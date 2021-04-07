كيكه البرتقال الهشه في الخلاط في 5 دقائق مع أسرار نجاح الكيك بالتفصيل

كيكه البرتقال الهشه في الخلاط من ضمن كيكات الأكثر أهمية، والتي لديها مذاق مختلف فهي تحتوي على العديد من المعادن إلى إضافة إلى ذلك تحتوي أيضا على عدد من المكونات الغذائية الافضل على الاطلاق يمكننا أن نقوم بتناولها في اي وقت لذلك يمكنكم ايضا أن نقوم بتناولها في الصباح أو في المناسبات السعيدة المختلفة فتعتبركيكه البرتقال مكوناتها سهلة وبسيطة فهي كيكه خفيفه، وهشه يمكننا أيضا نقوم بتحضير الكيكة السريعة داخل الخلاط لا تأخذ ثوي خمس دقائق كل ما عليك عزيزتي تابعي معنا طريقة كيكه البرتقال بالخطوات. مكونات كيكه البرتقال الهشه في الخلاط كوب من عصير البرتقال.

نصف كوب من الزيت

كوب ونصف من السكر.

2 بيضة.

ملعقة ونصف من الفانيليا.

2 كوب من الدقيق.

نصف ملعقة من الملح.

كيس من البيكنج بودر طريقة التحضير كيكه البرتقال طريقة التحضير كيكه البرتقال أولا يجب أن نقوم بتسخين الفرن قبل البدء في تحضير جميع المكونات نبدأ بوضع عصير البرتقال والزيت والحليب والسكر والفانيليا والبيض في الخلاط الكهرباء.

ويفضل أن تكون على سرعة عالية لكي يختلط تماما و لمده لا تقل عن ثلاث دقائق.

نحضر وعاء اخر ونضع فيها بيكنج بودر والدقيق ونسكب المزيج السائل على هذه المكونات.

تبدئي بخلط هذه المكونات باليد حت تتكون لديكي عجينة لينة.

تبدأ بإضافتها في قالب الكيك المدهون بالزيت او السمنه.

ونضعها داخل الفرن الساخنة لمدة ربع ساعة. طريقة تحضير كيكة البرتقال والزبادي بشر برتقال.

كوب زبادي

كوب ونصف من السكر البودر.

كوب الا ربع من الزيت.

اثنين بيضة.

كوبين من الدقيق.

بيكنج بودر طريقة تحضير كيكة البرتقال أولا لعكل كيكة البرتقال الهشه يجب أن ينخل الدقيق جيدا ثم نقوم باضافة بيكنج بودرو نتر كه في وعاء.

ونبدأ بوضع هذا الخليط من السكر والزبادي وعصير البرتقال والزيت والبيض في الخلاط الكهربائي.

نخلط المزيج جيدا ثم نقوم بإضافة الدقيق والبيكنج بودر في هذه المكونات ويقلب.

ونقوم بوضع الخليط فى صينيه بالزبدة.

نتركهم في الفرن لمدة 30 دقيقة ثم نقوم بغلق الفرن.

وتقدم مع المشروبات وهي باردة. الوسوم

كيكه البرتقال الهشه في الخلاط من ضمن كيكات الأكثر أهمية، والتي لديها مذاق مختلف فهي تحتوي على العديد من المعادن إلى إضافة إلى ذلك تحتوي أيضا على عدد من المكونات الغذائية الافضل على الاطلاق يمكننا أن نقوم بتناولها في اي وقت لذلك يمكنكم ايضا أن نقوم بتناولها في الصباح أو في المناسبات السعيدة المختلفة فتعتبركيكه البرتقال مكوناتها سهلة وبسيطة فهي كيكه خفيفه، وهشه يمكننا أيضا نقوم بتحضير الكيكة السريعة داخل الخلاط لا تأخذ ثوي خمس دقائق كل ما عليك عزيزتي تابعي معنا طريقة كيكه البرتقال بالخطوات. مكونات كيكه البرتقال الهشه في الخلاط كوب من عصير البرتقال.

نصف كوب من الزيت

كوب ونصف من السكر.

2 بيضة.

ملعقة ونصف من الفانيليا.

2 كوب من الدقيق.

نصف ملعقة من الملح.

كيس من البيكنج بودر طريقة التحضير كيكه البرتقال طريقة التحضير كيكه البرتقال أولا يجب أن نقوم بتسخين الفرن قبل البدء في تحضير جميع المكونات نبدأ بوضع عصير البرتقال والزيت والحليب والسكر والفانيليا والبيض في الخلاط الكهرباء.

ويفضل أن تكون على سرعة عالية لكي يختلط تماما و لمده لا تقل عن ثلاث دقائق.

نحضر وعاء اخر ونضع فيها بيكنج بودر والدقيق ونسكب المزيج السائل على هذه المكونات.

تبدئي بخلط هذه المكونات باليد حت تتكون لديكي عجينة لينة.

تبدأ بإضافتها في قالب الكيك المدهون بالزيت او السمنه.

ونضعها داخل الفرن الساخنة لمدة ربع ساعة. طريقة تحضير كيكة البرتقال والزبادي بشر برتقال.

كوب زبادي

كوب ونصف من السكر البودر.

كوب الا ربع من الزيت.

اثنين بيضة.

كوبين من الدقيق.

بيكنج بودر طريقة تحضير كيكة البرتقال أولا لعكل كيكة البرتقال الهشه يجب أن ينخل الدقيق جيدا ثم نقوم باضافة بيكنج بودرو نتر كه في وعاء.

ونبدأ بوضع هذا الخليط من السكر والزبادي وعصير البرتقال والزيت والبيض في الخلاط الكهربائي.

نخلط المزيج جيدا ثم نقوم بإضافة الدقيق والبيكنج بودر في هذه المكونات ويقلب.

ونقوم بوضع الخليط فى صينيه بالزبدة.

نتركهم في الفرن لمدة 30 دقيقة ثم نقوم بغلق الفرن.

وتقدم مع المشروبات وهي باردة.

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