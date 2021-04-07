من غير أسياخ وفرن طريقة عمل شيش طاووق بتتبيلة خطيرة مثل أشهر المطاعم

الشيش طاووق من الذ الاكلات واسهلها على الاطلاق حيث أن مكوناته اقتصادية وغير مكلفة موجودة في كل منزل مقارنة بباقي الأطباق، فهو طبق غني يحتوي علي البروتين، حيث أن الدجاج المكون الرئيسي لتلك الطبق، فهي من أكثر أنواع الطيور الذي يحتوي على البروتين،ي شتهي الاطفال والكبار الشيش طاووق دائما حيث أنه شهي الطعم.

طريقة عمل الشيش طاووق

فمن المعروف أن الشيش طاووق من أشهر المأكولات في جميع أنحاء العالم وخاصة في لبنان، فهي عبارة عن قطع فراخ مخلية متوسطة الحجم، فقد تختلف طريقة تتبيلها من بلد إلي أخري، فيمكن عملها على الفحم أو الجريل أو الفرن، وفي هذا المقال سنضع لكم طريقة عملها في الفرن.

المكونات:-

كيلو صدور دجاج.

فلفل ألوان.

طماطم.

زبادي.

عصير طماطم.

بصلة مبشورة.

معلقة ثوم مهروس.

معلقة صغيرة زعتر.

معلقة صغيرة بابريكا.

معلقة صغيرة كركم.

معلقة صغيرة كارى.

معلقة صغيرة فلفل أسود مطحون.

معلقة صغيرة قرفة.

بصلة كبيرة.

كمون مطحون.

خل.

ليمون.

نحضر صدور الدجاج ونقوم بتقطيعها الى مكعبات و نقوم بشطفها جيدا.

نقوم بإحضار وعاء ونقوم بوضع ثلاث علب زبادي ثم بعد ذلك نقوم بوضع معلقة كبيرة من الثوم المهروس ونقوم بتقليبه جيدا.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة البصلة المبشورة.

نضيف معلقة صغيرة من الزعتر ثم بعد ذلك معلقة صغيرة من البابريكا، معلقة صغيرة من الكركم.

ثم نضيف معلقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

ثم بعد ذلك نضيف معلقة من القرفة معلقة من الكمون المطحون.

وبعد ذلك نضيف ثلاث ملاعق من الخل الأبيض النقي، وسبع ملاعق من عصير الليمون الطازج.

نضع مكعبات الدجاج في الخلطة ونقوم بتقليبه جيدا حتى تصبح خليطا واحدا.

نتركها لمدة ساعتين على الأقل لكي تتشرب من الخليط.

نحضر البصلة والطماطم والفلفل الألوان ونقوم بتقطيعها مكعبات.

نحضر حلة خشب ونضع بها مكعب فراخ ثم مكعب بصل ثم مكعب طماطم ثم مكعب فلفل ألوان، ثم نضعها في صينيه في الفرن لمدة سبع دقائق مع التقليب المستمر.

يقدم الشيش طاووق ساخنا بجوار الأرز او العيش.

طريقة تحضير الشيش طاووق

تدور عمليات البحث حول طريقة عمل الشيش طاووق بقطع الفراخ، فهي دائماً ما نقوم بعملها في العزومات والمناسبات السعيدة، حيث تتعدد طرق تحضيرها على الأنترنت، ولكن من جانبنا فقد وضعناه أفضل طريقة عمل الشيش الطاووق بالخلطة السرية مثل المطاعم، كما يمكن لعشاق اللحوم عمل الشيش طاووق بمكعبات اللحم مثل الطريقة المرفقة تماماً.