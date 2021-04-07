طريقة عمل عجينة القطايف في البيت زي الجاهزة فى 5 دقائق فقط

طريقة عمل عجينة القطايف، تعد القطايف من أبرز الحلويات التي يتم تحضيرها في شهر رمضان، حيث ينتظر الجميع طبق القطايف والكنافة عقب انتهاء وجبة الإفطار، حيث لا تستغرق القطايف سوى دقائق في التحضير، علاوة على ذلك يعشقها كافة الأطفال، لذا إذا كنتِ من محبي القطايف، فعليكِ متابعة قراءة المقال للنهاية لكي تكتشفِ طريقة عمل عجينة القطايف في المنزل بأسهل المكونات.

طريقة عمل عجينة القطايف زي الجاهزة

المكونات اللازمة لعمل عجينة القطايف:

يلزم لعمل عجينة القطايف وجود هذه المكونات، وهذه المكونات موجودة بالفعل في كل منزل وهى كتالي:

دقيق بمقدار ثلاثة أكواب.

سكر بمقدار ملعقتان.

بيكنج باودر بمقدار ملعقة واحدة.

خميرة بمقدار ملعقة كبيرة.

ملح بمقدار ملعقة صغيرة.

ماء بمقدار 2 كوب.

في البداية قومِ بمزج الدقيق والسكر والبيكنج باودر ثم ضعِ الملح والخميرة.

ثم بعد ذلك يضاف الماء بشكل تدريجي، ويتم تقليب كافة المكونات، حتى تلاحظِ تجانس كافة المكونات.

ثم عليكِ تركها لمدة لا تقل عن 60 دقيقة، وذلك لكي تختمر.

ثم بعد ذلك قومِ بتسخين المقلاة بشكل جيد، ويستحسن أن تكون المقلاة من النوع السميك حتى تستطيع تحمل الحرارة العالية.

ثم بعد ذلك قومِ بوضع ملعقة من المزيج في المقلاة، وهكذا واحدة تلو الأخرى، حتى تنتهي الكمية، وللتأكد من استواء القطايف ستلاحظِ احمرار سطح القطايف، ولكن من ناحية واحدة فقط.

عندما تلاحظِ وجود العديد من الفقاقيع داخل القرص، فلا تقلقي فهذا يشير إلى مدى نجاح التخمر.

خطوات عمل عجينة القطايف

ثم بعد ذلك عليكِ ترك القرص لكي تبرد ثم قومِ بوضع الحشو المناسب سواء المكسرات من زبيب أو جوز هند ويمكنكِ وضع القليل من الجبن داخل العجينة، ثم قومِ بقليها في الزيت.