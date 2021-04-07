طريقة عمل الكنافة بالنوتيلا مثل الجاهزة تمامًا

طريقة عمل الكنافة بالنوتيلا، تعتبر الكنافة من الحلويات اللذيذة التي يفضلها الكثير من الأفراد سواء من الصغار أو الكبار، وعلاوة على ذلك فإن الوقت الذي يتم تحضير الكنافة فيه لا يتعدى بضع دقائق، ولكن تحضير هذه الحلويات يحتاج إلى وضع المكونات بشكل دقيق، وسنقدم لكم فيما يلي طريقة عمل الكنافة بالنوتيلا بطريقة سهلة.

طريقة عمل الكنافة بالنوتيلا

مكونات الكنافة بالنوتيلا

للحصول على كنافة النوتيلا، يجب عليكِ تحضير المكونات بدقة حتى تحصلِ على نتيجة مرضية، وهذه المكونات كالتالي:

كنافة بمقدار ½ كيلو.

زبدة بمقدار 150 جم .

شوكولاتة نوتيلا.

شربات.

قطع من المانجو للتزيين”حسب الرغبة”.

كيفية تحضير الكنافة بالنوتيلا

نقدم لكِ فيما يلي طريقة سهلة وبسيطة لتحضير الكنافة بالنوتيلا، وهذه الطريقة كالتالي: