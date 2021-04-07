طريقة عمل الكنافة بالنوتيلا مثل الجاهزة تمامًا

طريقة عمل الكنافة بالنوتيلا، تعتبر الكنافة من الحلويات اللذيذة التي يفضلها الكثير من الأفراد سواء من الصغار أو الكبار، وعلاوة على ذلك فإن الوقت الذي يتم تحضير الكنافة فيه لا يتعدى بضع دقائق، ولكن تحضير هذه الحلويات يحتاج إلى وضع المكونات بشكل دقيق، وسنقدم لكم فيما يلي طريقة عمل الكنافة بالنوتيلا بطريقة سهلة.طريقة عمل الكنافة بالنوتيلا
مكونات الكنافة بالنوتيلا
للحصول على كنافة النوتيلا، يجب عليكِ تحضير المكونات بدقة حتى تحصلِ على نتيجة مرضية، وهذه المكونات كالتالي:
- كنافة بمقدار ½ كيلو.
- زبدة بمقدار 150 جم .
- شوكولاتة نوتيلا.
- شربات.
- قطع من المانجو للتزيين”حسب الرغبة”.
نقدم لكِ فيما يلي طريقة سهلة وبسيطة لتحضير الكنافة بالنوتيلا، وهذه الطريقة كالتالي:
- في البداية قومِ بفك الكنافة جيداً.
- ثم قومِ بتسخين الزبدة وعند تمام الذواب عليكِ وضع الزبدة على الكنافة.
- ثم قومِ بتقليب الزبدة مع الكنافة بشكل جيد.
- ثم قومِ بتسخين الفرن، وقومِ بتقسيم الكنافة إلى جزئين، ثم قومِ بوضع القليل من الزبدة على صينية وضعِ فيها نصف الكمية ثم قومِ بإدخال الصينية في الفرن ثم قومِ بإخراجها بعد أن تأخذ اللون الذهبي، ثم عليكِ القيام بصب الشربات على الكنافة، ثم عليكِ ترك الكنافة لكي تبرد قليلاً.
- أما الجزء المتبقي من الكنافة نقوم بتحميرة جيداً على نار هاادئة حتى يكون جاهز لوضع الشربات عليه.
- ثم قومِ بعمل أقراص كنافة وقومِ بفرد الشوكولاتة على سطح أقراص الكنافة، ثم قومِ بتغطية النوتيلا بطبقة من الكنافة التي تم تحميرها فى النهاية.
- ويمكنكِ وضع قطع من المانجو على شكل مربعات على سطح الكنافة مع قليل من المكسرات.
- وأيضاً يمكن وضع تزيين الكنافة بالكريمة البيضاء والقليل من النوتيلا من الوجه.
الوسوم
طريقة عمل الكنافة بالنوتيلا، تعتبر الكنافة من الحلويات اللذيذة التي يفضلها الكثير من الأفراد سواء من الصغار أو الكبار، وعلاوة على ذلك فإن الوقت الذي يتم تحضير الكنافة فيه لا يتعدى بضع دقائق، ولكن تحضير هذه الحلويات يحتاج إلى وضع المكونات بشكل دقيق، وسنقدم لكم فيما يلي طريقة عمل الكنافة بالنوتيلا بطريقة سهلة.طريقة عمل الكنافة بالنوتيلا
مكونات الكنافة بالنوتيلا
للحصول على كنافة النوتيلا، يجب عليكِ تحضير المكونات بدقة حتى تحصلِ على نتيجة مرضية، وهذه المكونات كالتالي:
- كنافة بمقدار ½ كيلو.
- زبدة بمقدار 150 جم .
- شوكولاتة نوتيلا.
- شربات.
- قطع من المانجو للتزيين”حسب الرغبة”.
نقدم لكِ فيما يلي طريقة سهلة وبسيطة لتحضير الكنافة بالنوتيلا، وهذه الطريقة كالتالي:
- في البداية قومِ بفك الكنافة جيداً.
- ثم قومِ بتسخين الزبدة وعند تمام الذواب عليكِ وضع الزبدة على الكنافة.
- ثم قومِ بتقليب الزبدة مع الكنافة بشكل جيد.
- ثم قومِ بتسخين الفرن، وقومِ بتقسيم الكنافة إلى جزئين، ثم قومِ بوضع القليل من الزبدة على صينية وضعِ فيها نصف الكمية ثم قومِ بإدخال الصينية في الفرن ثم قومِ بإخراجها بعد أن تأخذ اللون الذهبي، ثم عليكِ القيام بصب الشربات على الكنافة، ثم عليكِ ترك الكنافة لكي تبرد قليلاً.
- أما الجزء المتبقي من الكنافة نقوم بتحميرة جيداً على نار هاادئة حتى يكون جاهز لوضع الشربات عليه.
- ثم قومِ بعمل أقراص كنافة وقومِ بفرد الشوكولاتة على سطح أقراص الكنافة، ثم قومِ بتغطية النوتيلا بطبقة من الكنافة التي تم تحميرها فى النهاية.
- ويمكنكِ وضع قطع من المانجو على شكل مربعات على سطح الكنافة مع قليل من المكسرات.
- وأيضاً يمكن وضع تزيين الكنافة بالكريمة البيضاء والقليل من النوتيلا من الوجه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الكنافة بالنوتيلا مثل الجاهزة تمامًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.