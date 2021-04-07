وصفات فعالة من الثوم لعلاج تساقط الشعر

يعاني العديد من الأشخاص من مشكلة تساقط الشعر، ويوجد العديد من العوامل التي تؤدي إلى تساقط الشعر وتلفه وتقصفه، وسنعرض لكم بعضها:

التوتر الضغوطات.

الحمل عند السيدات.

نقص تناول البروتينات.

نقص الفيتامينات.

الصلع الذي يصيب الرجال.

الهرمونات الأنثوية.

فقر الدم.

خلل في الغدة الدرقية.

الإفراط في تسريح الشعر.

يساعد في إنبات الشعر بشكل صحي، لأنه يحتوي على الكبريت، الذي يعمل على بناء الكيراتين، فيعمل على تحفيز نمو الشعر والأظافر.

يمتلك الثوم خصائص مضادة الفطريات، فيخلص فروة الشعر من القشرة.

يحتوي على عنصر السيلينيوم الذي يعمل على تزويد الشعر بكل الاحتياجات من فيتامين e، فيعزز من صحة الشعر بشكل عام.

يحسن من الدورة الدموية في فروة الرأس، حيث أن الفيتامينات التي يحتوي عليها تعمل على تحفيز الدورة الدموية في فروة الرأس.

يحتوي على الحديد الذي يعمل على نمو وتطويل الشعر، لذلك يعالج مشاكل الشعر بفاعلية.

يحتوي على كميات كبيرة من النحاس، في منع الشعر التالف من النمو.

يقوم بإضافة عنصر المنجنيز إلى الشعر، مما يساعد الشعر في امتصاص جميع العناصر.

أسباب تساقط الشعرفوائد الثوم للشعروصفات من الثوم لعلاج تساقط الشعر

وصفة الثوم مع العسل: تعمل تلك الوصفة على تحفيز نمو الشعر وترطيبه، نحضر ثمانية فصوص من الثوم مع ملعقتان من العسل، نعصر الثوم ونستخرج منه الزيت ونقلبه مع العسل، نضع المزيج على فروة الرأس ويترك لمدة ثلث ساعة، نغسل الشعر باستخدام شامبو طبي خفيف على الشعر، تكرر الوصفة مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على أفضل نتائج.

وصفة الثوم مع البصل والقرفة: تساعد تلك المكونات في تجديد بصيلات الشعر، نخلط ثمانية فصوص من الثوم ونعصرها لنأخذ الزيت، ثم نعصر بصلة كاملة لنستخرج منها الماء ونأخذ ملعقة من القرفة، نقلب جميع المكونات معا جيدا، وندلك فروة الرأس بهذا المزيج ثم نغطي الشعر بقبعة لمدة نصف ساعة، وتكرر الوصفة مرتين أسبوعيا.

وصفة الثوم والقرنفل للشعر: نخلط أربعة فصوص من الثوم ونأخذ منهم الزيت، ثم نغلي فصوص من القرنفل في الماء ويترك حتى يبرد ونصفيه، نمزجه مع الثوم، ندلك به الرأس ويكرر مرة في الأسبوع.