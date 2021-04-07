طريقة عمل الفول المدمس الشهي مثل المطاعم بكل أسراره بالمنزل

الفول المدمس ، من أشهر الأطباق التي تقدم في شهر رمضان المبارك، وهو من الوجبات الأساسية على السحور، وكثير من الناس يفضلون تناوله في رمضان لأنه وجبة غذائية متكاملة تحتوي على الطماطم والليمون والجزر والعدس، وهو من الأكلات المشهورة في مصر والوطن العربي، وله فوائد عديدة حيث يحتوي الفول على نسبة كبيرة من البروتينات، والفيتامينات، والأملاح المعدنية الهامة لصحة الجسم، ويحتوي على مادة تقوي الذاكرة وتتحكم في حالة القلق والتوتر الذي يصيب جسم الإنسان، وهو غني بالألياف الطبيعية التي تساعد على بناء الجسم، ويحتوي على نسبة كبيرة من البروتينات التي تعتبر بديل اللحوم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل الفول المدمس الشهي مثل المحلات وسر نجاحه بالمنزل.

مكونات الفول المدمس الشهي

يحتوي الفول على عدة مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

2 كوب من الفول. كوب من الفول المدشوش. حبة طماطم. ليمونة. ملعقة من العدس الأصفر. ملعقة من الأرز. جزرة مبشورة. لتر من الماء الساخن.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الفول المدمس الشهي مثل المطاعم بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

نقوم بغسل الفول جيداً بالماء وننقعه لمدة ساعتين، ثم نصفيه جيداً من الماء.

نحضر قدر متوسط الحجم، ونضع الفول والماء الساخن، ثم نضعه على النار ونتركه حتى يغلي.

نقوم بتقطيع حبة الطماطم ونضعها في القدر، ثم نقوم بشق الليمونة إلي نصفيين ونضعها في القدر، ثم نضع الجزر المبشور، والعدس، والأرز، ثم نغطي القدر بكمية كافية من الماء الساخن ونتركه على النار حتى يغلي.

نحضر السخان الكهربائي ونشعله ونتركه حتى يسخن، ثم نرفع القدر من على النار، ونضعه على السخان الكهربائي ونتركه لمدة 12 ساعة حتى ينضج تماماً.

سر نجاح الفول المدمس في المنزل

سوف نتعرف على سر تدميس الفول في المنزل وهى كالتالي:-