قنبلة التفتيح الهندية للعرايس لتبييض العانة وتحت الابطين وسواد الجسم لن تصدقي النتيجة

تبييض العانة وتحت الابطين وسواد الجسم دائما الاسمرار التي يتواجد في الاماكن الحساسة تحت الابطين أو مابين الفخذين وحول الفم والكوع والركب يعتبر من أكثر المناطق التي تسبب ضرر نفسي كبير لدى أغلب الأشخاص مما يؤدي إلى الاستعانة بعض الماسكات الطبيعية التي سوف تزيد من تفتيح البشرة، وتعمل ايضا على التخلص من هذا الاسمرار لذلك وجدنا أن الحل الأمثل لعلاج هذه المشاكل هو الماسكات الفعالة والنهائية للقضاء علي سواد الجسم وتبييض فوري للاماكن الداكنة. قنبلة التفتيح الهندية للعرايس لتبييض العانة وتحت الابطين وسواد الجسم المكونات ثلاث ملاعق من الأسبرين المطحون.

ملعقة من عصير الليمون

ثلاث ملاعق من الفازلين.

ملعقة من زيت اللوز. طريقة تحضير الوصفة اولا قومي بطحن الأسبرين جيدا ثم يضاف عصير الليمون ويضاف زيت اللوز والفازلين.

اخلطي هذه المكونات، ثم قومي بوضع على البشرة والاماكن الحساسة التي تتواجد في الجسم.

عن طريق حركات دائرية ثم انتظري مدة 20 دقيقة حتي يجف الماسك.

ثم قومي بغسل بشرتك جيدا باستخدام الماء الفاتر.

ويمكنك ايضا لكي تحصلي على بياض ناصع أن تضيفي ملعقة صغيرة من صودا الخبز مع تكرار الوصفة مرتين كل أسبوع للحصول علي بياض ناصع وازالة السواد. الاسبرين والعسل للتفتيح المكونات ٥ اقراص الاسبرين مطحون.

2 ملعقة من السكر.

ملعقة كبيرة من العسل.

نصف ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من الماء الدافئ.

ملعقة من الفازلين. طريقة تحضير الوصفة نقوم بطحن الأسبرين جيدا ثم نقوم بوضع الماء

ونبدأ بوضع زيت الزيتون مع اضافة العسل.

نخلط هذه المكونات جيدا.

ثم نقوم بوضعها على سواد الأماكن الحساسة في الجسم.

نضعه في منطقة العانة، ومنطقة الكوع، منطقه الرقبه منطقه الفخذين.

ننتظر لمدة نصف ساعة ثم نقوم بغسيل البشره جيدا.

تكرار هذا الماسك جيدة لأنه يعمل على تقشير الجلد و يخلص البشرة من البقع الداكنة والسوداء التي تتواجد بها الوسوم

تبييض العانة وتحت الابطين وسواد الجسم دائما الاسمرار التي يتواجد في الاماكن الحساسة تحت الابطين أو مابين الفخذين وحول الفم والكوع والركب يعتبر من أكثر المناطق التي تسبب ضرر نفسي كبير لدى أغلب الأشخاص مما يؤدي إلى الاستعانة بعض الماسكات الطبيعية التي سوف تزيد من تفتيح البشرة، وتعمل ايضا على التخلص من هذا الاسمرار لذلك وجدنا أن الحل الأمثل لعلاج هذه المشاكل هو الماسكات الفعالة والنهائية للقضاء علي سواد الجسم وتبييض فوري للاماكن الداكنة. قنبلة التفتيح الهندية للعرايس لتبييض العانة وتحت الابطين وسواد الجسم المكونات ثلاث ملاعق من الأسبرين المطحون.

ملعقة من عصير الليمون

ثلاث ملاعق من الفازلين.

ملعقة من زيت اللوز. طريقة تحضير الوصفة اولا قومي بطحن الأسبرين جيدا ثم يضاف عصير الليمون ويضاف زيت اللوز والفازلين.

اخلطي هذه المكونات، ثم قومي بوضع على البشرة والاماكن الحساسة التي تتواجد في الجسم.

عن طريق حركات دائرية ثم انتظري مدة 20 دقيقة حتي يجف الماسك.

ثم قومي بغسل بشرتك جيدا باستخدام الماء الفاتر.

ويمكنك ايضا لكي تحصلي على بياض ناصع أن تضيفي ملعقة صغيرة من صودا الخبز مع تكرار الوصفة مرتين كل أسبوع للحصول علي بياض ناصع وازالة السواد. الاسبرين والعسل للتفتيح المكونات ٥ اقراص الاسبرين مطحون.

2 ملعقة من السكر.

ملعقة كبيرة من العسل.

نصف ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من الماء الدافئ.

ملعقة من الفازلين. طريقة تحضير الوصفة نقوم بطحن الأسبرين جيدا ثم نقوم بوضع الماء

ونبدأ بوضع زيت الزيتون مع اضافة العسل.

نخلط هذه المكونات جيدا.

ثم نقوم بوضعها على سواد الأماكن الحساسة في الجسم.

نضعه في منطقة العانة، ومنطقة الكوع، منطقه الرقبه منطقه الفخذين.

ننتظر لمدة نصف ساعة ثم نقوم بغسيل البشره جيدا.

تكرار هذا الماسك جيدة لأنه يعمل على تقشير الجلد و يخلص البشرة من البقع الداكنة والسوداء التي تتواجد بها

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قنبلة التفتيح الهندية للعرايس لتبييض العانة وتحت الابطين وسواد الجسم لن تصدقي النتيجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.