ويمكن استخدامه بالطريقة التالية:

يتم وضع عصير الليمون على المناطق المراد تفتيحه وعمل مساج لعدة دقائق ثم يترك على الجلد لمدة عشرون دقيقة.

ويتم شطفها وتنشيفها مع الحرص على استخدام هذه الطريقة يومياً في حالة عدم وجود أي طفح جلدي أو جروح في هذه المناطق حتى لا يسبب تهيجا للجلد.

كربونات الصوديوم

أثبتت التجارب أن كربونات الصوديوم تعمل على تفتيح المناطق الحساسة و تعطي نتائج فعالة وسريعة إذا تم تكرار العملية مرتين في الأسبوع مع الحرص دائما على عدم تطبيق هذه الوصفة إذا كان هناك أي جروح أو حروق في المنطقة المراد تفتيحها.

يتم استخدام ملعقة كبيرة من كربونات الصوديوم مع كمية ماء.

ويتم خلطهم مع بعض بشكل جيد ثم توضع العجينة على المنطقة المراد تفتيحها ويترك لمدة خمس دقائق ثم يتم شطف في المنطقة.

اللوز

يساعد اللوز وكذلك مشتقاته من الزيوت على تفتيح المناطق الداكنة، وذلك نتيجة لاحتوائه على مجموعة من العناصر مثل فيتامين A وفيتامين E. وذلك بجانب الكثير من الأحماض الدهنية الموجودة بزيت اللوز والتي تساعد على تنظيف الجلد وترطيبه و ينصح بترطيب المناطق الداكنة بزيت اللوز مرتين بالأسبوع.

نبات البندورة أو الطماطم

تعد الطماطم من أكثر النباتات التي تحتوي على مجموعة من الأحماض التي تساعد على التبييض وتفتيح البشرة وتعد من أهم وصفات طبيعية لتفتيح الأماكن الحساسة.

حيث تحتوي الطماطم على مضادات الأكسدة والتي تحمي البشرة من أشعة الشمس، كما يجعلها أقل حساسية ضد الأشعة الفوق البنفسجية والتي تعتبر العامل الرئيسي الذي يسبب تغير اللون إلى هذه المناطق.

كما تعمل الطماطم على التخلص من كافة الخلايا الميتة التي توجد على هذه هي المناطق، ويمكن تكرار هذه العملية مرة واحدة في اليوم وذلك عن طريق وضع شريحة من الطماطم في المنطقة المراد تبييضها وفرقها بحركة دائرية لعدة دقائق ثم يتم تركها لمدة خمس دقائق على الجلد وتغسل بالماء ويتم التنشيف.