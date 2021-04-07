طريقة عمل كيش مالح لشهر رمضان بحشوة لذيذة وشهية جدًا وعجينة ناجحة100%

طريقة عمل كيش مالح لشهر رمضان ، بإمكانك تقديمه بين وجبة الإفطار ووجبة السحور، مع الحلويات الشهية، والمشروبات الساخنة خاصة بعد صلاة العشاء وقيام الليل، في هذا الشهر الفضيل، كما بإمكانك الاعتماد عليها كوجبة سحور، وتقديمها مع الزبادي أو سلطة الزبادي أو مع الثومية، كما يمكنك تقديم تلك الوجبة الشهية كوجبة رئيسية على الإفطار في شهر رمضان، في حال كنتي تريدين تغيير في الطعام بجانب يوم مخصص للمعجنات، كما يمكنك إضافة تلك الوجبة بجانب أطباق الإفطار في شهر رمضان، فهي وجبة خفيفة شهية سهلة التصنيع، وجميع مكوناتها متوفرة في منزلك، والوجبة في الأصل فرنسية، وبسبب كونها سريعة وسهلة انتقلت إلى العديد من البلدان، بسبب تنوع الحشو بداخلها وفق رغبة ربة المنزل.

ومن المعروف أن الكيش من وجبات المعجنات المشهورة بمطبخ المغرب العربي، خاصة دولة الجزائر، وأصل الأكلة فرنسي، وبسبب التجانس بين شعوب المغرب العربي والثقافة الفرنسية، تم انتقال تلك الأكلة اللذيذة، إلى كافة الدول العربية، وهي وجبة نوع من أنواع التارت، خفيفة وسهلة، وسريعة التحضير، وبإمكانك تحضيرها بالمنزل، فمكوناتها كلها متوفرة في مطبخ أي ربة منزل، وبإمكانك تحضيرها كسناكس أو كوجبة للسحور في شهر رمضان المبارك، وهي وجبة لذيذة سيحبها أفراد أسرتك، وبإمكانك تقديمها مع الثومية، وبإمكانك معرفة طريقة عمل الثومية بدون بيض، وتحضيرها منزليًا بدل من شرائها جاهزة، وبإمكانك تقديم تلك الوجبة على الفطور مع وصفة عجينة البيتزا السريعة، كتغيير وتنوع في الطعام خلال شهر رمضان المبارك، وسوف تلاحظين إقبال شديد من أفراد أسرتك على تلك الأفكار المتجددة في رمضان.

مقادير عجين الكيش

مقدار 300 جرام من الدقيق الأبيض.

مقدار 125جرام من الزبدة.

عدد 3 ملاعق من الماء البارد.

عدد 1 بيضة.

ملح طعام.

مقادير حشو الكيش

فلفل ألوان مقطع مكعبات صغيرة.

مقدار حبة بصلة كبيرة مبشورة.

مقدار 300 جرام صدر دجاج مقطع مكعبات.

ملح.

فلفل أسود.

زنجبيل.

ثوم بودرة.

شرائح زيتون أخضر.

القليل من بقدونس.

بيضتان.

علبة من الزبادي مقدار 120 جرام.

1/2 ملعقة خميرة فورية.

عدد 1 ملعقة كبيرة من النشا.

عدد 2 قطعة من الجبن المثلثات.

قومي بإحضار وعاء عميق، ثم ضعي به الدقيق الأبيض، ثم الملح، وبالتقليب جيدًا ثم أضيفي مكعبات الزبدة، وبالتقليب جيدًا بأطراف أصابعك، حتى تصبح ذات قوام مرمل. ثم قومي بإضافة البيضة، وبالتقليب جيدًا بأطراف الأصابع أيضًا، ثم قومي بإضافة الماء البارد، ببطء مع التقليب، بأطراف الأصابع وليس العجن، أي حاولي أن تكون العجين مرملة طوال تقليبها بأصابع يديكي، وأضيفي ماء مرة أخرى، ثم قومي بتغليف العجين بورق فويل مطاط جيدًا، واتركيه مدة نصف ساعة. في هذه الأثناء قومي بتحضير الحشو، أحضري طاسة وضعيه على نار متوسطة وضعي بها الزيت، ثم قومي بوضع البصل المبشور وبالتقليب جيدًا، ثم قومي بإضافة الملح أثناء تشويح البصل، ثم قومي بإضافة الفلفل المكعبات، وبالتقليب جيدًا. قومي بإضافة مكعبات صدور الدجاج إلى الطاسة وبالتقليب جيدًا، ثم نقوم بإضافة البقدونس، وبالتقليب جيدًا، ثم أضيفي الزنجبيل والفلفل الأسود، ثم الثوم البودرة، وبالتقليب جيدًا. ثم قومي بإضافة شرائح الزيتون إلى الطاسة أيضًا مع التقليب جيدًا، ثم ارفعي خليط الحشو من على النار. الآن عودي إلى العجين، وفكيه من التغليف، ثم قومي بفرد نصف الكمية بالنشابة، حتى تحصلي على عجين مفرود بسماكة ليست رقيقة وليست غليظة، اوأحضري القطاعة، وقومي بتقطيع العجين إلى دوائر ورشي على الدوائر القليل من الدقيق. أحضري قوالب الكيش، وقومي بتلبيسها بدوائر العجين جيدًا، مع مراعاة تلبيس الجوانب جيدًا، ثم اتبعي نفس الطريقة مع النصف الآخر من العجين. أحضري شوكة وقومي بتغريز العجين داخل القوالب، واتركيها جانبًا. أحضري وعاء وأفرغي به الزبادي، ثم ضعي عليها مكعبات الجبنة المثلثات، ثم الفلفل الأسود، وبالتقليب جيدًا بالشوكة، ثم أضيفي القليل من الملح، والقليل من الثوم البودرة، وبالتقليب ثم أضيفي ثلاث بيضات، ثم الخميرة الفورية، وبالتقليب جيدًا، وأضيفي ملعقة النشا، وبالتقليب جيدًا، ثم قومي بإضافة البقدونس، وبالتقليب بالمضرب اليدوي جيدًا. قومي الآن بإضافة حشوة الطاسة إلى الخليط السابق ذكره في الوعاء، وبالتقليب جيدًا. قومي بإضافة الحشو السابق تحضيره، إلى قوالب عجين الكيش، واملئي القوالب بالحشو جيدًا. قومي بإضافة مبشور جبن رومي على وجه القوالب، أو جبن مودزريلا حسب المتوفر عندك. ضعي القوالب على صينية، وأدخليها الفرن لمدة 15 دقيقة، حتى تستوي العجين وأخرجيها. فكي العجين من القوالب بعد أن تهدأ من سخونة الفرن، وضعيها على طبق التقديم، المزين بشرائح من الفلفل الأحمر، وشرائح من البقدونس.

الطريقة الصحيحة لتحضير كيش ومعرفة أسرار نجاحها