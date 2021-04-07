طريقة عمل كيكة الجزر، من أحلي الكيك التي تمكنك تحضيره هو كيك الجزر بمكونات المنزل وبطريقة سهلة وسريعة وطعم مختلف، كيك الجزر غنية بالعناصر الغذائية ،وفي هذه المقالة نقدم إليكم طريقة عمل كيكة الجزر بمكونات بسيطة وطريقة سهلة في البيت .

طريقة عمل كيكة الجزر

في هذه الوصفة سنقوم ب تحضير كيكة الجزر وحشوة الكريمة اللذيذة للحشو والتزيين.

مكونات كيكة الجزر:

2 كوب من الدقيق.

2 كوب من الجزر المبشور.

كوب ونصف سكر.

علبة زبادي صغيرة.

4 بيضات بحرارة المطبخ.

3/4 كوب زيت.

ملعقة قرفة كبيرة.

باكيت بيكنج باودر.

رشة فانيليا.

رشة من الملح.

قومي بخفق 4 من البيض وكوب ونصف السكر، حتى يفتح لون القوام.

ثم أضيفي 3/4 كوب الزيت والزبادي و2 كوب من الجزر المبشور.

ثم أضيفي 2 كوب من الدقيق والبيكنج بودرة و ملعقة كبيرة من القرفة، وبعد خفق جميع مكونات كيكة الجزر، والحصول علي خليط كيكة الجزر، أدخلي كيكة الجزر فرن ساخن مدة 30 دقيقة أو بحسب نار الفرن لديك يتم تسوية كيكة الجزر .

والحصول علي خليط أدخلي فرن ساخن مدة 30 دقيقة أو بحسب نار الفرن لديك يتم تسوية . بعد خروج كيكة الجزر من الفرن، اتركيها تبردها، ثم قومي بقسمها إلي طبقتين وقومي بتحضير حشوة كيكة الجزر.

طريقة تحضير كيك الجزر

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1/4 كيلو جبن كريمي.

كوب سكر باودر.

1/4 كوب زبدة.

ملعقة عصير ليمون صغيرة.

فانيليا.

ملعقة من المارينج الباودر.

حشوة كيك الجزر

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قومي بضرب الجبن الكريمي مع الزبدة جيداً حتى يفتح لونهم، ثم أضيفي السكر والفانيليا واخلطيهم حتى يصبح قوامهم متماسك، ثم ضعيه في الثلاجة قبل استخدامه في حشو كيكة الجزر وتزيينها باستخدام الكريمة، وبعد تطبيقك للخطوات وتزيين الكيك ستحصلي علي أسهل طريقة عمل كيكة الجزر.